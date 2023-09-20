德國「台學家」蔣永學獲頒台法文化獎：以介紹台灣文學與歷史為使命

（中央社）德國科隆大學博士蔣永學18日因對台歐文化交流的貢獻獲頒台法文化獎。他認定自己為「台學家」，並向《中央社》表示，為感念台灣讓他重拾研究熱忱，他已把介紹台灣文學與歷史視為使命。

作為第26屆台法文學獎得主，德國科隆大學博士蔣永學（Thilo Diefenbach）的靦腆與謙虛令人印象深刻。對於法蘭西院士的致意與慶賀，他彎腰擺著手，微帶拘束地笑著道謝，「以前沒那麼多人注意我，現在通過這個獎項，有人珍惜我所做的，很高興」，他說。

過去15年來，蔣永學鑽研台灣文學史，發表大量關於台灣與台灣文學的論文，並翻譯多部台灣文學作品，包括以德文出版台灣戒嚴時期的文學選集《戒嚴：台灣文學選集》、《天海之間》等，致力讓歐洲及德國民眾了解台灣。

18日台法文化獎頒獎典禮後，蔣永學接受《中央社》訪問，提到關注台灣戒嚴文學與民主化進程的起因。

中文造詣深厚的他用中文說道，剛到台灣時，完全不了解台灣的歷史背景，和台灣朋友談論時發現總繞不開「戒嚴」與「解嚴」這兩個詞。

「戒嚴對台灣歷史與文學史非常重要，而解嚴帶來文學的自由，也是台灣民主化過程重要的一步」，此後他便投身台灣歷史與民主歷程而無法自拔。

其實，蔣永學是從中國研究開始，並在北京住過一段時間。但如今已完全投身台灣文學領域。

相較於「漢學家」，他更認定自己為「台學家」，也希望被如此稱呼。他告訴記者，台灣文化獨特多元，漢學不包含原住民族、客家、日文等，當然也沒有對台灣極其重要的台語文學歷史，「所以台學比漢學更大，漢學只是台灣學的一部分」。

他的目標是呈現完整的台灣文學，各時期、各種語言，「讓讀者知道，其實台灣文學比中文文學更大、更豐富」。

提到從中國轉向台灣的原因，蔣永學表示，在中國經歷過的並不好，沒有學術自由，差點讓他對研究失去興趣。尤其從中國回德國後，「有段時間我完全放棄，認為繼續已無意義，講直接就是感覺不舒服」。

這時他想起台灣也講中文，可以研究所謂的「漢學」，因此2009年決定到台灣看看，「結果我一到台灣就愛上」。

對他而言，台灣民主帶來研究自由，且深刻影響了他。在台灣可以自由地和作者、研究者聯繫，並笑說，「問3個人可以得到4個不同的答案，這樣才有意思」。

他指出，台灣近十多年來努力研究自己的歷史、文學，發表大量研究文章，每一篇都給他新的靈感，「這是台灣民主讓我最直接受益的好處」。

蔣永學告訴記者，他熱愛台灣文學與民主自由。如今向德國人推廣台灣，已成為他的使命。他說，「很感謝台灣，不僅讓我重新認識中文文學，更還給我對研究的興趣」。

他表示剛開始研究台灣時，沒多少人對台灣感興趣，但這幾年因為中國的威脅與惡意而出現明顯變化，「台灣最近在德國很引人注目」。

蔣永學說，中國在德國大力政治宣傳，不少人相信中國說法，「我在著作中要盡力反駁這個謠言」。他強調，台灣不是相對於中國被動的存在，台灣有自己的文化、歷史，「我想進一步介紹給德國人」。

「這是我對台灣表達感激的方法，要讓台灣文學和現況在德國得到更多、更大的關注」。

台灣文學的工作就是找尋與傳達認同，蔣永學獲獎時致詞強調，「台灣不斷面臨巨大威脅，就更加需要明確的自我定位。因此，即使是文學研究，原則上也可以為支持和保護台灣作出貢獻。至少這是我的希望」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀