侯友宜華府智庫演說闡釋「3D戰略」，赴AIT華府總部會談1小時，傳美行政官員參與
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談到對侯友宜第一印象，「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀說，侯友宜已做好充分準備，對兩岸問題的回答非常全面；她認為，侯友宜確實充分理解台灣所面臨的挑戰，以及不僅是台灣、還包括美台必須共同完成的事情，並已經考慮到所將面臨的一些問題和挑戰。
侯友宜華府智庫演說，首度闡釋3D戰略建構兩岸和平
（中央社）正在美國訪問的國民黨總統參選人侯友宜，18日在華府智庫發表演說，首次闡釋「3D戰略」：嚇阻、對話、降低風險等內涵，堅持應以和平方式解決兩岸歧異；他認為，現狀是動態平衡，民進黨政府任內，是一個滑向打破台海微妙均衡、朝向衝突發展的「新現狀」。
侯友宜美東時間18日上午在「布魯金斯研究所」（Brookings Institution），以「以和平共創台灣願景與印太未來」為題發表演說，與會學者包括「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）、前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲（Richard Bush）、布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）等學者。
侯友宜演說時首度正式提出以嚇阻（Deterrence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）所組成的「3D戰略」，向智庫學者闡釋「3D戰略」內涵架構；而在17日，《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊也刊出侯友宜的投書，內容闡述他對國防、兩岸、能源等政策構想，及為避免兩岸走向戰爭提出的解決途徑。
侯友宜表示，「嚇阻」就是台灣必須提升自我防衛能力，結合創新思維與各方資源，備戰不啟戰，讓對手在軍事上無法樂觀，不輕易開戰；「對話」是依據中華民國憲法和兩岸人民關係條例，在過去國民黨執政時代的成功經驗下，持續兩岸的溝通與交流。
他指出，「降低風險」則是藉由「功能性議題」的互動，建構「有原則的互動關係」，推動兩岸以「平等、善意、尊嚴」交流，以交流增進理解，以實力確保和平，降低衝突爆發的風險。
侯友宜說，透過「3D戰略」，在堅決維護中華民國主權地位的基礎上，建構兩岸的和平穩定，進而維持印太區域穩定。
侯友宜演說時也對「現狀」表達看法認為，「維持現狀」是台灣的主流民意，現狀其實是一個「動態」的平衡，而民進黨政府任內的現狀，是一個滑向打破台海微妙均衡的「新現狀」，一個朝向衝突發展、把台灣推向戰爭邊緣的現狀。
對於台灣所扮演的區域角色，侯友宜指出，台灣是印太地區重要成員，應持續深化與美國的關係，並希望擴大和美國、日本、澳洲、韓國、印度及東協國家等區域夥伴的合作，包括加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），甚至是印太經濟架構（IPEF）等。
侯友宜表示，台灣必須實質、持續、及時、全面參加國際組織，包括聯合國專門機構，讓台灣與美國和全球各國站在一起，共同解決國際社會問題，共同守護民主成果，讓台灣扮演好「風險降低者」與「和平促進者」的角色。
對於侯友宜的演說，前AIT主席卜睿哲會後受訪指出，與會者有非常細節、實質的討論，侯友宜跟在場美國的台灣專家有非常直接交流；此次座談讓大家對侯友宜在兩岸關係、台美關係的想法，有非常清楚的認知，而侯友宜也非常清楚知道，美方的憂慮及關注的議題。
葛來儀表示，此次座談讓大家更了解侯友宜對兩岸的看法，這對她研究台灣局勢來說十分很重要，這確實是一次很棒的談話；除侯友宜準備好的發言外，與會學者也有提出問題，侯友宜則是很直接的回答這些問題。
談到對侯友宜第一印象，葛來儀說，侯友宜已做好充分準備，對兩岸問題的回答非常全面；她認為，侯友宜確實充分理解台灣所面臨的挑戰，以及不僅是台灣、還包括美台必須共同完成的事情，並已經考慮到所將面臨的一些問題和挑戰。
侯友宜赴AIT華府總部會談1小時，羅森柏格親迎接
國民黨總統參選人侯友宜18日拜會美國在台協會（AIT）總部，由主席羅森柏格（Laura Rosenberger）親自迎接。雙方會談一小時，侯友宜會後面帶微笑現身，但不願多談會面對象與內容。
侯友宜華府行程18日進入第2天，上午前往智庫「布魯金斯研究所」與學者進行閉門會談，結束後隨即轉往AIT華盛頓總部。
在國民黨副主席夏立言、國民黨駐美正副代表黃介正與秦日新、立委江啟臣與吳怡玎、政治大學國際事務學院副院長盧業中、淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中等人陪同下，侯友宜上午11時14分步入距離華府只有一河之隔的AIT華盛頓總部。
AIT主席羅森柏格在大廳迎接侯友宜，兩人握手寒暄，隨後前往7樓辦公室。
記者守候現場未見到任何美國官員或車輛進出大樓。對於是否有行政官員參與會面，國民黨訪團不願鬆口。
截至發稿為止，白宮國安會、美國國務院皆未回應關於是否有派官員與侯友宜會晤的詢問，五角大廈則表示沒有任何會面要宣布。
不過，侯友宜此次訪問華府與羅森柏格密集相處。羅森柏格17日晚間出席大華府地區挺侯僑宴，2.5小時全程參與；據了解，侯友宜18日上午與中午都與羅森柏格用餐，晚間則計劃與國會幕僚、前任美國官員共進晚餐。
羅森柏格18日下午在社群網站X（前身為Twitter）分享與侯友宜在僑宴的合照，表示她很高興再度見到侯市長，昨晚僑宴展現旅美台僑社群在日益成長美台夥伴關係中扮演重要角色。
除了訪問智庫、AIT，侯友宜18日下午前往聯邦眾議院進行一連串拜會，與共和黨籍眾院財政委員會成員塞申斯（Pete Sessions）、共和黨籍眾院外委會成員賽爾夫（Keith Self）等人會面。
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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