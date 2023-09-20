政大開放「男女混宿」創國內首例：性別友善宿舍有哪些優點？為何會引發爭議？

本學期開始，政治大學將原教職員宿舍「化南新村」改建為學生宿舍，並開放同學自行組隊入住，同一層房間可「男女混宿」，創下國內大學宿舍男女混住首例，因而成為這兩天民眾熱議的焦點。

我直到這則新聞才意識到這是台灣第一次有大學開放男女生可申請同樣的宿舍房間，在此之前則是台灣師範大學為第一間開放同樓層分房的大學，其他也有同層分區的「性別友善」宿舍。在政大開放男女混宿前，其他大學的性別友善宿舍每間寢室仍由相同生理性別的室友同住。

男女生混合的學生宿舍，通常被稱為「性別中立宿舍」或「共用性別宿舍」，以往在美國和歐洲大學，是安排不同性別同層樓、同性別同寢室，最初的創立也是為了推動性別平等並照顧到跨性別的學生，宿舍安排允許男女學生在同一居住區域內共同居住，但安排會因不同學校或住宿機構而有所不同，也可能會受到當地的法規影響。

在查詢資料的過程中，看到上個月《USA Today》報導一位紐澤西跨性別大二學生尼科・鮑威爾（Niko Powell），雖然他就讀的大學有提供性別友善宿舍，但每學期比其他宿舍多花費2000美元，鮑威爾表示這遠遠超出了他的預算範圍， 替代方案是找另外三名學生來填充一間混合性別的套房，如果他做不到這一點，他將被安排與女性室友在一起，住在全女性樓層，並使用全女性淋浴設施，他說這會讓其他人也感到不舒服。

相較之下，政大混合宿舍提供每棟月租金為2萬元或2.5萬元，平均下來每個人每月租金為2500元，則是在費用上也很友善，而且讓學生自由報名，沒要求須符合特定條件，反而是更提升性別意識。

去（2022）年曾經發生成大跨性別學生住進女性宿舍引起女生反彈。性別友善宿舍旨在提供多性別生活選擇，讓學生無論性別認同和性別表達如何都感到安全，就如同成大女學生的訴求「不應該犧牲女學生的權益達到性別友善」。

而在2018年也有一位長庚大學的跨性別女大生小雯——出生時是男性，成長過程中意識到自己的女性身分，因此在入學前取得「性別認同障礙症」醫囑，開始進行賀爾蒙替代療法，醫師也建議入住女生宿舍——控訴在長庚大學爭取入住女宿時遭到教官與學務長「你是男是女」、「我只相信真理，上帝造人只有男跟女」等語性騷擾，而後小雯休學、時至今日仍未復學。

性別友善宿舍對跨性別者很重要