在野批陳吉仲請辭為救賴清德選情，侯友宜：去留不重要人民最關心食安，蘇貞昌：盼為台灣做事者不孤單
我們想讓你知道的是
正在美國訪問的侯友宜受訪表示，人民最關心的是食安問題，到底有沒有逾期的蛋流入到市面，最主要是把蛋從進口到整個流向跟人民說清楚講明白，個人去留沒有那麼重要，重要的是要不斷去反思，了解整個過程，給人民清楚的交代。
農業部長陳吉仲請辭獲准，在野批為救賴清德選情
（中央社）農業部長陳吉仲請辭獲准，國民黨指出，進口蛋議題已經從蛋荒演變成全台食安危機，相關的問題與爭議尚未解決，陳吉仲卻一走了之，非常不負責任。台灣民眾黨則諷刺陳吉仲請辭是「避仲救清（賴清德）」。
進口雞蛋風波未歇，行政院表示，農業部長陳吉仲昨（19）日晚間再度向行政院長陳建仁請辭，陳建仁勉予准辭，辭令21日生效，將由農業部次長陳駿季暫代部長一職。財團法人中央畜產會董事長林聰賢也一併請辭獲准。
面對陳吉仲請辭，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，陳吉仲即便在二度道歉後辭職，依然完全不肯認錯，毫無自省的態度令人遺憾與厭惡，而陳吉仲辭職背後，恐怕也是為民進黨總統參選人賴清德選情斷尾求生。
國民黨發布新聞稿指出，陳吉仲走了，食安問題依然未解，只有國民黨執政的地方縣市持續強力稽查、維護食安，昨天又查出有部分進口蛋已經流入市面被做成食品吃下肚，陳吉仲有空寫請辭文青文，沒有空把爭議釐清，問題解決再走，實在令人失望。
國民黨表示，陳吉仲原本預計21日要到行政院院會提出進口蛋專案成效及檢討報告，還有22日的立法院開議將要面對質詢，如今難道都可以「無官一身輕」直接閃過，是否執政黨怕陳吉仲撐不住，決定直接切割，以及未了的食安問題等，都該向民眾說清楚講明白。
民眾黨晚間透過聲明表示，陳吉仲昨天一開始直奔民進黨團報告，而不是先面對大眾與在野質疑，下午再召開記者會，講得落落長，卻毫無重點，無法釋疑；行政院原訂22日將到立法院做專案報告，陳吉仲卻在此時拍拍屁股一走了之。
此外，王敏旭指出，陳吉仲的辭職並不代表進口雞蛋之亂已落幕，人民更關心後續雞蛋流向的稽查，以及食安危機的處理。
王敏旭指出，現在各縣市陸續查獲標示不實的蛋，新北市昨日就查獲有液蛋加工廠，曾向中央畜產會購入進口蛋品，並於今年6到8月間與國產蛋混合加工製成未殺菌液蛋共2萬974公斤出貨給食品業者，並涉嫌以產地為「台灣」食品標示出貨，民眾有高度機會吃下「有問題的混蛋」。
王敏旭表示，9月12日台農效期就出現標示不實問題，農業部一直到昨天才提供名單，迄今已經過了7天，這段時間都靠地方政府自行清查，而昨天農業部所提供的資料僅是洗選場及加工廠名單，與地方政府自行清查的雷同，並未有進一步資料，提供的資訊相當有限。
王敏旭強調，農業部應該據實告知中央畜產會手上有多少進口蛋品，販售給哪些加工廠代工，委託製造的液蛋成品銷售到哪裡等完整訊息。
藍批陳吉仲請辭卻不道歉，綠指在野黨群起政治鬥爭
（中央社）農業部長陳吉仲請辭獲准。國民黨團總召曾銘宗昨天指出，陳吉仲宣布請辭，卻不願對進口蛋所引發的爭議承認錯誤，向全民道歉，顯然請辭是心不甘情不願。
民進黨團書記長莊瑞雄表示，陳吉仲勇於任事、使命必達，卻被在野黨群起做政治口水、鬥爭，陳吉仲請辭對農業部是很大的打擊，不僅可惜，也令人不捨。
進口雞蛋風波未歇，農業部長陳吉仲昨天表示，「近日對於專案進口雞蛋的執行過程，遭到外界不實的抹黑、造謠、指控，而造成社會大眾不應有的恐慌，農業部同仁遭受不應該背負的指責，因此我要一肩扛起責任，讓紛紛擾擾平息，決定請辭農業部長一職」。
民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄受訪時，說明陳吉仲這些年的成績，包括防堵非洲豬瘟、口蹄疫拔針等，也推動農業保險法、農民職災保險、修正農民健康保險條例等，勇於任事、使命必達，對農業、農民來說，最有感的行政首長就是陳吉仲。
莊瑞雄指出，隨著選舉腳步逼近，碰到在野黨群起做政治口水、鬥爭，而且以陳吉仲的個性，請辭後要他留下來，也不大可能，這對農業部來說是很大的打擊，不僅很可惜，也令人不捨。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪表示，對於進口蛋所引發的爭議，陳吉仲至今無法解釋清楚，如今又衍生出食安問題，眼看將波及民進黨總統參選人賴清德的選情，陳吉仲選在此時宣布請辭，卻不願承認錯誤，向全民道歉，顯然陳吉仲請辭是心不甘情不願。
曾銘宗指出，雖然陳吉仲已經請辭，但進口蛋所引發的爭議，以及後面衍生出的食安問題，不能因為陳吉仲請辭就不了了之，要求行政院長陳建仁22日赴立院進行專案報告時，務必要將全案攤在陽光下，說清楚講明白，國民黨團也會持續追查。
台灣民眾黨團幹事長張其祿受訪表示，農業部一直無法解釋清楚進口雞蛋爭議，漏洞越來越大，陳吉仲顯然很大失職；即便近日有回應，也沒有正面交代，陳吉仲確實需要請辭且靜待調查，應盡快找人把漏洞補起來。
張其祿表示，陳吉仲這兩週都無法清楚說明，即便22日立法院會開議要求專案報告，想必也無法交代，必須現在就負起政治責任。
時代力量立法院黨團副總召陳椒華表示，請辭無助於爭議的釐清，對於外界質疑，應攤開數據、資料公開透明，才是最好的解方，而以高雄市衛生局昨天稽查畜產會小港倉庫的未過期蛋、過期蛋數量，都比農業部18日公布的數量還多，這都是需要說清楚的事情。
陳吉仲請辭獲准，侯友宜：去留不重要人民最關心食安
（中央社）進口雞蛋風波未歇，農業部長陳吉仲昨天請辭獲准。國民黨總統參選人侯友宜表示，人民最關心的是食安問題，到底有沒有逾期的蛋流入市面；個人去留沒有那麼重要，重要的是，要不斷反思，了解整個過程，給人民清楚交代。
Tags：
新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。