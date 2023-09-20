在野批陳吉仲請辭為救賴清德選情，侯友宜：去留不重要人民最關心食安，蘇貞昌：盼為台灣做事者不孤單

農業部長陳吉仲請辭獲准，在野批為救賴清德選情

（中央社）農業部長陳吉仲請辭獲准，國民黨指出，進口蛋議題已經從蛋荒演變成全台食安危機，相關的問題與爭議尚未解決，陳吉仲卻一走了之，非常不負責任。台灣民眾黨則諷刺陳吉仲請辭是「避仲救清（賴清德）」。

進口雞蛋風波未歇，行政院表示，農業部長陳吉仲昨（19）日晚間再度向行政院長陳建仁請辭，陳建仁勉予准辭，辭令21日生效，將由農業部次長陳駿季暫代部長一職。財團法人中央畜產會董事長林聰賢也一併請辭獲准。

面對陳吉仲請辭，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，陳吉仲即便在二度道歉後辭職，依然完全不肯認錯，毫無自省的態度令人遺憾與厭惡，而陳吉仲辭職背後，恐怕也是為民進黨總統參選人賴清德選情斷尾求生。

國民黨發布新聞稿指出，陳吉仲走了，食安問題依然未解，只有國民黨執政的地方縣市持續強力稽查、維護食安，昨天又查出有部分進口蛋已經流入市面被做成食品吃下肚，陳吉仲有空寫請辭文青文，沒有空把爭議釐清，問題解決再走，實在令人失望。

國民黨表示，陳吉仲原本預計21日要到行政院院會提出進口蛋專案成效及檢討報告，還有22日的立法院開議將要面對質詢，如今難道都可以「無官一身輕」直接閃過，是否執政黨怕陳吉仲撐不住，決定直接切割，以及未了的食安問題等，都該向民眾說清楚講明白。

民眾黨晚間透過聲明表示，陳吉仲昨天一開始直奔民進黨團報告，而不是先面對大眾與在野質疑，下午再召開記者會，講得落落長，卻毫無重點，無法釋疑；行政院原訂22日將到立法院做專案報告，陳吉仲卻在此時拍拍屁股一走了之。

此外，王敏旭指出，陳吉仲的辭職並不代表進口雞蛋之亂已落幕，人民更關心後續雞蛋流向的稽查，以及食安危機的處理。

王敏旭指出，現在各縣市陸續查獲標示不實的蛋，新北市昨日就查獲有液蛋加工廠，曾向中央畜產會購入進口蛋品，並於今年6到8月間與國產蛋混合加工製成未殺菌液蛋共2萬974公斤出貨給食品業者，並涉嫌以產地為「台灣」食品標示出貨，民眾有高度機會吃下「有問題的混蛋」。

王敏旭表示，9月12日台農效期就出現標示不實問題，農業部一直到昨天才提供名單，迄今已經過了7天，這段時間都靠地方政府自行清查，而昨天農業部所提供的資料僅是洗選場及加工廠名單，與地方政府自行清查的雷同，並未有進一步資料，提供的資訊相當有限。

王敏旭強調，農業部應該據實告知中央畜產會手上有多少進口蛋品，販售給哪些加工廠代工，委託製造的液蛋成品銷售到哪裡等完整訊息。

藍批陳吉仲請辭卻不道歉，綠指在野黨群起政治鬥爭

（中央社）農業部長陳吉仲請辭獲准。國民黨團總召曾銘宗昨天指出，陳吉仲宣布請辭，卻不願對進口蛋所引發的爭議承認錯誤，向全民道歉，顯然請辭是心不甘情不願。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，陳吉仲勇於任事、使命必達，卻被在野黨群起做政治口水、鬥爭，陳吉仲請辭對農業部是很大的打擊，不僅可惜，也令人不捨。

進口雞蛋風波未歇，農業部長陳吉仲昨天表示，「近日對於專案進口雞蛋的執行過程，遭到外界不實的抹黑、造謠、指控，而造成社會大眾不應有的恐慌，農業部同仁遭受不應該背負的指責，因此我要一肩扛起責任，讓紛紛擾擾平息，決定請辭農業部長一職」。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄受訪時，說明陳吉仲這些年的成績，包括防堵非洲豬瘟、口蹄疫拔針等，也推動農業保險法、農民職災保險、修正農民健康保險條例等，勇於任事、使命必達，對農業、農民來說，最有感的行政首長就是陳吉仲。

莊瑞雄指出，隨著選舉腳步逼近，碰到在野黨群起做政治口水、鬥爭，而且以陳吉仲的個性，請辭後要他留下來，也不大可能，這對農業部來說是很大的打擊，不僅很可惜，也令人不捨。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪表示，對於進口蛋所引發的爭議，陳吉仲至今無法解釋清楚，如今又衍生出食安問題，眼看將波及民進黨總統參選人賴清德的選情，陳吉仲選在此時宣布請辭，卻不願承認錯誤，向全民道歉，顯然陳吉仲請辭是心不甘情不願。

曾銘宗指出，雖然陳吉仲已經請辭，但進口蛋所引發的爭議，以及後面衍生出的食安問題，不能因為陳吉仲請辭就不了了之，要求行政院長陳建仁22日赴立院進行專案報告時，務必要將全案攤在陽光下，說清楚講明白，國民黨團也會持續追查。

台灣民眾黨團幹事長張其祿受訪表示，農業部一直無法解釋清楚進口雞蛋爭議，漏洞越來越大，陳吉仲顯然很大失職；即便近日有回應，也沒有正面交代，陳吉仲確實需要請辭且靜待調查，應盡快找人把漏洞補起來。

張其祿表示，陳吉仲這兩週都無法清楚說明，即便22日立法院會開議要求專案報告，想必也無法交代，必須現在就負起政治責任。

時代力量立法院黨團副總召陳椒華表示，請辭無助於爭議的釐清，對於外界質疑，應攤開數據、資料公開透明，才是最好的解方，而以高雄市衛生局昨天稽查畜產會小港倉庫的未過期蛋、過期蛋數量，都比農業部18日公布的數量還多，這都是需要說清楚的事情。

Photo Credit: 中央社 正在美國訪問的侯友宜（中）受訪表示，人民最關心的是食安問題，個人去留沒有那麼重要。

陳吉仲請辭獲准，侯友宜：去留不重要人民最關心食安

（中央社）進口雞蛋風波未歇，農業部長陳吉仲昨天請辭獲准。國民黨總統參選人侯友宜表示，人民最關心的是食安問題，到底有沒有逾期的蛋流入市面；個人去留沒有那麼重要，重要的是，要不斷反思，了解整個過程，給人民清楚交代。