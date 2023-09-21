「韓流」在菲律賓無所不在，但你可知菲國是海外韓國僑民在東南亞的最大據點嗎？
我們想讓你知道的是
知名YouTuber德魯．賓斯基（Drew Binsky）曾以《How KOREAN is the PHILIPPINES?》為題，介紹他在菲律賓所遇見的韓國人。賓斯基在影片中提到，學習英文、生活成本較低和溫暖的氣候及沙灘，是韓國人移居菲律賓的主要原因，而菲律賓政府也順水推舟，特別宣傳菲律賓作為韓國人退休之國的選項。
走在菲律賓馬尼拉街頭，「韓流」可說是無所不在，不管是韓國音樂、戲劇或時尚都深植在菲國大眾生活中，不過你知道嗎，菲律賓竟有高達超過10萬名的韓國移民，是海外韓國僑民在東南亞的最大據點，不管是韓國雜貨店、餐廳或卡拉OK店在菲律賓大城市中都相當普遍。根據2004年統計數據，菲律賓是韓國移民數量排名第10的國家，究竟這股韓國移民菲律賓浪潮是怎麼發生？
韓國人移居菲律賓：從赴當地投資設廠到學習英語
許多學者在探討「韓國移民在菲律賓」這主題時，都不約而同提到它的特殊性，也就是打破「從發展中國家移動到已發展國家」的移民常規，知名YouTuber德魯．賓斯基（Drew Binsky）也曾以《How KOREAN is the PHILIPPINES?》為題，介紹他在菲律賓所遇見的韓國人。
賓斯基在影片中提到，學習英文、生活成本較低和溫暖的氣候及沙灘，是韓國人移居菲律賓的主要原因，而菲律賓政府也順水推舟，特別宣傳菲律賓作為韓國人退休之國的選項。
回顧韓國移民潮，第一波是在19世紀中期直到1910年，當時是為躲避饑荒而前往中國、俄羅斯和美國夏威夷，第二個時期是在1910年至1945年，主要是以移居日本為目的地，第三個時期是1945年至1962年，移民的群體包括學生、戰爭孤兒和美軍軍眷。第四個時期是1962年後，韓國政府爲緩和本地人口壓力，開始鼓勵國人赴海外工作發展，因此有大量韓國人前往美國尋求更好的經濟和教育機會；80年代末期，韓國人開始選擇移民到美國以外的國家，截至2001年統計，有560萬韓國人（相當於當時韓國人口的12%）居住在全球151個國家，
至於韓國人移居菲律賓的足跡，從前殖民時期到21世紀都有跡可循 ，不管是19世紀朝鮮天主教徒、二戰期間的朝鮮商人、韓戰後的菲律賓軍眷和80、90年代赴當地投資設廠的韓商，而90年代末最值得注意的現象，是開始有韓國學生赴菲律賓學習英語。
以位於呂宋島北部的城市碧瑤（Baguio）為例，90年代末當地只有一家韓國餐館和一間韓國人開的美容院，2006年該市已開設12所針對韓國人的英語補習學校，2007年則約有2000到4000名韓國孩童在當地小學就讀，而不只是學生，也有以赴美國或英國就業為目標的韓國護士，來到碧瑤的語言學校就讀。
學英語熱潮成為韓國人移居菲律賓的誘因
在菲律賓，英語是僅次於官方語言他加祿語的常用語言，約有三分之二的民眾都能講流利的英語，不管是校園或工作場所，英語也都是主要溝通語言，而因著過去被西班牙、美國殖民統治的過往，使得菲律賓對西方文化相當熟稔，是該國能成為亞洲英語教育中心的背景。
而因著距離較近和學費較平易近人，菲律賓所提供的課程也正中對英語教育汲汲營營的韓國家長下懷，2004年時約有5700名韓國學生到菲律賓學習英語，到2012年就成長至2萬4000人，還有韓國家庭甚至搬到菲律賓，以便讓孩子可在公立學校學習英語。
2015年印尼媒體《KBR》採訪了位於碧瑤市的英語學校，當時韓國學生在為期三個月包吃住的課程中，每位學生支付5600美元（約新台幣17萬9305元）的學費，每日和當地老師進行約8小時的英語課程；負責帶隊的韓國老師Yoo Moon-young表示：「20年前，我經常帶孩子去美國和加拿大讀書，但由於韓國經濟的原因，父母希望有更多時間和成本效益的海外遊學。這就是我現在帶這些學生去菲律賓的原因。」
首爾梨花女子大學國際研究系教授Jasper Kim對此現象則評論，學習英語在韓國被視為一種資產的展現，而對缺乏豐厚資產的韓國家庭來說，學費相對便宜的菲律賓就是一個不錯的選擇。
菲律賓與韓國的官方關係密切
除了學習英語成為誘因，有學者分析韓國人之所以欣賞菲律賓甚至選擇久居，除了可過著在母國難以實現的中產階級生活，在失業率上升及高壓工作環境下，菲律賓輕鬆又緩慢節奏的社會氛圍也被韓國人所吸引。
於頻繁的民間交流之外，曾派志願兵援助韓戰的菲律賓，和韓國於經貿關係和人文交流上也是相當密切。兩國關係始於1949年3月3日，菲律賓當時時是第五個承認1948年8月15日成立的大韓民國（南韓）的國家，而多年來透過雙邊和多邊合作下，韓菲關係持續在政治、安全、經濟、社會文化等領域發展：韓國是菲律賓第四大貿易夥伴，2022年兩國貿易總額達154.4億美元，菲律賓也採購韓國的軍事裝備以補強空軍和海軍。
除此之外，菲律賓也是韓國人旅遊的熱門國家，根據菲律賓旅遊部 （DOT）的外國遊客數據， 2005年赴菲律賓旅行的韓國人還不到50萬，到了2006年韓國人數量已成為最大遊客來源國，2018年入境人數更高達162萬人次，在新冠肺炎疫情爆發前的2019 年，則有約199萬韓國人赴菲律賓，佔了當年外國人赴菲律賓旅遊的24%。而在今年累積至第二季的國際旅客人數中，約67萬的韓國旅客人數也佔了菲律賓國際旅客人數的25%。
而在恰逢菲韓建交75週年之際，韓國總統尹錫悅也預計於今年底或明年初訪問菲律賓，屆時應該會少不了大批韓僑熱列迎接的畫面吧！
延伸閱讀
- 韓國瑜「瑪麗亞」說引爭議，但菲國早已是英語經濟人才的輸出大國
- 「菲樓達人」的斜槓人生：從馬尼拉服教育替代役，到成為做菲律賓主題的YouTuber
- 越南、台灣和南韓：為什麼鑽研東南亞的你該留意這三個國家？
參考資料
- [ANALYSIS] Beyond Hallyu: Acknowledging the Koreans in our midst（Rappler）
- Exploring transnational communities in the Philippines（UNESDOC）
- Understanding the Korean Diaspora in the Philippines（VIRGINIA A. MIRALAO）
- Migration of South Koreans to the Philippines: Its History, Challenges and Impact（Eulsub Song）
- South Korean President Yoon may visit Philippines soon, says new envoy（ABS News）
- Roster of Legates and Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary Accredited to the Republic of Korea（菲律賓大使館）
- They love the Philippines: Solon expects more South Koreans to visit PH（MB）
- South Koreans Flock To The Philippines To Learn English On The Cheap（KBR）
- Philippines Attracts English Learners on a Budget（美國之音）
- 3 Reasons Why The Philippines is One of the Top English-Proficient Countries for Business（Cloud Employee）
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核稿編輯：杜晉軒
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
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既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
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從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！