《路透社》獨家：拜登訪河內前和越南達成協議，兩名越南維權人士獲美國政治庇護

上週美國總統拜登訪問越南，美越兩國除了正式締結全面戰略夥伴關係，根據《路透社》獨家報導，拜登在訪問河內前也和越南達成協議，讓越南維權人士前往美國獲政治庇護，此外並簽署了一項私下協議，使越南於宗教自由、非政府組織（NGO ）運作方面取得進展。

前往美國的越南維權人士，一位是批評警察濫權的人權律師，一位是天主教徒，他們在越南並未被監禁，但被禁止離開越南，而他們的家人也正前往美國。

這些維權人士及其 家人抵達美國後，將根據「第一優先」難民計畫尋求安置。 「第一優先」難民計畫，主要是針對因種族、信仰、民族或宗教團體而受到迫害或面臨迫害，而在經個人或團體推薦，確認後可獲美國難民接納計劃 （USRAP）的「Priority-1」 （P-1）簽證。 一名美國官員表示，越南政府同意於拜登訪問前就讓兩位維權人士前往美國。

人權組織「人權觀察」在本月初就表示， 美國總統拜登應於訪問河內期間，表示越南領導人立即釋放所有政治犯並改革法律。

「人權觀察」在公開信中指出，拜登應於公開和私下向越南政府 提出人權議題，包括對人權和環境維護者的迫害，還有壓制言論、結社、和平集會自由、侵犯宗教和信仰自由。

Photo Credit: GettyImages 2023年9月11日，拜登和越共總書記阮富仲會面。

目前越南關押至少159名政治犯，這些人是因和平行使基本公民權利和政治權利而被監禁，另外至少還有22人被拘留，在等待警方調查並最終由法院進行審判，而光是2023年8月底截止，越南法院就對至少15人定罪並判處長期徒刑，侵犯他們獲得公平審判的權利。

「人權觀察」也曾批評美越在 全面戰略夥伴關係的 聯合聲明中提到「促進和保護人權」是「 事後諸葛」， 人權觀察亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）表示： 「白宮隨後的聲明是可悲的，它標誌著美國和越南正在進行的人權『對話』，很方便地將人權問題置於象徵性地、每年一次的中階官員會議上，這些官員只是談論，但沒有採取任何具體行動。」

而尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員 Le Hong Hiep也 表示，越南領導人過去會擔心，升級與美國的夥伴關係會帶來改變該國的政治體系，但美國方面近年來減少對越南人權記錄的批評，著實有助於緩解越南領導階層的擔憂。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：​杜晉軒