「韓流」在菲律賓無所不在，但你可知菲國是海外韓國僑民在東南亞的最大據點嗎？

走在菲律賓馬尼拉街頭，「韓流」可說是無所不在，不管是韓國音樂、戲劇或時尚都深植在菲國大眾生活中，不過你知道嗎，菲律賓竟有高達超過10萬名的韓國移民，是海外韓國僑民在東南亞的最大據點，不管是韓國雜貨店、餐廳或卡拉OK店在菲律賓大城市中都相當普遍。根據 2004年統計數據，菲律賓是韓國移民數量排名第10的國家， 究竟這股 韓國移民菲律賓浪潮是怎麼發生？

菲律賓的麥當勞曾推出韓團BTS主題餐點，吸引許多民眾排隊購買。攝於2021 年 6 月 18 日）

韓國人移居菲律賓：從赴當地投資設廠到學習英語

許多學者在探討「韓國移民在菲律賓」這主題時，都不約而同提到它的特殊性，也就是打破「從發展中國家移動到已發展國家」的移民常規，知名YouTuber德魯．賓斯基（Drew Binsky）也曾以《How KOREAN is the PHILIPPINES?》為題，介紹他在菲律賓所遇見的韓國人。

賓斯基在影片中提到，學習英文、生活成本較低和溫暖的氣候及沙灘，是韓國人移居菲律賓的主要原因，而菲律賓政府也順水推舟，特別宣傳菲律賓作為韓國人退休之國的選項。

回顧韓國移民潮，第一波是在19世紀中期直到1910年，當時是為躲避饑荒而前往中國、俄羅斯和美國夏威夷，第二個時期是在1910年至1945年，主要是以移居日本為目的地，第三個時期是1945年至1962年，移民的群體包括學生、戰爭孤兒和美軍軍眷。第四個時期是1962年後，韓國政府爲緩和本地人口壓力，開始鼓勵國人赴海外工作發展，因此有大量韓國人前往美國尋求更好的經濟和教育機會；80年代末期，韓國人開始選擇移民到美國以外的國家，截至2001年統計，有560萬韓國人（相當於當時韓國人口的12%）居住在全球151個國家，

至於韓國人移居菲律賓的足跡，從前殖民時期到21世紀都有跡可循 ，不管是19世紀朝鮮天主教徒、二戰期間的朝鮮商人、韓戰後的菲律賓軍眷和80、90年代赴當地投資設廠的韓商，而90年代末最值得注意的現象，是開始有韓國學生赴菲律賓學習英語。

以位於呂宋島北部的城市碧瑤（Baguio）為例，90年代末當地只有一家韓國餐館和一間韓國人開的美容院，2006年該市已開設12所針對韓國人的英語補習學校，2007年則約有2000到4000名韓國孩童在當地小學就讀，而不只是學生，也有以赴美國或英國就業為目標的韓國護士，來到碧瑤的語言學校就讀。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 位於菲律賓碧瑤市的韓國餐廳。

學英語熱潮成為韓國人移居菲律賓的誘因

在菲律賓，英語是僅次於官方語言 他加祿語的常用語言，約 有三分之二的民眾都能講流利的英語，不管是校園或工作場所，英語也都是主要溝通語言，而因著過去被西班牙、美國殖民統治的過往，使得菲律賓對西方文化相當熟稔，是該國能成為亞洲英語教育中心的背景。

而因著距離較近和學費較平易近人，菲律賓所提供的課程也正中對英語教育汲汲營營的韓國家長下懷， 2004年時約有5700名韓國學生到菲律賓學習英語，到2012年就成長至2萬4000人，還有 韓國家庭甚至搬到菲律賓，以便讓孩子可在公立學校學習英語。

2015年印尼媒體《KBR》採訪了位於 碧瑤市的英語學校 ，當時韓國學生在為期三個月包吃住的課程中，每位學生支付 5600美元（約新台幣 17萬9305元 ）的學費，每日和當地老師進行約8小時的英語課程； 負責帶隊的韓國老師Yoo Moon-young表示： 「20年前，我經常帶孩子去美國和加拿大讀書，但由於韓國經濟的原因，父母希望有更多時間和成本效益的海外遊學。這就是我現在帶這些學生去菲律賓的原因。」

首爾梨花女子大學國際研究系教授Jasper Kim對此現象則評論，學習英語在韓國被視為一種資產的展現，而 對缺乏豐厚資產的韓國家庭來說，學費相對便宜的菲律賓就是一個不錯的選擇。

Photo Credit: GettyImages 位於馬尼拉的一間韓國雜貨店。照片攝於2010 年10 月13日。

菲律賓與韓國的官方關係密切

除了學習英語成為誘因，有學者分析韓國人之所以欣賞菲律賓甚至選擇久居，除了可過著在母國難以實現的中產階級生活，在失業率上升及高壓工作環境下，菲律賓輕鬆又緩慢節奏的社會氛圍也被韓國人所吸引。

於頻繁的民間交流之外，曾派志願兵援助韓戰的菲律賓，和韓國於經貿關係和人文交流上也是相當密切。兩國關係始於1949年3月3日，菲律賓當時時是第五個承認1948年8月15日成立的大韓民國（南韓）的國家，而多年來透過雙邊和多邊合作下，韓菲關係持續在政治、安全、經濟、社會文化等領域發展：韓國是菲律賓第四大貿易夥伴，2022年兩國貿易總額達154.4億美元，菲律賓也採購韓國的軍事裝備以補強空軍和海軍。

除此之外，菲律賓也是韓國人旅遊的熱門國家，根據菲律賓旅遊部 （DOT）的外國遊客數據， 2005年赴菲律賓旅行的韓國人還不到50萬，到了2006年韓國人數量已成為 最大遊客來源國， 2018年入境人數更高達162萬人次，在新冠肺炎疫情爆發前的2019 年，則有約199萬韓國人赴菲律賓，佔了當年外國人赴菲律賓旅遊的24%。而在今年累積至第二季的國際旅客人數中，約67萬的韓國旅客人數也佔了菲律賓國際旅客人數的25%。

而在恰逢菲韓建交75週年之際，韓國總統尹錫悅也預計於今年底或明年初訪問菲律賓，屆時應該會少不了大批韓僑熱列迎接的畫面吧！

Photo Credit: GettyImages 2011年1月10日，一群韓國遊客在馬尼拉公園的菲律賓民族英雄黎剎紀念碑前拍照留念。

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參考資料

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核稿編輯：​杜晉軒