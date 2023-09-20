緬甸仰光市成詐騙集團新據點，鎖定招募當地失業居民

綜合《自由亞洲電台》與《曼谷郵報》報導，近年東南亞地區網路詐騙案件激增，據信每年有數十萬人參與其中，當中有人是自願、有人則是被迫的。這些詐騙集團從受害者誘騙、竊盜或勒索數十億美元。

在緬甸，這些詐騙集團通常聚集在泰緬邊境的妙達瓦底鎮，或是與中國接壤的撣邦、北部果敢等偏遠地區。而自2021年2月軍事政變以來，緬甸的詐騙犯罪通常涉及中國集團參與，且數量不斷增加，無數兒童和成人被販運、虐待和酷刑，同時被迫詐騙更多受害者，根據聯合國報告，光是緬甸就有至少有12萬人被迫從事網路詐騙業。

然而，緬甸亞洲自由電台的調查報導指出，仰光市也成為詐騙集團的據點，如位於市中心的MMB辦公大樓。與偏遠地區的詐騙集團不同，MMB大樓的工作人員表示，他們的業務運作高度組織化，也不涉及暴力和虐待，投身這份工作的人大多是受過教育的仰光居民。

Photo Credit: GettyImages 圖為緬甸最大城市仰光，照片攝於2023年8月30日。

2022年4月，一家名為Win Win International E-Commerce的公司將MMB大樓登記為公司住址，並在緬甸公司註冊處（DICA）列出相關業務，包括電信、電腦程式設計、資訊服務和旅遊規劃。

2022 年10月，Facebook、Telegram和Viber上出現位於MMB大樓的職缺招募廣告，包含線上銷售、行銷和接待員等職務，基本工資約為每月50萬緬元（約新台幣7612元），但會說三種語言（緬、中、英）的求職者薪資金額高達300萬緬元（約新台幣4萬5677元），對於日最低工資為1.37美元（約新台幣43元）的緬甸來說，是一筆可觀的收入。

據報導，求職者向廣告投出履歷、並在聊天軟體上回答數個問題的幾分鐘內後就被錄取。

在MMB大樓5樓工作的米雅詩（Mya Sein）表示，她於今年8月初入職，公司給了她一隻舊手機，並要求她管理多個社群軟體的帳戶。

「實在太多了，我感到困惑跟頭痛，他們給了我6個 Facebook（帳號）、2個 Instagram 帳號和2個 WhatsApp。我無法全部使用它們。」她說。

一旦招募人員確認他們具有一定的英文及打字能力後，新進員工就會接受來自撣族、緬族和華人經理的「如何引誘受害者」的培訓課程。

另一位工作人員塔那敏（Thane Myint）表示，詐騙者被指示透過不同約會和交友軟體尋找受害者，其中包括擁有「最大亞洲單身社群」的探探（Tantan），以及全球語言交換應用程式Meeff。

「我們先透過詢問他們的年齡和工作來與他們交朋友。幾天後，我們會給他們一個WhatsApp帳戶並與他們通話。」塔那敏表示，並指出有「愛情」和「友情」兩種詐騙類型。

此外，塔那敏還被指示要避免接觸「工程師、IT 技術人員或20幾歲的人」，而是要尋找來自印尼和菲律賓的「商人」，且受害者至少要30歲才有投資機會。

當達到一定程度的信任時，詐騙者會要求受害者的點擊連結或下載一個軟體，然後敦促受害者透過銀行帳戶進行消費。透過這種方式，惡意軟體可以存取受害者的密碼並耗盡他們的帳戶。

除了5樓，這些受訪者也表示MMB大樓的其他樓層也存在著不同的詐騙組織。

政變後持續的經濟混亂

美國和平研究所緬甸計畫（Burma program）主任塔爾（Jason Tower）研究了緬甸的網路詐騙活動，發現政變後全國的網路詐騙範圍大幅增加。

「軍隊在抵抗運動中節節敗退，他們越來越迫切地尋找資金來源來維持軍力，使得整個國家現在非常容易受到非法犯罪的影響，跨國犯罪分子也逐漸滲透到各處。」他指出。

自政變以來，緬甸經濟萎縮12％，且緬元兌美元的黑市匯率下跌了300%，導致食品價格飆升，並導致目前有超過60%的人口生活在貧窮線以下。

國際危機組織緬甸資深顧問基恩（Thomas Kean）表示，詐騙犯罪轉移到仰光是有道理的，因為此地在軍政府的統治下無法可管，而且歸功於軍政府補貼，仰光的辦公空間充足，且電力成本相對較低。

「我不能肯定地說這種情況正在發生，但我不會感到驚訝。仰光的法治狀況嚴重惡化，腐敗現象增加，收受賄賂的風險也比較小。」他告訴自由亞洲電台，並指出：「仰光現在有很多失業的人，因此這些詐騙工作是有吸引力的。」

詐騙者塔那敏表示，出現在MMB五樓辦公室的人大多知道自己將面臨什麼。

「原因是就業機會短缺。其他工作的工資可能是10萬至20萬緬幣（約新台幣1522元至3045元），但這裡從50萬緬元（約新台幣7612元）起跳；根據出席情況，還可以獲得額外的5萬緬元（約新台幣761元）。如果你能找到客戶，你還能拿到更多的錢，甚至有些人可以獲得高達70萬至80萬緬幣（約新台幣10658至12180元），而且在這裡一天可以吃四餐，還提供冰箱和冷氣。」他說。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒