農業部長陳吉仲請辭獲准，推三保一金獲肯定，為美豬瘦肉精含量背書、進口蛋爆爭議

進口雞蛋風波，陳吉仲、林聰賢請辭獲准21日生效

（中央社）專案進口蛋風波不斷，農業部長陳吉仲、財團法人中央畜產會董事長林聰賢昨（19）日請辭獲准，辭令21日生效。農業部次長陳駿季將暫代部長一職，畜產會董事長則依董事會程序再行派任。

國產雞蛋上半年產量不足，引發缺蛋及黑市價格問題，農業部啟動專案進口雞蛋方案因應，但近日因台農蛋品標錯效期爭議，導致外界對進口雞蛋流向以及陳吉仲去留問題爭議不斷。陳吉仲昨天稍早三度針對進口雞蛋說明，且二度道歉，並在晚間8時左右透過臉書表態請辭。

行政院發言人林子倫晚間透過文字表示，陳吉仲晚間再度向行政院長陳建仁請辭，陳建仁勉予准辭，辭令21日生效，將由陳駿季暫代部長一職。另外，林聰賢同樣以進口雞蛋處理不盡周延，造成社會紛擾為由向陳建仁請辭，陳建仁一併勉予准辭，辭令也將於21日生效，後續人事將經董事會程序再行派任。

林子倫表示，陳建仁已指派陳駿季暫代部長一職，並要陳駿季持續進行社會溝通說明，釐清各界疑慮，同時依照原訂規劃，於21日行政院院會時提出進口雞蛋專案的成效檢討與策進作為報告；行政院也將持續準備完整資料，預計22日向立法院提出專案報告。

林子倫轉述，陳吉仲昨天晚間向陳建仁表示，為因應禽流感導致的年初國內雞蛋供給不足，因此啟動進口雞蛋專案，政策效益確實達到穩定供給、穩定物價、穩定蛋農生計，但社會紛爭仍難平，讓政策效益與目的失焦，他必須擔負起政務官的責任，絕不戀棧、堅定請辭。

林子倫指出，陳建仁認為，陳吉仲過去幾個月積極處置，極力在符合消費者需求、維護蛋農生計、穩定市場價格間取得平衡，要做到面面俱到實屬不易，任務艱鉅且非常辛苦，且進口雞蛋專案實際上也緩解國內缺蛋狀況，並獲得穩定蛋價、打擊黑市等政策效益。

不過，陳建仁也說，這是國內首次採取規模性進口雞蛋政策，使得在執行層面，諸如冷鏈規範、調度管理、積極確認流向、社會說明等不盡周延，有很多可精進之處，請陳吉仲提出精進措施，作為未來政策參考，期盼未來相關政策能夠回歸理性討論。

陳建仁同時感謝陳吉仲從農委會到農業部，致力於提高農民所得、確保糧食安全，解決台灣農業許多長期結構問題，完備「三保一金」大農民福利體系，並投入新台幣126億建立冷鏈物流體系，提升農產品品質，配合農產品出口的持續成長，降低對單一不穩定市場的依賴，更完成農田水利會改制為公務機關，打破灌區內外差別，擴大服務超過5.6萬公頃。

林子倫同時細數陳吉仲政績，指1997年口蹄疫爆發後，台灣生鮮豬肉無法出口，但在陳吉仲帶領下，2020年台灣正式成為口蹄疫非疫區；2018年起成功防堵非洲豬瘟；2015年台灣漁業遭歐盟黃牌警告，2019年在陳吉仲努力下終於順利解除漁業黃牌，守護台灣遠洋漁業數百億產值。

林子倫表示，陳吉仲任內也完成食農教育立法，並全面推動綠色環境給付、擴大產銷履歷，也協助學校營養午餐全面採用國產可溯源食材近98％，深化台灣農業永續發展；另外，2021年主力農家和專業農家平均每戶所得提高到155萬元及188萬元，相關政策及福利落實，為台灣農村及農業帶來實質的轉型及升級。

Photo Credit: 中央社 農業部長陳吉仲昨晚再度向行政院長陳建仁請辭，陳建仁勉予准辭，辭令21日生效。

陳吉仲推三保一金獲肯定，為美豬瘦肉精含量背書、進口蛋爆爭議

（中央社）農業部長陳吉仲請辭並在21日生效，他從農委會到農業部7年半時間，任內口蹄疫拔針、防範非洲豬瘟、健全農民福利三保一金等政績獲得肯定；他挺過為進口美豬瘦肉精含量背書等爭議，卻挺不過近期進口雞蛋的政治風暴。

進口蛋爭議延燒，陳吉仲16日二度親上火線召開記者會說明，卻缺席17日「全國漁業團體賴清德後援會」，此時傳出請辭消息，神隱數日後，昨天分別在立法院及農業部捍衛進口蛋政策，晚間卻在臉書宣布請辭，同時中央畜產會董事長林聰賢也透過臉書辭去董事長一職。

出身屏東農家的陳吉仲，雙親曾是豬農，在學生時代有感於在台灣經濟起飛的年代，工商繁榮發展卻是犧牲農業換來，農民看天吃飯卻收入微薄，因此投入研究農業經濟，並把1988年520農民運動的訴求及農民福祉當成從政使命。

陳吉仲為美國德州農工大學農業經濟所博士、台灣大學農業經濟所碩士、台大農業經濟系畢業；曾任農委會主委、農委會副主委、台灣農村經濟學會理事長、中興大學主任秘書等。

2016年5月20日，總統蔡英文宣誓就任後，陳吉仲獲時任行政院長林全任命為農委會（農業部前身）副主委；2018年12月5日，民進黨九合一選舉敗選，陳吉仲表態與時任農委會主委林聰賢同進退而提出辭呈，後獲慰留並代理主委一職。

2019年1月內閣改組，陳吉仲獲留任並成為農委會主委，也成為農委會在任最久的主委；今年8月1日出任農委會升格為農業部後的首任部長，卻不到2個月就辭官，陳吉仲在農委會、農業部共7年半公職生涯。

農業部8月1日揭牌及部長布達當天，陳吉仲特地邀請父親觀禮，他致詞當下突然天降大雨、卻婉拒撐傘，淋著大雨說「感謝老天滋潤大地」，並表示將朝繼續照顧農民、確保糧食安全、農業永續3方向努力；陳吉仲更語氣激昂地表示，「這一步我們走了35年，大家要一起繼續努力」。

回顧他在農委會時期，逐步健全及開辦農民「三保一金」、精進農民健康保險、開辦農民職業災害保險、推動農業保險、建立農民退休儲金；是他津津樂道的政績之一。