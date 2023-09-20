農業部長陳吉仲請辭獲准，推三保一金獲肯定，為美豬瘦肉精含量背書、進口蛋爆爭議
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農業部長陳吉仲請辭並在21日生效，他從農委會到農業部7年半時間，任內口蹄疫拔針、防範非洲豬瘟、健全農民福利三保一金等政績獲得肯定。回顧他在農委會時期，逐步健全及開辦農民「三保一金」、精進農民健康保險、開辦農民職業災害保險、推動農業保險、建立農民退休儲金；是他津津樂道的政績之一。
進口雞蛋風波，陳吉仲、林聰賢請辭獲准21日生效
（中央社）專案進口蛋風波不斷，農業部長陳吉仲、財團法人中央畜產會董事長林聰賢昨（19）日請辭獲准，辭令21日生效。農業部次長陳駿季將暫代部長一職，畜產會董事長則依董事會程序再行派任。
國產雞蛋上半年產量不足，引發缺蛋及黑市價格問題，農業部啟動專案進口雞蛋方案因應，但近日因台農蛋品標錯效期爭議，導致外界對進口雞蛋流向以及陳吉仲去留問題爭議不斷。陳吉仲昨天稍早三度針對進口雞蛋說明，且二度道歉，並在晚間8時左右透過臉書表態請辭。
行政院發言人林子倫晚間透過文字表示，陳吉仲晚間再度向行政院長陳建仁請辭，陳建仁勉予准辭，辭令21日生效，將由陳駿季暫代部長一職。另外，林聰賢同樣以進口雞蛋處理不盡周延，造成社會紛擾為由向陳建仁請辭，陳建仁一併勉予准辭，辭令也將於21日生效，後續人事將經董事會程序再行派任。
林子倫表示，陳建仁已指派陳駿季暫代部長一職，並要陳駿季持續進行社會溝通說明，釐清各界疑慮，同時依照原訂規劃，於21日行政院院會時提出進口雞蛋專案的成效檢討與策進作為報告；行政院也將持續準備完整資料，預計22日向立法院提出專案報告。
林子倫轉述，陳吉仲昨天晚間向陳建仁表示，為因應禽流感導致的年初國內雞蛋供給不足，因此啟動進口雞蛋專案，政策效益確實達到穩定供給、穩定物價、穩定蛋農生計，但社會紛爭仍難平，讓政策效益與目的失焦，他必須擔負起政務官的責任，絕不戀棧、堅定請辭。
林子倫指出，陳建仁認為，陳吉仲過去幾個月積極處置，極力在符合消費者需求、維護蛋農生計、穩定市場價格間取得平衡，要做到面面俱到實屬不易，任務艱鉅且非常辛苦，且進口雞蛋專案實際上也緩解國內缺蛋狀況，並獲得穩定蛋價、打擊黑市等政策效益。
不過，陳建仁也說，這是國內首次採取規模性進口雞蛋政策，使得在執行層面，諸如冷鏈規範、調度管理、積極確認流向、社會說明等不盡周延，有很多可精進之處，請陳吉仲提出精進措施，作為未來政策參考，期盼未來相關政策能夠回歸理性討論。
陳建仁同時感謝陳吉仲從農委會到農業部，致力於提高農民所得、確保糧食安全，解決台灣農業許多長期結構問題，完備「三保一金」大農民福利體系，並投入新台幣126億建立冷鏈物流體系，提升農產品品質，配合農產品出口的持續成長，降低對單一不穩定市場的依賴，更完成農田水利會改制為公務機關，打破灌區內外差別，擴大服務超過5.6萬公頃。
林子倫同時細數陳吉仲政績，指1997年口蹄疫爆發後，台灣生鮮豬肉無法出口，但在陳吉仲帶領下，2020年台灣正式成為口蹄疫非疫區；2018年起成功防堵非洲豬瘟；2015年台灣漁業遭歐盟黃牌警告，2019年在陳吉仲努力下終於順利解除漁業黃牌，守護台灣遠洋漁業數百億產值。
林子倫表示，陳吉仲任內也完成食農教育立法，並全面推動綠色環境給付、擴大產銷履歷，也協助學校營養午餐全面採用國產可溯源食材近98％，深化台灣農業永續發展；另外，2021年主力農家和專業農家平均每戶所得提高到155萬元及188萬元，相關政策及福利落實，為台灣農村及農業帶來實質的轉型及升級。
陳吉仲推三保一金獲肯定，為美豬瘦肉精含量背書、進口蛋爆爭議
（中央社）農業部長陳吉仲請辭並在21日生效，他從農委會到農業部7年半時間，任內口蹄疫拔針、防範非洲豬瘟、健全農民福利三保一金等政績獲得肯定；他挺過為進口美豬瘦肉精含量背書等爭議，卻挺不過近期進口雞蛋的政治風暴。
進口蛋爭議延燒，陳吉仲16日二度親上火線召開記者會說明，卻缺席17日「全國漁業團體賴清德後援會」，此時傳出請辭消息，神隱數日後，昨天分別在立法院及農業部捍衛進口蛋政策，晚間卻在臉書宣布請辭，同時中央畜產會董事長林聰賢也透過臉書辭去董事長一職。
出身屏東農家的陳吉仲，雙親曾是豬農，在學生時代有感於在台灣經濟起飛的年代，工商繁榮發展卻是犧牲農業換來，農民看天吃飯卻收入微薄，因此投入研究農業經濟，並把1988年520農民運動的訴求及農民福祉當成從政使命。
陳吉仲為美國德州農工大學農業經濟所博士、台灣大學農業經濟所碩士、台大農業經濟系畢業；曾任農委會主委、農委會副主委、台灣農村經濟學會理事長、中興大學主任秘書等。
2016年5月20日，總統蔡英文宣誓就任後，陳吉仲獲時任行政院長林全任命為農委會（農業部前身）副主委；2018年12月5日，民進黨九合一選舉敗選，陳吉仲表態與時任農委會主委林聰賢同進退而提出辭呈，後獲慰留並代理主委一職。
2019年1月內閣改組，陳吉仲獲留任並成為農委會主委，也成為農委會在任最久的主委；今年8月1日出任農委會升格為農業部後的首任部長，卻不到2個月就辭官，陳吉仲在農委會、農業部共7年半公職生涯。
農業部8月1日揭牌及部長布達當天，陳吉仲特地邀請父親觀禮，他致詞當下突然天降大雨、卻婉拒撐傘，淋著大雨說「感謝老天滋潤大地」，並表示將朝繼續照顧農民、確保糧食安全、農業永續3方向努力；陳吉仲更語氣激昂地表示，「這一步我們走了35年，大家要一起繼續努力」。
回顧他在農委會時期，逐步健全及開辦農民「三保一金」、精進農民健康保險、開辦農民職業災害保險、推動農業保險、建立農民退休儲金；是他津津樂道的政績之一。
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
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本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。