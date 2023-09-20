蘋果終於也被中方盯上了，為何特斯拉還能和中國政府一搭一唱？
我們想讓你知道的是
中國政府知道無法打敗特斯拉這頭巨獸，那麼讓國內企業學習與這頭巨獸共存，便是最佳解方，即使最後會橫屍遍野，但中國政府並不在乎，他看到的反而是場上的那些倖存者，而這一連串的激進手段恐怕還未結束，相似的劇本也曾在半導體界上演過......
文：唐啟鈞（清華大學自主學習小組成員、清華大學經濟系學生）
繼封殺美光和管制稀土礦出口後，知情人士爆料中國政府要限制公部門使用蘋果產品。雖然此消息在數日後遭到中國外交部否認，然而發言人的說法顯然仍對蘋果抱有不友善的態度；而白宮亦對此事表示關切，並批中國此舉是不當報復行為。從雙方的發言可以看出，這起事件應非子虛烏有，就算還沒實施，恐怕也有機會成為中國政府未來可動用的一步棋。
就在美中科技戰打得不可開交之時，同樣是美國科技巨擘之一的特斯拉，反倒是在中國市場吃了不少甜頭。
特斯拉執行長馬斯克日前甚至自稱很了解中國，更拿台灣與夏威夷類比。事實上，馬斯克並非第一次發表這樣的言論，去年我國地方選舉前，馬斯克亦曾拋出台灣可以成為中國的特別行政區之想法，完美呈現了商人圖利手段以及美國部分右派人士對歷史的無知。這與川普於2017年訪問北京，想向習近平秀自己對中國歷史的了解時所說的「中國有5000年歷史」、「但我記得埃及更古老，有8000年歷史」有異曲同工之妙。
為何馬斯克對中國的崛起毫不擔心，反而能和中國政府一搭一唱？
電動車雖為新世代的科技產物，但並不像通訊設備直接影響國家資訊安全，也不像半導體能在21世紀代表國家實力，故中美兩國未將電動車視為科技戰的重點目標，貿易自然相對自由。
然而，特斯拉不是在今年首先在中國開啟價格戰，促使許多國內外車商在中國撐不下去嗎？為何中國始終未大動作以保護國內車企為由干涉市場？從中國政府面對國內車市價格戰血流成河的因應方式，以及最後結果來看，特斯拉顯然是中國刻意引進的一匹狼。
特斯拉打響價格戰的第一槍，中國各大車企相繼削價競爭，甚至寧願承虧也要保住市占。此時中國政府非但未提高外企在國內銷售的門檻，而是以「刺激需求」為由，提供補貼與免稅，然而此舉卻一度讓消費者呈現觀望，反倒價格戰更加激烈。在這樣價格廝殺的市場中，不夠堅強的中小企業必然最難承受，數百家車企面臨倒閉或被併購，然而這正是中國政府想看到的結果——「汰弱留強，去蕪存菁。」
起初有些新能源車大廠如蔚來、理想，表現頑強，表示不願加入價格戰，可惜這樣的倔強堅持不久，最終無法承受客戶不斷流向比亞迪與特斯拉，數月後還是只能被迫削價競爭。中小企業淘汰還不夠，今年春季上汽、天際、愛馳等車企接連傳出停產、減薪消息；中外合資車企如廣汽豐田、廣汽三菱、北京現代，同樣面臨減產、裁員的苦境。
明明電動車產業是非常具有前景，市場還未成熟就先鬧得許多企業撐不住，豈不是給外國看笑話嗎？顯然中國政府放了毒氣進來，要的不是「閉氣閉得久」，還要會自己尋找「防毒面具」自行續命。
毒氣正是指特斯拉，防毒面具則是指企業還要想辦法去降低生產成本，提升競爭力。
中國政府知道無法打敗特斯拉這頭巨獸，那麼讓國內企業學習與這頭巨獸共存，便是最佳解方。即使最後會橫屍遍野，但中國政府並不在乎，他看到的反而是場上的那些倖存者，這些倖存者適應了激烈競爭的環境，已經有能力和特斯拉共存，能夠放出去滲入其他國家的市場。如此特斯拉與中國就能一搭一唱，互為競爭卻共處而達成各自目標。
世界被中國電動車大舉入侵，顯然只是時間問題
過去，新聞多報導中國車企價格戰的慘況；如今，反倒是在報導中國電動車出口的驚人成長。中國汽車出口亮在2022年超越德國，成為世界第二；今年第一季出口量更突破百萬台，超越日本成為第一，世界各地電動車的銷售呈現「非特斯拉即中國車」的狀況。
今年第一季東南亞電動車銷售量遽增，其中中國車商的市占率已超過7成，比亞迪更佔數據多數；此外，他們還積極掌握先機布局泰國，試圖與日汽較量。
在地球另一端的歐洲，雖還未正式被中國電動車浪潮大舉入侵，但發生與否顯然只是時間問題。
歐洲雖然在傳統汽車產業具有發展歷史，然而中國在電動車領域更有經驗，加上經歷過血淋淋的價格戰，中國電動車在訂價方面更具優勢。今年歐洲純電車的銷售中，中國品牌佔比來到8%，雖未特別突出，但與2021年的4%相比，短短時間內已有大幅成長。近年因新冠疫情及俄烏戰爭進入衰退的歐洲，民眾普遍變得比過去還窮，這種「便宜能用」的電動車，可能更具吸引力。
近期的慕尼黑車展，原先是汽車產業領頭羊之一德國的主戰場，卻在今年成為中國車廠秀肌肉的場所，歐洲車商如雷諾、福斯不得不盡快擬定策略以因應即將爆發的中國電車浪潮。
其中，福斯提出計畫要在2026年前壓低100億歐元製造成本，目的就是要與中國低價的電動車競爭。此外，除了企業意識到中國電動車發展帶來的威脅，歐盟也開始調查中國是否透過補貼刻意壓低價格破壞歐洲市場。不過與其提升境內車商的競爭力，這種防禦性的手段不見得切實際，反而可能讓中國報復，使歐洲汽車進入中國市場的門檻提高。
中國電動車產業的崛起對台灣來說有好也有壞。我們可能沒那麼本錢加入神仙打架，因此對於想開發電動車的企業，在國內市場還能佔優勢，但要外銷恐怕會面臨不少挑戰；不過，台灣比起研發，更擅長擔任供應鏈的角色。台灣許多廠商都有切入特斯拉或中國電動車供應鏈，像是胡連（6279-TW）、凡甲（3526-TW）等廠商，或許在未來還有更大塊的餅可以吃。
Tags：
新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。