2023/09/20,
軍事

陸軍：虎斑鯊魚嘴阿帕契不符作戰需求，不予陳展；邱國正核定調低視度24日如期展出

陸軍：虎斑鯊魚嘴阿帕契不符作戰需求，不予陳展；邱國正核定調低視度24日如期展出
Photo Credit: 彭斯民臉書

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曾任職飛安顧問，同時也是飛虎隊文物收藏家的前遠東航空飛安主任彭斯民個人臉書指出，他有幸獲原創老師邀請，參與此次營區開放阿帕契塗裝前置作業有關歷史考究部分，以招募困難的今日，雖然高層想推動全民國防，但思維始終停滯，除抹煞中堅幹部企圖與時俱進的衝勁，也澆熄民間參與國軍文宣心戰與年輕族群加入國軍的熱情。

陸軍：虎斑鯊魚嘴阿帕契不符作戰需求，不予陳展

（中央社）陸軍航特部原計劃將AH-64E阿帕契直升機以「虎斑、鯊魚嘴」塗裝外觀，在24日湖口營區開放時陳展，但又因故取消引發議論。陸軍表示，經審視塗裝，發現未達戰場隱蔽偽裝效果，不符作戰實需，因此取消陳展。

陸軍新竹湖口營區24日開放，屆時將有包括航特部等各式直升機進行動態、靜態展示。最近有軍迷在桃園龍潭龍城營區外捕捉到「虎斑、鯊魚嘴」塗裝的阿帕契直升機，原規劃將於營區開放時地面陳展，但軍方又故取消，引發議論。

曾任職飛安顧問，同時也是飛虎隊文物收藏家的前遠東航空飛安主任彭斯民個人臉書指出，他有幸獲原創老師邀請，參與此次營區開放阿帕契塗裝前置作業有關歷史考究部分，以招募困難的今日，雖然高層想推動全民國防，但思維始終停滯，除抹煞中堅幹部企圖與時俱進的衝勁，也澆熄民間參與國軍文宣心戰與年輕族群加入國軍的熱情。

陸軍航空特戰指揮部發布新聞稿表示，所屬航空601旅為訓練官兵低視度塗裝技能，日前進行AH-64E阿帕契攻擊直升機噴塗作業，並規劃若符合作戰需求，將納入營區開放活動陳展。

航特部指出，但完成塗裝後經幹部共同審視研討，因未達破壞輪廓與戰場隱蔽偽裝效果，不符作戰實需，因此取消陳展規劃，未向上呈文核定。

航特部強調，各項戰備整備均須符合作戰實需及戰場景況，提升戰場存活率，後續將以此為經驗，持續提升部隊戰力，確保國家安全。

低視度虎斑鯊魚牙阿帕契，邱國正核定24日如期展出

（中央社）新竹湖口營區24日開放，其中原本「虎斑、白色鯊魚尖牙」塗裝的阿帕契攻擊直升機將展出，但航特部以不符作戰實需為由取消，軍方19日晚間表示，經部長邱國正核定修正，全機調整為低視度塗裝如期展出。

為推廣全民國防，陸軍新竹湖口營區24日將對外開放，屆時將有包括航特部等各式直升機進行動態、靜態展示。

最近有軍事迷在桃園龍潭龍城營區外捕捉到「虎斑、白色鯊魚尖牙」塗裝的AH-64E阿帕契直升機，原規劃將於營區開放時地面陳展，但航特部因未達破壞輪廓與戰場隱蔽偽裝效果，且不符作戰實需為由，決定取消陳展。

因此舉引起議論，外界認為無助推廣全民國防，據了解，陸軍19日下午向邱國正呈報後，邱國正核定修正，將原本「白色尖牙」調整為低視度塗裝，因此，這2架低視度的AH-64E將如期於湖口營區展出。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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