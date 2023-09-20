林書豪加盟PLG新北國王簽1+1年合約，高喊目標總冠軍，和弟弟同隊「感覺很不真實」

林書豪加盟PLG新北國王簽1+1年合約，高喊目標總冠軍

（中央社）台裔球星林書豪昨（19）日正式和台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新北國王簽下「1+1年」合約，林書豪也喊出目標，就是要幫球隊拿下聯盟冠軍。

新北國王總經理毛加恩在記者會上開玩笑說：「我們的合約雖然是簽1+1年，但其實我想要簽的是1+10年的合約。國王成軍第1年就打進季後賽，上季打進總冠軍賽，我相信林書豪的加入，一定可以再把球隊實力提升另一個檔次。」

林書豪的「1+1年」合約，其中+1為球員選項，等於是林書豪打完下一個賽季後，可以再決定是否繼續待在國王延續球員生涯。

林書豪提到，「我從小就是一個很喜歡訂定目標的人，不論這個目標是大還是小，我就是會努力去一步一步的做到，所以我加入了國王後，也已經跟教練討論過，就是要拿到PLG例行賽第1、東超冠軍以及PLG的總冠軍。」

至於林書豪上個賽季每投進1球三分球就捐新台幣1.5萬元的「三分心」公益活動，今年也一定會繼續延續下去。林書豪說：「這個計畫一定不會終止，但細節還在討論當中，會在球季開打前就對外公布。」

林書豪透露，加盟國王後就已經跟球鞋贊助商開會討論，今年應該會設計一雙國王的配色球鞋，自己也很迫不及待想看到成品。

Photo Credit: 中央社 台裔球星林書豪19日起投入PLG新北國王的球隊訓練，球團下午舉辦簽約及加盟儀式，林書豪（左）與國王總經理毛加恩（右）簽下合約。

加盟PLG新北國王和弟弟同隊，林書豪：感覺很不真實

（中央社）PLG新北國王昨天舉行台裔球星林書豪加盟記者會，已經參加過一次練球的林書豪說：「到現在還是覺得能跟弟弟同隊是一件很不真實的事。」

林書豪在加盟記者會上提到，「今天早上已經參加過一次球隊的團練，此刻的心情真的很難描述，和弟弟林書緯說要同隊講了30幾年，如今真的實現，今天練球的時候一直看到他，感覺真的很不真實。」

談到加盟國王後的角色，林書豪也提到，「肯定是要把領袖氣質展現出來，然後把全隊都團結起來，讓國王的每個球員都知道自己的角色，畢竟國王本身不論教練、洋將、本土球員的水準都很好了。」

林書豪說：「這是我第14個賽季了，我覺得自己又找回當初練球時的快感，這個暑假我在美國訓練時真的很開心又很有激情，也知道自己的缺點在哪裡、什麼技巧需要繼續進步，這是一個非常快樂的夏天。」

至於轉換新東家後，林書豪還是會對上老東家P. LEAGUE+聯盟的高雄鋼鐵人，這讓林書豪顯得有些為難。

林書豪笑說：「我跟鋼鐵人裡面4、5個球員都還是保有密切聯絡，就跟兄弟一樣，所以我沒有這麼期待和鋼鐵人對戰，那種感覺我不是很喜歡。至於PLG的官方熱身賽，我目前也還不確定是否會上場打球。」

兄弟同隊爸媽開心，林書豪：不再擔心該幫哪隊加油

（中央社）台裔球星林書豪加盟台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新北國王後，終於完成和弟弟林書緯同隊的夢想。他昨天在加盟記者會上透露，「最開心的應該是爸媽，今後不用再幫2支不同球隊加油了。」

林書豪說：「我想所有的父母應該都很討厭自己的小孩分屬不同球隊，尤其是雙方要對抗的時候，都不知道該幫誰加油，現在終於跟弟弟同隊了，爸媽和家人已經不用再擔心這個問題了。」

林書豪隨即開玩笑說：「下個賽季爸媽來球場，可能要苦惱的是得穿書緯的球衣、還是我的球衣，又或者看看能不能請球隊做一件有1號又有7號的球衣。」

談到加盟國王的過程和細節，林書豪說：「大約從國王打完季後賽開始的1個月內，我們就有密集接觸和討論，一直到我做出決定加盟國王後的幾個小時，我就在個人IG上宣布這項消息。」

林書豪表示，其實在做這個決定時（加盟國王），當然也有跟家人、爸媽、老婆討論了很長一段時間。

林書豪無意間也透露，「在我決定加盟國王後，其實第一時間是先跟T1、PLG、CBA其他也有提出合約的球隊表明自己的想法，並且很感謝他們的肯定和支持。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航