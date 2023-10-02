《想像一座城市》：首爾的清溪川著實賞心悅目，讓我沒能前去真正的那條河——漢江
我們想讓你知道的是
這就是清溪川（Cheonggyecheon），西向東的流向從風水角度來看是有道理的，以平衡漢江東向西的流向。幾個世紀以來，首爾的孩子會在這裡玩耍，母親則在這裡取水，或在附近洗衣；在某些時期，這裡則是下水道。在二次大戰之後，都市化與工業化為這條溪流造成現代污染，河岸則有破敗的棚屋區。
文：馬克．凡霍納克（Mark Vanhoenacker）
河流城市（節錄）：首爾
這個路標提醒我，我不在匹茲菲：身穿韓服者免費進場。
幾年前曾有朋友問：你沒去過的城市中，最大的是哪個？我不知道，也很訝異自己從來沒好奇過這個問題。後來發現，當時的答案應該是首爾。
因此，我第一天來到首爾就早早起床，從飯店附近的車站花二十分鐘搭車，造訪從地圖上看起來最適合的起點：首爾車站。之後，我往北走，喝杯咖啡，在超現代的首爾特別市廳舍逛逛。這座市政廳宛如一道玻璃海浪，出現在原有的石造市政廳上方，下方還有一塊擁擠的綠地，有工作人員正在為音樂會做準備。不久之後，我抵達景福宮的售票口，加入漫步進入城門的群眾行列，從穿著紅袍的守門將面前經過，看見他們握著閃亮、飾有流蘇的長柄武器。
景福宮最初是在十四世紀末，由高麗王朝的開國君高麗太祖所成立，他會選擇首爾，部分原因是這裡是四山環繞的山谷，若依據傳統風水來看乃是福地。在山峰上，這築有城牆的皇宮設有五百棟建築物與七千五百個房間，本身幾乎就是一座城市。한글是諺文，為韓國人使用的書寫系統，是十五世紀在集賢殿創造出來。我覺得這種文字迷人極了，也有人告訴我這比成千上萬的中文與日文字更容易學，於是南韓會在每年十月九日的韓文日，放假慶祝這個成就；北韓則是把朝鮮文日訂在每年的一月十五日。
今天剩下的時間，我打算走到漢江。漢江在流經城市時，河道出奇遼闊，在部分河段，河岸兩邊甚至距離超過一公里。整體而言，漢江東西向的河道蜿蜒流過首都的中心，對於一個有時差的旅人來說，追溯其流向或許會讓人想起遠遠沒那麼寬的倫敦泰晤士河，某些彎曲處尤其類似。因此當我在地圖上查看漢江上的橋梁時，以為會看到滑鐵盧橋（Waterloo Bridge）而不是東湖大橋（Dongho）；聖水洞（Seongsu）所在地則變成黑衣修士區（Blackfriars）。
在前往漢江的河岸途中，我等著穿越一條遼闊的大道。這條大道樹木林立，部分是行人專用；我看到一間冰淇淋店，還有野餐桌，並聽到流水聲。我來到道路的中央地帶，看見從水池傾瀉而下的瀑布，還有可通往中間水道的階梯，那水道彷彿從首爾的混凝土外殼中突然冒出。
這就是清溪川（Cheonggyecheon），西向東的流向從風水角度來看是有道理的，以平衡漢江東向西的流向。幾個世紀以來，首爾的孩子會在這裡玩耍，母親則在這裡取水，或在附近洗衣；在某些時期，這裡則是下水道。在二次大戰之後，都市化與工業化為這條溪流造成現代污染，河岸則有破敗的棚屋區。
一九五○年代，這條河流上方加蓋，到了一九七○年代，如同許多城市，這條暢通無阻的水道深深吸引交通運輸規畫者的眼光，於是沿河興建起高架道路。這條河流的名稱為人熟知，部分原因是〈清溪川八街〉這首歌曲；這是南韓在一九九○年代相當知名的抗議歌曲。二○○○年代初期，高架道路拆除，讓這條河重見天日，重新修復。
今天，清溪川在比周圍城市更低的地方流動，因此你必須靠斜坡、樓梯或電扶梯，才能走到它旁邊的步道。一旦抵達，就可以順著看起來充滿自然風情，但實際上是經過高度規畫過的廊道前進；周圍有綠色植物、公共藝術，還有標示著火焰與數字的標示，說明你已燃燒多少卡路里。這裡也有夠大的傘，可與人一起躲雨，也意味著這座城市有時會降下驟雨，即使在這清冷的秋日早晨。難以想像，但雨勢可能很大；所幸時間夠短，可以和一群陌生人等雨停。
我走路走得最遠的時機，就是剛抵達新城市的那幾天，首爾也不例外。我走過車站到景德宮的蜿蜒道路，現在又沿著這條溪流多走了好幾公里路。我想，流水聲在有時差的人耳裡聽來，必定有療癒之感——這條經過整治的溪流常被描述為「奇蹟」或「綠洲」，安藤忠雄等世界首屈一指的建築師也對此地讚譽有加——不過，如果說這條河的力量來自大自然並不準確，因為這條現代溪流很難自行流動。清溪川並不像芝加哥河那樣，以工程逆轉流向，但為了打造出都會的便利設施，這裡的河水仍舊是從漢江打上來的，而不久之後清溪川又會透過漢江支流，匯流回江中。
的確，許多人說清溪川並非真正的復育系統；有批評者甚至指出，這裡或許該稱為水平噴泉，牧師與環保行動人士崔秉成（Byung-sung Choi，音譯）就說這裡是「巨大的混凝土魚缸」。或許，只有和周圍的大都市帶發展相比，大自然在這裡才顯得蓬勃發展。步道上有淺溪與小沼澤；有原生柳樹、白楊、荻叢沿著溪流生長；研究顯示，這條溪流附近的溫度會比幾個街區外的道路低幾度。
自從這條溪流整治之後，魚類與鳥類物種的數量增加，有些物種代表吉兆，例如韓人認為代表幸運的鯉魚（일반 잉어，讀作lban ing-eo），以及代表百年好合的鴛鴦（원앙，wonang）；經常有人會以木頭刻出成對的鴛鴦，當作傳統的結婚贈禮。清溪川的水很清澈，而我影子下成群的銀色魚鰭讓我想起，夏天時曾和父兄在匹茲菲的堤道拋出釣魚線；我也想到，今天在豪薩托尼河的伯克夏河段旁會樹立警告標誌，要你別吃抓到的魚，警示語還以英文與西班牙文的大寫字母書寫，搭配鴨、魚、龜、蛙四個圖示，圖示兩旁都擺著刀叉，並以斜槓畫過，表示：禁止。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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