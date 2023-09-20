王毅見蘇利文，學者：關鍵字句對美充分表達不滿，雙方仍未見關係緩解

王毅見蘇利文，學者：關鍵字句對美充分表達不滿

（中央社）中國外交部長王毅會晤國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），分析指出，關鍵字句充分地表達了中國對美國的不滿；整體來說，這次會晤發揮了正面、積極作用，雙方可以依據共識進行下一步工作。

中國外交部17日晚公布王毅會晤蘇利文訊息。外交部指出，當地時間9月16至17日，王毅在馬爾他與蘇利文舉行多輪會晤；雙方圍繞穩定、改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。

王毅強調，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持『台獨』的承諾」、「中國的發展有著強大內生動力，遵循必然的歷史邏輯，是阻擋不了的，中國人民正當的發展權利不容剝奪。」

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯在上觀新聞報導中剖析，這場會晤是中美領導人未能在G20印度峰會期間會晤的彌補措施，有別於先前美國高級官員訪問中國，這場會晤是中美兩國戰略溝通，重要性在於可以更加了解對方戰略、政策意圖。

吳心伯認為，王毅充分地對美國表達了不滿，一個是涉及台灣的相關討論，這部分必須「不斷地提醒、敲打美方」；另一個是對於美國的對中政策表達關切，王毅提到「中國的發展有著強大內生動力」這個句子，具有強烈針對性，表達對於美國以競爭為名、實為打壓中國戰略政策的強烈反對。

他強調，整體來說，這場會晤對於穩定、改善中美關係發揮了正面、積極作用，雙方可以依據共識指導雙方相關部門進行下一步工作。

中國現代國際關係研究院歐亞研究所所長丁曉星在上觀新聞報導中指出，中美俄是當今世界最重要的大國，兩兩關係是否穩定，攸關世界的和平與穩定。然而目前中美俄彼此關係卻是不平衡狀態，中俄關係處於歷史最好時期，中美關係被推向戰略競爭，美俄關係跌至歷史低點。

中美高層頻繁會晤，北京學者：仍未見關係緩解

中共中央外辦主任王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文於當地時間16至17日在馬爾他會晤。北京學者時殷弘表示，中美高層交往溝通在拜登（Joe Biden）政府上任後幾乎沒中斷過，但溝通是一回事，仍看不出中美有任何顯著緩解。

根據中國外交部的消息，王毅與蘇利文在當地進行了多輪會晤；中國官媒環球時報報導，兩人會晤的時間共超過12小時，討論時間最長的是台灣議題。

緊接著，中國國家副主席韓正在當地時間18日於聯合國會場邊會晤美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。兩人都談到中美關係對全球的重要性，韓正還向布林肯表達要「多做增進了解互信與互利合作的事」，推動中美關係重回健康穩定軌道。

中國人民大學國際關係學者時殷弘19日接受《中央社》的電訪時表示，從美國總統拜登上任以來，中美雙方高層交往與溝通幾乎沒中斷過，今年6月以後的高層溝通非常頻繁，但是溝通是一回事，溝通的結果要視中美在一系列關鍵問題上互相的態度與舉措。

這名美國問題專家表示，「中美關係仍然不能說，哪怕在一個關鍵問題上取得了顯著和經久的緩解。」

他進一步說明，從去（2022）年11月中旬的習拜峇里島峰會以來，中美在一系列重大領域，特別是台灣、軍備競爭、半島問題、南海、高科技技術領域上等，雙方的戰略對立與經濟對立有顯著的加劇。

時殷弘指出，在王毅與蘇利文會晤12小時的同時，數量空前的103架中國戰機飛到台海周邊，其中40架飛過台海中線，「這就是實際的態勢、實際的情況。」

「雖然美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪中後，出現美國對華高端半導體出口管制有局部有限的鬆動，但基本情況依然如故」，時殷弘分析，看不出這一連串高層溝通之後的中美關係有任何顯著緩解。

至於備受外界關注的舊金山APEC峰會是否會有習拜會，他則說，從2013年習近平擔任中國最高領導人後，無論是與歐巴馬（Barack Obama）、川普（Donald Trump）還是拜登，都有很多次的面對面或視訊的會晤，但中美關係，儘管有新的中美峰會，但在哪怕一個重大問題上取得顯著與經久的前景緩解仍是有限。

他說，在台灣問題上，不進一步嚴重惡化就算不錯了。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航