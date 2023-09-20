侯友宜華府智庫演說闡釋「3D戰略」，赴AIT華府總部會談1小時，傳美行政官員參與

侯友宜華府智庫演說，首度闡釋3D戰略建構兩岸和平

（中央社）正在美國訪問的國民黨總統參選人侯友宜，18日在華府智庫發表演說，首次闡釋「3D戰略」：嚇阻、對話、降低風險等內涵，堅持應以和平方式解決兩岸歧異；他認為，現狀是動態平衡，民進黨政府任內，是一個滑向打破台海微妙均衡、朝向衝突發展的「新現狀」。

侯友宜美東時間18日上午在「布魯金斯研究所」（Brookings Institution），以「以和平共創台灣願景與印太未來」為題發表演說，與會學者包括「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）、前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲（Richard Bush）、布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）等學者。

侯友宜演說時首度正式提出以嚇阻（Deterrence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）所組成的「3D戰略」，向智庫學者闡釋「3D戰略」內涵架構；而在17日，《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊也刊出侯友宜的投書，內容闡述他對國防、兩岸、能源等政策構想，及為避免兩岸走向戰爭提出的解決途徑。

侯友宜表示，「嚇阻」就是台灣必須提升自我防衛能力，結合創新思維與各方資源，備戰不啟戰，讓對手在軍事上無法樂觀，不輕易開戰；「對話」是依據中華民國憲法和兩岸人民關係條例，在過去國民黨執政時代的成功經驗下，持續兩岸的溝通與交流。

他指出，「降低風險」則是藉由「功能性議題」的互動，建構「有原則的互動關係」，推動兩岸以「平等、善意、尊嚴」交流，以交流增進理解，以實力確保和平，降低衝突爆發的風險。

侯友宜說，透過「3D戰略」，在堅決維護中華民國主權地位的基礎上，建構兩岸的和平穩定，進而維持印太區域穩定。

侯友宜演說時也對「現狀」表達看法認為，「維持現狀」是台灣的主流民意，現狀其實是一個「動態」的平衡，而民進黨政府任內的現狀，是一個滑向打破台海微妙均衡的「新現狀」，一個朝向衝突發展、把台灣推向戰爭邊緣的現狀。

對於台灣所扮演的區域角色，侯友宜指出，台灣是印太地區重要成員，應持續深化與美國的關係，並希望擴大和美國、日本、澳洲、韓國、印度及東協國家等區域夥伴的合作，包括加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），甚至是印太經濟架構（IPEF）等。

侯友宜表示，台灣必須實質、持續、及時、全面參加國際組織，包括聯合國專門機構，讓台灣與美國和全球各國站在一起，共同解決國際社會問題，共同守護民主成果，讓台灣扮演好「風險降低者」與「和平促進者」的角色。

對於侯友宜的演說，前AIT主席卜睿哲會後受訪指出，與會者有非常細節、實質的討論，侯友宜跟在場美國的台灣專家有非常直接交流；此次座談讓大家對侯友宜在兩岸關係、台美關係的想法，有非常清楚的認知，而侯友宜也非常清楚知道，美方的憂慮及關注的議題。

葛來儀表示，此次座談讓大家更了解侯友宜對兩岸的看法，這對她研究台灣局勢來說十分很重要，這確實是一次很棒的談話；除侯友宜準備好的發言外，與會學者也有提出問題，侯友宜則是很直接的回答這些問題。

談到對侯友宜第一印象，葛來儀說，侯友宜已做好充分準備，對兩岸問題的回答非常全面；她認為，侯友宜確實充分理解台灣所面臨的挑戰，以及不僅是台灣、還包括美台必須共同完成的事情，並已經考慮到所將面臨的一些問題和挑戰。

侯友宜赴AIT華府總部會談1小時，羅森柏格親迎接

國民黨總統參選人侯友宜18日拜會美國在台協會（AIT）總部，由主席羅森柏格（Laura Rosenberger）親自迎接。雙方會談一小時，侯友宜會後面帶微笑現身，但不願多談會面對象與內容。

侯友宜華府行程18日進入第2天，上午前往智庫「布魯金斯研究所」與學者進行閉門會談，結束後隨即轉往AIT華盛頓總部。

在國民黨副主席夏立言、國民黨駐美正副代表黃介正與秦日新、立委江啟臣與吳怡玎、政治大學國際事務學院副院長盧業中、淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中等人陪同下，侯友宜上午11時14分步入距離華府只有一河之隔的AIT華盛頓總部。

AIT主席羅森柏格在大廳迎接侯友宜，兩人握手寒暄，隨後前往7樓辦公室。

記者守候現場未見到任何美國官員或車輛進出大樓。對於是否有行政官員參與會面，國民黨訪團不願鬆口。

截至發稿為止，白宮國安會、美國國務院皆未回應關於是否有派官員與侯友宜會晤的詢問，五角大廈則表示沒有任何會面要宣布。

不過，侯友宜此次訪問華府與羅森柏格密集相處。羅森柏格17日晚間出席大華府地區挺侯僑宴，2.5小時全程參與；據了解，侯友宜18日上午與中午都與羅森柏格用餐，晚間則計劃與國會幕僚、前任美國官員共進晚餐。

羅森柏格18日下午在社群網站X（前身為Twitter）分享與侯友宜在僑宴的合照，表示她很高興再度見到侯市長，昨晚僑宴展現旅美台僑社群在日益成長美台夥伴關係中扮演重要角色。

Delighted to once again see New Taipei City Mayor Hou Yu-ih. Last night’s diaspora gala in Rockville, MD highlighted the #TaiwaneseAmerican community’s important role in the growing U.S.-Taiwan partnership. pic.twitter.com/Tk11Sg69UO — AIT Chair, Laura Rosenberger (@BoardChairAIT) September 18, 2023

除了訪問智庫、AIT，侯友宜18日下午前往聯邦眾議院進行一連串拜會，與共和黨籍眾院財政委員會成員塞申斯（Pete Sessions）、共和黨籍眾院外委會成員賽爾夫（Keith Self）等人會面。