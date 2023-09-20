《路透社》獨家：拜登訪河內前和越南達成協議，兩名越南維權人士獲美國政治庇護
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根據《路透社》獨家報導，拜登在訪問河內前也和越南達成協議，讓越南維權人士前往美國獲政治庇護，此外並簽署一項私下協議，使越南於宗教自由、非政府組織（NGO ）運作方面取得進展。 前往美國的越南維權人士，一位是批評警察濫權的人權律師，一位是天主教徒，他們在越南並未被監禁，但被禁止離開越南，而他們的家人也正前往美國。
上週美國總統拜登訪問越南，美越兩國除了正式締結全面戰略夥伴關係，根據《路透社》獨家報導，拜登在訪問河內前也和越南達成協議，讓越南維權人士前往美國獲政治庇護，此外並簽署了一項私下協議，使越南於宗教自由、非政府組織（NGO ）運作方面取得進展。
前往美國的越南維權人士，一位是批評警察濫權的人權律師，一位是天主教徒，他們在越南並未被監禁，但被禁止離開越南，而他們的家人也正前往美國。
這些維權人士及其家人抵達美國後，將根據「第一優先」難民計畫尋求安置。「第一優先」難民計畫，主要是針對因種族、信仰、民族或宗教團體而受到迫害或面臨迫害，而在經個人或團體推薦，確認後可獲美國難民接納計劃 （USRAP）的「Priority-1」 （P-1）簽證。一名美國官員表示，越南政府同意於拜登訪問前就讓兩位維權人士前往美國。
人權組織「人權觀察」在本月初就表示，美國總統拜登應於訪問河內期間，表示越南領導人立即釋放所有政治犯並改革法律。
「人權觀察」在公開信中指出，拜登應於公開和私下向越南政府提出人權議題，包括對人權和環境維護者的迫害，還有壓制言論、結社、和平集會自由、侵犯宗教和信仰自由。
目前越南關押至少159名政治犯，這些人是因和平行使基本公民權利和政治權利而被監禁，另外至少還有22人被拘留，在等待警方調查並最終由法院進行審判，而光是2023年8月底截止，越南法院就對至少15人定罪並判處長期徒刑，侵犯他們獲得公平審判的權利。
「人權觀察」也曾批評美越在全面戰略夥伴關係的聯合聲明中提到「促進和保護人權」是「事後諸葛」，人權觀察亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）表示：「白宮隨後的聲明是可悲的，它標誌著美國和越南正在進行的人權『對話』，很方便地將人權問題置於象徵性地、每年一次的中階官員會議上，這些官員只是談論，但沒有採取任何具體行動。」
而尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員Le Hong Hiep也表示，越南領導人過去會擔心，升級與美國的夥伴關係會帶來改變該國的政治體系，但美國方面近年來減少對越南人權記錄的批評，著實有助於緩解越南領導階層的擔憂。
延伸閱讀
- 越南天主教神父參加「國際宗教自由峰會」：當局正努力將教會轉變為「統治的工具」
- 越南人權記者范端莊身陷囹圄，律師：「她因行使言論自由的權利而受到迫害和逮捕」
- 人權報告：壓迫言論自由、歧視少數民族.....緬甸、柬埔寨及越南人權狀況「待加強」
新聞來源
- Exclusive: Vietnam activists to seek US refuge after Biden administration deal - US officials（路透社）
- Vietnam: Biden Should Raise Rights on Hanoi Visit（人權觀察）
- Vietnam, US Upgrade Partnership; Activists Critique Silence on Human Rights（美國之音）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！