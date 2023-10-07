【小說】《夏卡爾的星空》推薦序：作者以貓的銳眼，觀看牠（她）周遭的感情世界

文：黃文龍醫師

【推薦序】聽明娟說故事 人間無處非劇場

月前，作者給我她的此一小說新作。

我倒是很有興趣想瞭解，她這年輕女性是怎麼看這個世界的；作者的受、想、行、識，或多或少會間接、直接呈現在作品內容的。蒙恬說：「柏拉圖要求老年人觀察年輕的一切，以再享受失去的靈活，並在回憶中重溫燦爛年華的瀟灑韻致和種種優越。」

我是幾次認真翻閱著。

書有七篇故事：兩篇貓觀人、二篇男性慘綠年華紀事、三篇女性角度的短篇社會經歷。小說寫的，都是人間戲劇；人間無處非劇場，劇場都有所謂的場域。社會學的「場域概念」，可用來思考形式各異的社會關係。

日本作家夏目漱石小說《我是貓》，是以「貓」的視角來看世界，有知識分子的譏嘲世界，也有悲天憫人的看法。本書作者有兩篇關於貓與人的：〈娜美〉與〈不能說的祕密〉。〈娜美〉像狗，相處一段時日後失蹤，被發現時已香消玉殞。作者用社會學的角度診斷其失蹤是「一充滿野性的動物……不是因為盜竊、也不是缺乏食物，單純是無法都市化而殞落了」；這是苦澀憂傷的社會關懷。〈不能說的祕密〉的主角貓名叫「趴下Pacha」，好詼諧的名字。「牠可以辨識人類是不是在說謊……因為亂尿尿而被送去結紮……有計謀而行止失常，被邀來面對寵物溝通師……」；讓寵物溝通師大嘆：「啊！可怕的貓，牠擁有的是足以殺死同類的愛。」

貓性不同，貓智大不同於東洋者！

管理大師彼得杜拉克有自傳式一書《旁觀者》。他年輕時想當小說家，卻成為當代管理大師。他也自認是個社會生態學家，謙稱自己為「旁觀者」。他幾乎是時代寵兒，當時重要的科學、政經歷史名人，不少是他家的過客。而他以獨特的洞察力與文學修養，將這些寶貴的人生經歷描繪成一令人愛不忍釋的自傳書。杜氏早已超越「旁觀者」，而進一步成為時代的「解讀者」。

作者明娟的家人與親友，不乏社會名士。她大學曾一度轉念人類學，雖未竟其志業，但也耳濡目染不少社會百態。

〈頂樓的房客〉、〈苗條淑女日記〉、〈黃昏不要到海邊散步〉三篇是少女的旁觀際遇；「……在親情與愛情的抉擇下、要為自己而活……」／「三高（高血壓、高學歷、高度自信）的女孩……（體會了）減肥的主旨在健康、幸福的生活在於愛自己的各種樣貌」／「……大海在呼吸……衝浪讓我感覺真正的活著……海邊找到自己存在的意義」。

這三類都有著情感生活的失落與歸宿：「……女人是強韌的生物……只要還活著的一天，只要還相信愛的一天。」

〈夏卡爾的星空〉、〈溪水有光〉兩篇是慘綠少年的部分人生描寫。

畫家夏卡爾是超現實派，表現的是夢幻、象徵、色彩。主角蒙古生莫日根是來台學美術，與一些外籍生同學——有尼泊爾、有印度的——的互動，交織出課外生活的活潑多彩。

「夏卡爾……把理想塗抹在畫布上就不會消失，成為永恆的記憶…莫日根駕馭著馬，在陰郁卻雄壯的歷史軌跡之後，一段新的旅程正要啟航……」；〈溪水有光〉的主角阿福經過一番工作折騰，終於體會得：「人間仙境，原來就在我的故鄉。」

年輕人的世界需要磨練，需要社會歷練以交織成未來成人世界的基石。

法國社會學家布赫迪厄在其生前的最後十年，很重視社會兩大議題：痛苦和愛。他很早就察覺到，現實運作邏輯的感情層面，由於種種政經、意識、與執政無能造成的危機，「痛苦也漸成為人與社會空間關係中的一項特徵」。這會造成普遍「不在其位的感傷」。根據他的理解，在一些社會小宇宙空間中，「感情聯繫往往壓制著層層的支配關係」。

「社會空間中，盡是充斥著層層感情風險，而且這正是日常生活的基本脈絡；……人的內心情感，是位於社會階級之交際網的心臟地帶……」。

這些感情風波，是普遍存在於這七篇人情、親情、愛情、甚至動物情之間的故事當中的。

作者以貓的銳眼，觀看牠（她）周遭的世界，並嘗試將體會得到的社會互動與人際嗅覺，用文字呈現出此一與現實社會頗為「不隔」的小說短集，相信讀者細加品味之際，會啞然、苦澀的噗嗤失笑著……。

書籍介紹

本文摘錄自《夏卡爾的星空：吳明娟短篇小說》，玉山社出版

作者：吳明娟

七部短篇小說，七段人生際遇，

看似各自獨立，卻有著千絲萬縷且不可言說的相互關聯……

〈溪水有光〉土地公我回來了。還有，阿金伯，你說得對。我的命硬，沒法升官發財，我認命啊。只想安安分分地待在故鄉，不要讓鄰居多說話吧……。

〈夏卡爾的星空〉莫日根眼眶的淚水使視線模糊了起來，而父親的臉龐從右下角逐漸擴大，佔滿畫布。他卻看不清楚父親慈祥的臉……

〈不能說的祕密〉誰會相信我有這個能耐？為了愛，精心策畫這一切的行為。世上所有最美好亦或無法解釋的殘忍，都是因為愛。

〈頂樓的房客〉聰明複雜如人類這種生物，難道每天還要為吃食而苦惱嗎？我看開了，從今天起我只要為自己而活。不再勉強自己。

〈娜美〉一隻充滿野性的動物，這次不是因為盜獵、也不是缺乏食物，單純是無法都市化而殞落了。

〈黃昏不要到海邊散步〉生命的終點之後是否也有一片靈魂之海，在化身為一滴光水回歸後，自己還是自己嗎？清慧望著無邊際的海平面。

〈苗條淑女日記〉我驚覺自己的嘴巴是個慾望頗深的怪物，今晚我狂灌可口可樂來懲罰它。