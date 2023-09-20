2023/09/20,
國際

外高加索緊張局勢升溫，亞塞拜然宣布在納卡地區進行「反恐作戰」

外高加索緊張局勢升溫，亞塞拜然宣布在納卡地區進行「反恐作戰」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

數十年來，「雙亞」為了納卡區陷入衝突，並分別在1990年代和2020年開戰。2020年雙方交戰6週後，在俄羅斯斡旋下達成停火協議結束戰爭，亞塞拜然也在納卡區奪回幾塊區域。

（中央社）亞塞拜然今天（當地時間19日）宣布，對納戈爾諾・卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）展開「反恐行動」。數小時前巴庫當局才指控，當地亞美尼亞裔分離主義分子鋪埋的地雷，炸死了6名亞塞拜然人。

《法新社》報導，外高加索地區仇敵國家亞塞拜然與亞美尼亞近幾個月來緊張升溫。而雙方近3年前才為了爭議地區納戈爾諾・卡拉巴赫地區交戰，這個多山地區以亞美尼亞裔人口居多，國際間承認是亞塞拜然領土，但當地分離主義分子活躍。

亞塞拜然國防部今天表示，已對納卡區啟動局部的反恐措施，包括「對前線和縱深地點」使用「高精準武器」。

數十年來，「雙亞」為了納卡區陷入衝突，並分別在1990年代和2020年開戰。2020年雙方交戰6週後，在俄羅斯斡旋下達成停火協議結束戰爭，亞塞拜然也在納卡區奪回幾塊區域。

亞塞拜然說明反恐行動理由時表示，亞美尼亞分離主義分子「系統性砲擊」納卡區的亞塞拜然陣地，以及「持續對我們的領土布雷」；還指控亞美尼亞增兵。

亞塞拜然表示，他們已「一再警告」，2020年的停火協議數度遭到違反，「對區域的和平與穩定構成嚴重的威脅來源」。

亞塞拜然說明，他們的反恐行動是要「鎮壓」納卡區內的「大規模挑釁行為」，目標還包括「讓亞美尼亞武裝部隊繳械及退出我們的領土」，以及確保回到亞塞拜然2020年奪回領土生活的平民的安全。

幾小時前亞塞拜然才指稱，納卡區內有4名亞塞拜然警察和2位平民遭到「亞美尼亞分離主義團體」的布雷炸死。

根據一名《法新社》記者的說法，今天在納卡區亞美尼亞分離分子大本營史提帕納科特（Stepanakert），可聽見爆炸聲響。

亞塞拜然另表示，他們已將在納卡區進行的軍事活動通知俄羅斯和土耳其。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。