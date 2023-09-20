香港警方調查JPEX虛擬資產交易詐騙案，涉款12億港元、網紅等8人被捕

（中央社）香港警方昨日（19日）公布虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案詳情，透露至今拘捕了8人，涉及金額港幣11.87億元（港元，下同）。

港警在記者會表示，截至18日晚上10時，共接獲1641宗涉嫌受騙報警求助個案，報案人士表示不能從JPEX提取資產，以及懷疑受騙。

警方指出，被捕8人涉嫌串謀詐騙，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

據公布，警方人員在這次行動中搜查了多個地方，包括被捕人的住所和找換店，查獲約800萬現金和名貴首飾等。

警方同時調查了被捕人士及相關公司的財富，凍結了銀行結餘約1500萬元及3個房產，這些房產總值4400萬元。

警方表示，將會考慮充公犯罪所得。

警方指出，JPEX利用廣告、媒體及網紅等吸引投資者參與交易，當用戶註冊後，受害人就會被遊說購買加密貨幣，並將加密貨幣存放在JPEX，獲承諾到期後取得極高而不合理的回報；JPEX又會要求客戶提供加密貨幣的私鑰，以作保管，但實際上是控制用戶的資產。

Photo Credit: GettyImages

這是香港近年發生的較大宗加密貨幣交易詐騙案，行政長官李家超昨早對此表示關注，並強調政府在支持發展加密資產交易行業時，會強化監管制度、增加資訊透明度，以及教育市民的投資知識。

拘捕林作、陳怡

香港警方前日（18日）公布調查一宗虛擬貨幣詐騙案並拘捕多人，包括社會知名人士林作及網紅陳怡。行政長官李家超昨日對此表示關注，並提醒市民必須在合法持牌機構的交易平台進行投資。

李家超早上召開行政會議前向媒體說，在虛擬資產發展上，政府重視有效監管制度、資訊的公開透明及投資者的教育。

他說，政府很關注虛擬資產交易平台JPEX的涉嫌詐騙案，事件反映出監管虛擬資產交易的重要性，而市民在受監管、合法持牌的交易平台進行投資。

警方商業罪案調查科前日公布調查虛擬資產交易平台JPEX，並拘捕了6人，包括社會知名人士林作及網紅陳怡；警方懷疑他們涉嫌串謀詐騙。

截至前日，警方在這宗案件中接獲1408人報案，涉款港幣10億元。

香港當局支持虛擬資產交易發展，曾於2022年10月發表「有關虛擬資產在港發展的政策宣言」，其後李家超在施政報告中表示，正籌備發行數碼港元（e-HKD）。

今年4月，在香港和北京當局的支持下，香港Web3.0協會成立，該協會由中國大陸和香港的金融科技公司、行業領袖及創科界立法會議員共同組成，目的是發展第3代網際網路（Web3.0），以發展虛擬資產。

協會成立當天，李家超呼籲協會與政府合作，迎接Web3.0和虛擬產業的發展所帶來的機遇。

據介紹，Web1.0未能在網上購物，現在使用的Web2.0可網購，港府銳意發展的Web3.0則涉及發展虛擬資產。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex