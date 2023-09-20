台電費率審議會決議不調整電價，景氣回溫百貨餐飲取消凍漲，工商界：合理可接受
我們想讓你知道的是
經濟部電價費率審議會昨天決議不調整電價，但考量內需回溫，百貨、電影院、健身房、餐飲等高壓用戶，將取消凍漲並補漲15％，計880戶受影響；但因金屬加工、紡織及自行車等產業仍疲弱，維持減半調幅。
百貨餐飲電價取消凍漲，景氣衝擊12萬戶維持減半調幅
（中央社）112年第2次電價費率審議會決議不調整電價，每度維持3.1154元，但考量內需回溫，百貨、餐飲、健身房、電影院等880戶高壓用戶取消凍漲；紡織、金屬等19個景氣衝擊業別電價則維持減半調整，共約12萬高壓與低壓用戶受惠。
經濟部去（2022）年7月、今年4月兩度調漲電價，產業用電大戶連調15％、17％不等，但考量疫情衝擊內需，百貨公司、電影院與大型餐飲等6產業予以凍漲，另19個用電衰退產業調幅減半，農漁業電價不調整。
經濟部昨（19）日舉行112年第2次電價費率審議會，檢討過去兩次凍漲及減調行業用電情形，111年7月凍漲高壓內需產業部分，食品、攤販集中市場因直接影響民生物價，仍維持凍漲；而百貨公司、電影院、健身房、餐飲等在今年上半年較去年同期用電量及營業額皆有成長，因此取消凍漲，共880戶。
台電總經理王耀庭表示，百貨今年1到7月營業額和去年同期增加8.4％，健身房增加5.3％，電影院增加18.3％，餐飲增加17％，飲料業增加約9％，內需產業明顯復甦，因此恢復為原來電價。
112年4月減半調整產業，由於上半年用電仍持續衰退，維持與上次相同，即高壓8.5％、低壓5％的減半調整模式；而外燴團膳業已復甦，但為避免一次調整過大，僅取消111年15％凍漲作法。
針對檢討原則，經濟部次長林全能說明，只要去年7月凍漲內需型產業營業額、用電增加，就會回復正常電價；但也考慮對民生影響，因此食品、攤販等維持凍漲。
至於今年4月減半調漲業別，除了外燴團膳以外，剩下18個業別用電持續衰退，因此維持減半調漲。王耀庭指出，今年第2季製造業生產指數80.93，較去年同期減少19.1％，且連續第4季負成長，何時恢復正常電價，需視全球景氣回溫情況。
媒體詢問這次檢討有無參考CPI影響幅度，能源局長游振偉表示，取消凍漲調整後，增加電費金額不大，因此並無再考慮其他因素。前述凍漲或減調的用電戶，合計約12萬戶受惠，未來每半年的審議會都會再檢視配套措施。
本次凍漲業別恢復原電價後，台電全年電費收入估增加16億。台電副總王振勇表示，按燃料價格下修趨勢，全年虧損可控制在新台幣2000億元內，年底累虧估達4000億元；由於明年政府已編列1000億元增資預算，明年應不會發生資不抵債情形。
台電表示，相較上半年提案時的全年估算，用電需求下降至少50億度，加上燃料價格下調，售電成本有望降低約700億；
另外，最近水情明顯好轉，預估下半年至明年初，水力發電會比上半年的枯水期增加許多，也有降低成本效果。王耀庭表示，海葵颱風帶來豐沛水量，挹注1.6億度電量，加上水力持續發電可減少其他高單價煤氣機組使用，估可增加7、8億營收。
景氣回溫百貨餐飲取消凍漲，工商界：合理可接受
（中央社）台電電價費率審議會昨日拍板，決議電價不調整。工商界表示，百貨餐飲業隨景氣回溫、用電量增加，取消凍漲為合理措施；至於衰退產業維持減半調幅，工商協進會建議，持續觀察產業發展，擴大適用辦理對象。
經濟部電價費率審議會昨天決議不調整電價，但考量內需回溫，百貨、電影院、健身房、餐飲等高壓用戶，將取消凍漲並補漲15％，計880戶受影響；但因金屬加工、紡織及自行車等產業仍疲弱，維持減半調幅。
商總表示，目前製造業出口不振，而內需服務業正在復甦，餐飲、百貨業的確用電量大幅成長，這次電價決議取消百貨公司、餐飲業等行業高壓15％凍漲，商總認為合理可接受。但商總指出，中小型商家電價維持凍漲，建議經濟部應持續關注物價是否上漲，以避免加重民生負擔。
全國中小企業總會理事長李育家表示，餐廳、服務業營運近日逐步回溫，業者收入增加，雖取消凍漲機制將提高經營成本，但如果業者用電量不大，影響程度並不會太大。
工總秘書長陳益民表示，感謝政府聽見業者聲音，並未調漲製造業電價，但近日外銷表現不佳，出口連12黑，產業界受通膨及升息壓力所苦，未來仍面臨嚴峻挑戰；工總表示，電價和能源政策息息相關，因此也呼籲政府須針對能源結構做更多討論，不應過度依賴單一能源。
工商協進會表示，工商界理解電價須合理反映成本，去年已針對用電大戶電費調漲15％，且今年上半年再調漲17％，對於產業已造成極大負擔，在全球復甦動能不足情況下，此次不調漲電價是明智的決定，建議短期內不宜再度調漲，避免通膨進一步惡化。
針對19個用電衰退產業調幅減半措施，工商協進會表示，認同維持減半機制，並建議持續觀察產業發展的情況，擴大適用辦理對象。工商協進會也指出，雖因內需升溫，百貨零售業取消凍漲，但復甦動能脆弱，仍請政府持續留意企業後續經營狀況。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
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至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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