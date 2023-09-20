拜登聯大演說，強調美中關係「去風險」非脫鉤，會見中亞5國領袖預告將出訪

拜登聯大演說籲美中負責管理競爭，去風險非脫鉤

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（當地時間19日）在聯合國大會演說，呼籲全球共同應對俄烏戰爭、氣候變遷等挑戰。他重申美中須負責任管理競爭，防止兩國衝突；美國致力「去風險」，而非追求與中國脫鉤。

拜登未如上屆聯大總辯論提及台海局勢。去（2022）年9月，他在時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後中國發動環台軍事演習的背景下，罕見在聯大場合強調美國致力維護台海和平，持續奉行一中政策，反對兩岸任一方片面改變現狀。

拜登在第78屆聯大總辯論演說約28分鐘，側重呼籲國際社會共同面對戰爭、氣候甚至人工智慧（AI）發展帶來的挑戰，並說美國追求為全人類打造「更安全、更繁榮、更公平的世界。」

他說：「我們的未來與你們緊密相連，沒有國家能單獨面對這些挑戰。」

拜登演說後半談及中國前說，美國打造諸多夥伴關係「不是為圍堵任何國家」。他重申美國試圖負責任管理美中競爭，防止競爭演變成衝突；美國致力「去風險」（de-risking） 而非與中國脫鉤（decoupling）；美國將持續透過航行自由、公平經濟競爭維護基於規則的秩序，反制「進逼與恫嚇」。

「去風險」是美歐外交圈嘗試讓北京相信西方無意完全切斷與中國經貿關係的新語彙，但中方部分人士對此抱持懷疑，認為與脫鉤大同小異。

美中競爭之餘，拜登強調美國願與中國在「進展依賴我們共同努力」的議題上合作，包括因應加速中的氣候危機。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭掀起的戰事未歇，聯大總辯論連續第2年籠罩在戰爭陰影下。

拜登說，俄羅斯為征服烏克蘭而無端發動「非法戰爭」，沒有國家比烏克蘭更希望戰爭結束。美國堅定支持烏克蘭透過外交解決、實現公正持久和平。只有俄羅斯需要為這場戰爭負責，只有俄羅斯有能力立即結束戰爭，只有俄羅斯從中作梗、阻礙和平。

他說：「如果我們拋棄聯合國憲章核心原則、姑息侵略者，這個組織的成員國還能確信他們受保護嗎？如果我們任憑烏克蘭被瓜分，任何國家的獨立都還是安穩的嗎？我認為答案是否定的。」

拜登表明美國與全球盟友及夥伴將持續與「烏克蘭英勇人民」站在一起後，會堂響起熱烈掌聲，鼓掌者包括坐在台下的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。

這是拜登2021年1月上任以來第3度在聯大總辯論演說，多次提及世界歷史面臨「轉折點」，試圖將美國定位為捍衛民主原則的領導者。

不過，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）都沒有出席本屆聯大總辯論，多少反映國際民主與專制陣營對立的局面。拜登明（2024）年也將面臨美國總統大選考驗，可能又要與前總統川普（Donald Trump）對決，兩人當前民意調查支持度不相上下，拜登政策路線能否延續充滿不確定性。

拜登聯大會中亞5國領袖，強調領土完整性

美國總統拜登今天會見中亞地區領袖後，強調這塊地區的「領土完整性」，還說他可能很快將訪問其中一個被俄羅斯視為後院的中亞國家。

《法新社》報導，拜登在紐約聯合國大會場邊首度與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克領袖舉行會談後，對這中亞5國的領袖表示：「這是歷史性時刻。我期待很快能見到各位，可能是在您們其中一個國家。」

拜登表示，這幾個前蘇聯加盟共和國與美國對於「主權、獨立和領土完整性都有著共同的承諾」，明顯是在抨擊俄羅斯入侵烏克蘭。

「在我看來，這些原則的重要性更甚以往。我真的認為當我們團結一心時，世界會更加安全。」

拜登稍早在聯合國大會上發表演說，期間警告說俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭，可能會破壞這個全球性組織的國家主權原則，並助長進一步的土地掠奪。

普亭並未前往紐約出席這場年度峰會。

中亞許多國家正在質疑他們與俄羅斯存在已久的關係，俄烏戰爭已促使美國等全球強權尋求在中亞地區扮演更重要的角色。

烏克蘭總統澤倫斯基稍早在聯合國大會發表演說時曾指控俄羅斯「明顯在威脅哈薩克」，呼籲世界堅定對抗俄羅斯。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航