北韓專家：金與正冷酷聰明，已然是「全世界最危險女性」
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李晟允推測，北韓可能為把金與正武器化，派她出席總統級或聯合國會議，這將使這些管理機構陷入尷尬境地，要不接受她，要不因為她是女性而顯得「莽撞無禮」，進一步鞏固她的權力和影響力。
（中央社）北韓領導人金正恩上週在睽違多年後造訪俄羅斯，胞妹金與正隨他走訪海外，北韓專家告訴美國《福斯數位新聞》（Fox News Digital），金與正已然是「全世界最危險女性」。
美國塔弗茲大學（Tufts University）弗萊徹學院（Fletcher School）教授李晟允（Sung-Yoon Lee，音譯）表示：「我認為，金與正（Kim Yo Jong）目前確實是韓國史上、甚至是全球史上最危險的女性。」
他說：「儘管她相對年輕，9月底將滿36歲，但她無疑為這個殘酷、沙文主義、由男性主導的國家增添一抹較為柔和的形象。外界必須非常認真地看待她。」
金與正2011年於父親金正日的喪禮上首次公開露面，但到2018平昌冬奧之前，她在很大程度上仍是個背景人物。幾個月後，金與正陪同哥哥金正恩（Kim Jong Un）與韓國總統文在寅（Moon Jae-in）舉行歷史性峰會。
她最近則隨金正恩一同訪問俄羅斯，並在兩國領導人會面之前參觀了東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）。
分析人士認為，金與正是金正恩的接班人，李晟允則說，她可能會扮演「攝政王」的角色，直到金正恩傳聞中的幼子成長到足已掌權為止，儘管這可能引發一些角力。
李晟允說，如果「雙方之間存在一些緊張關係」，那麼她會「想起她和她的哥哥在2013年那個嚴酷的寒冬，處決了兩人的姑丈張成澤。」
金與正在韓國首度公開亮相後，她代表金正恩和平壤當局發表了至少40項書面聲明，並下令炸毀位於北韓境內的兩韓聯絡辦公室。
李晟允解釋道，這種既得權力尤其令人不安，因為這可能賦予她個人或與其胞兄共同掌控北韓核武庫的權力。金與正去（2022）年在幾項聲明中提到這點，她當時揚言，韓國「哪怕只是對北韓領土發射一枚子彈」，都將招致後果。
李晟允說：「我們從未在北韓、韓國和全球歷史中見過這樣的情況，一位女性共主、一個犯罪政權的女性共同領導人發出核威脅，說我有權用核武攻擊韓國這個和平且民主的鄰國。」
研究這個全球最神祕國度之一困難重重，但李晟允在研究生的幫助下克服「巨大難關」，仔細檢視中國甚至台灣對「金與正的每一則報導」、北韓官方聲明和長達「數百小時」的北韓影片內容。
李晟允說：「透過所有影像畫面和北韓發表的聲明等，我看見金與正在北韓階級制度中占據獨特的強大地位。我也訪問了多名曾見過她的人，藉此一窺其個性等，但我必須承認，我的書和針對北韓的整體研究存在著局限性。」
李晟允推測，北韓可能為把金與正武器化，派她出席總統級或聯合國會議，這將使這些管理機構陷入尷尬境地，要不接受她，要不因為她是女性而顯得「莽撞無禮」，進一步鞏固她的權力和影響力。
李晟允說：「當她說，『好吧，我們來談談非核化或外交關係正常化』時，我們之中有許多人會因為她是女性而傾向於相信她。所以，她雄心勃勃、她聰明、她冷酷無情，因此，我們應該非常認真地對待她，而不是在她面前擺出高人一等的態度。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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