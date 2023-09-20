拜登聯大演說，強調美中關係「去風險」非脫鉤，會見中亞5國領袖預告將出訪
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拜登演說後半談及中國前說，美國打造諸多夥伴關係「不是為圍堵任何國家」。他重申美國試圖負責任管理美中競爭，防止競爭演變成衝突；美國致力「去風險」（de-risking） 而非與中國脫鉤（decoupling）；美國將持續透過航行自由、公平經濟競爭維護基於規則的秩序，反制「進逼與恫嚇」。
拜登聯大演說籲美中負責管理競爭，去風險非脫鉤
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（當地時間19日）在聯合國大會演說，呼籲全球共同應對俄烏戰爭、氣候變遷等挑戰。他重申美中須負責任管理競爭，防止兩國衝突；美國致力「去風險」，而非追求與中國脫鉤。
拜登未如上屆聯大總辯論提及台海局勢。去（2022）年9月，他在時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後中國發動環台軍事演習的背景下，罕見在聯大場合強調美國致力維護台海和平，持續奉行一中政策，反對兩岸任一方片面改變現狀。
拜登在第78屆聯大總辯論演說約28分鐘，側重呼籲國際社會共同面對戰爭、氣候甚至人工智慧（AI）發展帶來的挑戰，並說美國追求為全人類打造「更安全、更繁榮、更公平的世界。」
他說：「我們的未來與你們緊密相連，沒有國家能單獨面對這些挑戰。」
拜登演說後半談及中國前說，美國打造諸多夥伴關係「不是為圍堵任何國家」。他重申美國試圖負責任管理美中競爭，防止競爭演變成衝突；美國致力「去風險」（de-risking） 而非與中國脫鉤（decoupling）；美國將持續透過航行自由、公平經濟競爭維護基於規則的秩序，反制「進逼與恫嚇」。
「去風險」是美歐外交圈嘗試讓北京相信西方無意完全切斷與中國經貿關係的新語彙，但中方部分人士對此抱持懷疑，認為與脫鉤大同小異。
美中競爭之餘，拜登強調美國願與中國在「進展依賴我們共同努力」的議題上合作，包括因應加速中的氣候危機。
俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭掀起的戰事未歇，聯大總辯論連續第2年籠罩在戰爭陰影下。
拜登說，俄羅斯為征服烏克蘭而無端發動「非法戰爭」，沒有國家比烏克蘭更希望戰爭結束。美國堅定支持烏克蘭透過外交解決、實現公正持久和平。只有俄羅斯需要為這場戰爭負責，只有俄羅斯有能力立即結束戰爭，只有俄羅斯從中作梗、阻礙和平。
他說：「如果我們拋棄聯合國憲章核心原則、姑息侵略者，這個組織的成員國還能確信他們受保護嗎？如果我們任憑烏克蘭被瓜分，任何國家的獨立都還是安穩的嗎？我認為答案是否定的。」
拜登表明美國與全球盟友及夥伴將持續與「烏克蘭英勇人民」站在一起後，會堂響起熱烈掌聲，鼓掌者包括坐在台下的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。
這是拜登2021年1月上任以來第3度在聯大總辯論演說，多次提及世界歷史面臨「轉折點」，試圖將美國定位為捍衛民主原則的領導者。
不過，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）都沒有出席本屆聯大總辯論，多少反映國際民主與專制陣營對立的局面。拜登明（2024）年也將面臨美國總統大選考驗，可能又要與前總統川普（Donald Trump）對決，兩人當前民意調查支持度不相上下，拜登政策路線能否延續充滿不確定性。
拜登聯大會中亞5國領袖，強調領土完整性
美國總統拜登今天會見中亞地區領袖後，強調這塊地區的「領土完整性」，還說他可能很快將訪問其中一個被俄羅斯視為後院的中亞國家。
《法新社》報導，拜登在紐約聯合國大會場邊首度與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克領袖舉行會談後，對這中亞5國的領袖表示：「這是歷史性時刻。我期待很快能見到各位，可能是在您們其中一個國家。」
拜登表示，這幾個前蘇聯加盟共和國與美國對於「主權、獨立和領土完整性都有著共同的承諾」，明顯是在抨擊俄羅斯入侵烏克蘭。
「在我看來，這些原則的重要性更甚以往。我真的認為當我們團結一心時，世界會更加安全。」
拜登稍早在聯合國大會上發表演說，期間警告說俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭，可能會破壞這個全球性組織的國家主權原則，並助長進一步的土地掠奪。
普亭並未前往紐約出席這場年度峰會。
中亞許多國家正在質疑他們與俄羅斯存在已久的關係，俄烏戰爭已促使美國等全球強權尋求在中亞地區扮演更重要的角色。
烏克蘭總統澤倫斯基稍早在聯合國大會發表演說時曾指控俄羅斯「明顯在威脅哈薩克」，呼籲世界堅定對抗俄羅斯。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。