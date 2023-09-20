緬甸仰光市成詐騙集團新據點，鎖定招募當地失業居民
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過去緬甸的詐騙集團多聚集於邊界或偏遠地區，但商業中心仰光近來被發現詐騙活動頻繁，詐騙集團也在此設立了據點。專家表示，此現象顯示自2021年2月軍政府發動政變後，緬甸的法治退化，經濟也遭受嚴重打擊。
綜合《自由亞洲電台》與《曼谷郵報》報導，近年東南亞地區網路詐騙案件激增，據信每年有數十萬人參與其中，當中有人是自願、有人則是被迫的。這些詐騙集團從受害者誘騙、竊盜或勒索數十億美元。
在緬甸，這些詐騙集團通常聚集在泰緬邊境的妙達瓦底鎮，或是與中國接壤的撣邦、北部果敢等偏遠地區。而自2021年2月軍事政變以來，緬甸的詐騙犯罪通常涉及中國集團參與，且數量不斷增加，無數兒童和成人被販運、虐待和酷刑，同時被迫詐騙更多受害者，根據聯合國報告，光是緬甸就有至少有12萬人被迫從事網路詐騙業。
然而，緬甸亞洲自由電台的調查報導指出，仰光市也成為詐騙集團的據點，如位於市中心的MMB辦公大樓。與偏遠地區的詐騙集團不同，MMB大樓的工作人員表示，他們的業務運作高度組織化，也不涉及暴力和虐待，投身這份工作的人大多是受過教育的仰光居民。
2022年4月，一家名為Win Win International E-Commerce的公司將MMB大樓登記為公司住址，並在緬甸公司註冊處（DICA）列出相關業務，包括電信、電腦程式設計、資訊服務和旅遊規劃。
2022 年10月，Facebook、Telegram和Viber上出現位於MMB大樓的職缺招募廣告，包含線上銷售、行銷和接待員等職務，基本工資約為每月50萬緬元（約新台幣7612元），但會說三種語言（緬、中、英）的求職者薪資金額高達300萬緬元（約新台幣4萬5677元），對於日最低工資為1.37美元（約新台幣43元）的緬甸來說，是一筆可觀的收入。
據報導，求職者向廣告投出履歷、並在聊天軟體上回答數個問題的幾分鐘內後就被錄取。
在MMB大樓5樓工作的米雅詩（Mya Sein）表示，她於今年8月初入職，公司給了她一隻舊手機，並要求她管理多個社群軟體的帳戶。
「實在太多了，我感到困惑跟頭痛，他們給了我6個 Facebook（帳號）、2個 Instagram 帳號和2個 WhatsApp。我無法全部使用它們。」她說。
一旦招募人員確認他們具有一定的英文及打字能力後，新進員工就會接受來自撣族、緬族和華人經理的「如何引誘受害者」的培訓課程。
另一位工作人員塔那敏（Thane Myint）表示，詐騙者被指示透過不同約會和交友軟體尋找受害者，其中包括擁有「最大亞洲單身社群」的探探（Tantan），以及全球語言交換應用程式Meeff。
「我們先透過詢問他們的年齡和工作來與他們交朋友。幾天後，我們會給他們一個WhatsApp帳戶並與他們通話。」塔那敏表示，並指出有「愛情」和「友情」兩種詐騙類型。
此外，塔那敏還被指示要避免接觸「工程師、IT 技術人員或20幾歲的人」，而是要尋找來自印尼和菲律賓的「商人」，且受害者至少要30歲才有投資機會。
當達到一定程度的信任時，詐騙者會要求受害者的點擊連結或下載一個軟體，然後敦促受害者透過銀行帳戶進行消費。透過這種方式，惡意軟體可以存取受害者的密碼並耗盡他們的帳戶。
除了5樓，這些受訪者也表示MMB大樓的其他樓層也存在著不同的詐騙組織。
政變後持續的經濟混亂
美國和平研究所緬甸計畫（Burma program）主任塔爾（Jason Tower）研究了緬甸的網路詐騙活動，發現政變後全國的網路詐騙範圍大幅增加。
「軍隊在抵抗運動中節節敗退，他們越來越迫切地尋找資金來源來維持軍力，使得整個國家現在非常容易受到非法犯罪的影響，跨國犯罪分子也逐漸滲透到各處。」他指出。
自政變以來，緬甸經濟萎縮12％，且緬元兌美元的黑市匯率下跌了300%，導致食品價格飆升，並導致目前有超過60%的人口生活在貧窮線以下。
國際危機組織緬甸資深顧問基恩（Thomas Kean）表示，詐騙犯罪轉移到仰光是有道理的，因為此地在軍政府的統治下無法可管，而且歸功於軍政府補貼，仰光的辦公空間充足，且電力成本相對較低。
「我不能肯定地說這種情況正在發生，但我不會感到驚訝。仰光的法治狀況嚴重惡化，腐敗現象增加，收受賄賂的風險也比較小。」他告訴自由亞洲電台，並指出：「仰光現在有很多失業的人，因此這些詐騙工作是有吸引力的。」
詐騙者塔那敏表示，出現在MMB五樓辦公室的人大多知道自己將面臨什麼。
「原因是就業機會短缺。其他工作的工資可能是10萬至20萬緬幣（約新台幣1522元至3045元），但這裡從50萬緬元（約新台幣7612元）起跳；根據出席情況，還可以獲得額外的5萬緬元（約新台幣761元）。如果你能找到客戶，你還能拿到更多的錢，甚至有些人可以獲得高達70萬至80萬緬幣（約新台幣10658至12180元），而且在這裡一天可以吃四餐，還提供冰箱和冷氣。」他說。
新聞來源
- How a scam ring opened shop in downtown Yangon（自由亞洲電台）
- More scammers setting up shop in Yangon（曼谷郵報）
- Hundreds of thousands trafficked to work as online scammers in SE Asia, says UN report（聯合國）
延伸閱讀
- 中緬泰寮聯合打擊詐騙，緬甸今向中國移交電信網路詐騙犯1207人
- 東南亞淪人口販運溫床，聯合國：數十萬人被迫從事假投資、非法賭博等網路詐騙工作
- 《孤注一擲》取自東南亞「詐騙園區」案例，導演：「真實情況比描述的還要殘酷」
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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