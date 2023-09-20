2023/09/20,
政治

中方要交駐港領事館提交僱員資料，包括身分證號碼、住址

中方要交駐港領事館提交僱員資料，包括身分證號碼、住址
圖為美國駐港澳總領事館｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國外交部駐港特派員公署向所有外國駐港總領事館發函，要求申報在香港聘用的本地僱員資料。在申報表中，領事館需填報僱員的姓名、職銜、聘用日期、住址、身分證或旅遊證件號碼、國籍，並提交身分證或旅遊證件副本。

（中央社）中國外交部駐港特派員公署前天（18日）向所有外國駐港總領事館發函，要求申報在香港聘用的本地僱員資料，包括身分證號碼及住址，並在10月18日前提交至港府禮賓處。

綜合《明報》《路透社》報導，中國外交部駐港特派員公署在外交信函中稱，須申報資料的領事館本地僱員，是與駐港總領事館訂立僱傭合約的人員，包括香港永久性居民，或持任何簽證的香港非永久性居民。

在申報表中，領事館需填報僱員的姓名、職銜、聘用日期、住址、身分證或旅遊證件號碼、國籍，並提交身分證或旅遊證件副本。

根據要求，若領事館與本地僱員終止僱傭關係，也需要在15日內通知港府禮賓處。

信函中表示，根據「維也納領事關係公約」，總領事館和歐盟辦事處會被要求提供所有已簽訂僱傭合約的當地員工資料。

《路透社》向中國外交部駐港特派員公署、香港政府及英美駐港總領事館查詢，暫未獲置評。

英國《金融時報》報導，中國外交部駐港特派員公署去年要求駐港外交使團提供所有房產的資料，包括平面圖，外交人員擔心這些資料被用作間諜活動或安裝監聽設備。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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