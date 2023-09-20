【專訪】吳明益：戰爭威脅下，台灣此刻能做就是經營文化
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吳明益認為台灣現在需要的是建立一個文化模式，「文化選擇會讓台灣變得更獨特，因為顯然中國的每個區塊都是沒辦法選擇的」。「我看到一些契機，例如當我看到台灣有些年輕人暑假去衝浪，我們就離海洋國家更近一點點了啊！」吳明益成長年代的台灣因許多觀念和政策限制，使海島人民對海上活動十分陌生。
（中央社）作家吳明益因世界台灣人同鄉會邀請而駐點立陶宛首都維爾紐斯，期間他接受《中央社》專訪，談歐洲的自在與台灣的認同。兩議題看似無關，實則牽涉台灣地緣政治處境。戰爭威脅下，他說台灣此刻能做的是經營文化。
世台會與歐洲台灣協會9至10日在維爾紐斯舉辦聯合年會，吳明益除了在年會論壇上演說、受邀駐點700小時以慶祝維爾紐斯建城700年，並獲安排在著名的「文學家之路」（Literatų gatvė）牆上鑲嵌名牌，與200多位曾與維爾紐斯有淵源的國際藝文名人並列。
他的演講主題是「一個戰後世代的戰爭書寫」，談他的《單車失竊記》和《睡眠的航線》兩本小說。
演講尾聲，他投影一段土耳其文學家帕慕克（Orhan Pamuk）的話：「政治必然伴隨著不去了解非我族類的決心，而小說家的寫作藝術則必然伴隨著必得了解非我族類的決心……小說家在努力了解非其族類，了解那些屬於其他社群、種族、文化、階級與國家的人的當下，便已涉入政治。」
當《中央社》記者來到立陶宛這個歐盟（EU）裡最挺台、脫離蘇聯重獲獨立才約30年、與台灣同遭強鄰脅迫的國家，專訪作品涉入歷史與政治的台灣小說家，主題便環繞著台灣政治最糾結的認同問題。
不過，週末午後閒適氛圍裡，坐在維爾紐斯古城區咖啡館的露天座位，我們的話題先從他在這個城市的體驗開始。
相較於有些歐洲大城的冷淡，立陶宛這個小國小城讓他感到最大的差別是人民非常親切，跟台灣相似，而且「歷史跟我們很接近，有一種共感」。
但與台灣不同的是生活節奏。吳明益在維爾紐斯每天步行踏遍各個地點，有次搭巴士發現得一轉再轉，因為每條公車路線短，反而能較準時，人們行動也較從容自在，不像長程路線只要遲幾站就會拖延全程。
「文化影響了設計，台灣人喜歡一班車坐到我家，他們就不會，不會像我們在那邊揮手、緊張，即使到現在有APP（查即時公車資訊），心情還是會緊張。」
記者提問，台灣的生活節奏緊張，除了亞洲文化特性，也有人認為長年的中國因素、認同分裂，讓台灣人沒有餘裕思考共同的長遠未來，顧著打拚當下也就不太能放鬆腳步？
「我們正在一個焦慮期」，吳明益說，新一代的台灣認同已經建立了，年輕一輩很清楚，沒有人會選擇中國現在的意識型態，只有上一輩還有一些中國的情懷，「但這些人其實都還有生活空間的選擇，我就不懂他們為什麼不選擇……台灣又沒有限制（去留）」。
「所以這些人就不理他啦！我常跟學生說，文化問題你不能往上，沒有辦法去要求爸媽那一輩聽我們的意見，他們不會改啊！所以這些改變不能年紀往上，都要年紀往下。」
記者追問：「問題是這種認同分裂似乎一直拖住台灣的發展，還能再等下去嗎？」
吳明益說：「所以就是彼此容忍，我覺得容忍這件事情在歐洲許多民族多元的國家是很重要的，台灣也一定要。」
他認為，至少台灣人有共同價值觀，也就是民主比獨裁好，自由經濟比國家操控好，藝術文化是沒有枷鎖的世界，而非只能為政治服務，「這點難道沒有共識嗎？」只是有些人把大一統、大中國的價值放在更高位置。
吳明益則希望下一代把國族認同放在更低一層，先為生活方式作選擇。
他說，「此刻能做的就是經營台灣的文化」。如果喜歡棒球，就把棒球文化變得更美好；如果多開了一間不同品味的咖啡店，也就讓台灣在地的咖啡文化更美好，「要把力量放在你真的可以看到它有那麼一點改變的地方」。
「所以我們回到市井，去看那些台灣本來迷人的元素」。在台北中華商場長大的他說，小時候曾對賣蚵仔麵線的熟練動作著迷，「用勺子把邊緣撈得乾乾淨淨，在我小小5歲心靈裡就覺得長大要當賣麵線的，也要撈這麼快」。他想強調的是，「不要貶低任何一個行業」。
吳明益認為台灣現在需要的是建立一個文化模式，「文化選擇會讓台灣變得更獨特，因為顯然中國的每個區塊都是沒辦法選擇的」。
「我看到一些契機，例如當我看到台灣有些年輕人暑假去衝浪，我們就離海洋國家更近一點點了啊！」吳明益成長年代的台灣因許多觀念和政策限制，使海島人民對海上活動十分陌生。
他也舉今年新書出版時到台灣84家獨立書店辦簽書會為例，許多書店是年輕人經營，當他熱切敘述看到年輕人如何邊開書店邊造船、潛水等等，記者打斷他，俗氣地問了個或許是「很台灣的」現實問題：「但這種書店活得下來嗎？」
吳明益說：「就只活5年又如何呢？他選擇花生命的5年這麼做了啊！大家也許偶爾會給他支持，偶爾會受到社會的傷害，這都是合理的。」
不過契機終究是少數。記者提問：「台灣社會既存在長久的急切務實性格，又面對中國威脅加劇，真能培養出像歐洲那樣生活的從容自在感？」
吳明益承認確實非常困難，「因為這整個人群裡面可能會有一定比例的人是功利主義者」。他強調功利主義在哲學家邊沁（Jeremy Bentham）提出來的時代並沒有負面意思，而是生物的生存本能。
他說：「但他們也會左右我們的民主社會，跟我們產生差距⋯⋯所以活在一個民主社會，我們恐怕就要接受類似這樣的震盪，如果想要把它擺回你信任的這一邊，那當然就要做某種程度的付出跟努力。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。