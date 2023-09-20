加拿大與印度因「槍殺錫克教領袖」槓上：「卡利斯坦運動」是什麼組織？錫克教社群為何在加國壯大？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）於2023年9月18日在加拿大國會表示，渥太華當局已掌握「可靠的證據」表明，印度政府很有可能是今（2023）年6月18日於大溫哥華地區（Greater Vancouver）素里市（Surrey），槍殺錫克教（Sikh）領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）的始作俑者。

根據卡達《半島電視台》（Aljazeera）轉述加拿大總理杜魯道的說法指出，加拿大國家安全有關單位近幾週來一直在調查新德里當局幕後策畫的這起暗殺行動。

「外國政府在加拿大的領土上殺害加拿大公民，絕對是對我們主權的侵犯，亦是不被接受的行徑。加拿大是一個法治國家，保護好我們的公民並捍衛自身主權極為重要，因此，現在的首要目標就是讓我們的執法單位及國家安全機構善盡保護每位公民的責任，並採取一切行動追查這起案件的幕後兇手。」杜魯道如此強調。

加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）在杜魯道發表談話後隨即表示，加國政府已針對新德里當局疑似涉入該暗殺事件的行徑驅逐一名印度高階外交人員。據悉，該名遭驅逐出境的印度外交官是新德里當局對外情報機構「印度調查分析局」（RAW）駐加拿大辦事處的負責人。

據英國《天空新聞台》（Sky News）報導，印度外交部否認杜魯道的指控，並稱這些論述「荒謬且具有政治動機」，新德里當局在聲明中寫道：「印度是一個民主政體，自始至終都致力於法治國家的發展。」

針對杜魯道的指控以及驅逐印度外交人員的做法，印度外交部也表明將驅逐一位加拿大駐印度資深外交官員作為回應，並稱新德里當局對「加拿大外交人員干涉印度內政，以及加大力度參與反印度活動等行為」深感擔憂。

若杜魯道的指控為真，為何印度要干涉加國錫克教社群？