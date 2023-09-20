東南亞公司吹起赴美IPO風潮，填補中國企業空缺

《路透社》報導，越來越多東南亞公司考慮到美國進行首次公開募股（Initial Public Offering，下簡稱IPO），填補了中國企業因中美關係緊張及過內經濟疲軟所留下的空缺。

中小企業數位融資平台Funding Societies、新加坡娛樂公司Gushcloud Internationa和泰國保險科技公司皆向路透社表示，正在考慮將紐約作為IPO的地點之一。

此前，越南網路公司VNG Corp (VNZ.HNO)和菲律賓房地產公司 DoubleDragon Corp (DD.PS) Hotel101 Global陸續宣布計劃在美國上市，

近期中美關係緊張，中國加強國內企業至海外上市的管制，同時國內經濟放緩，使中國企業赴美IPO的數量大幅減少，東南亞公司則填補了此空缺。

越南DFDL律師事務所的資深法律顧問萊夫·施奈德（Leif Schneider）表示：「自疫情減緩、世界重新開放以來，中國對東協地區的影響力逐漸減少。由於中國的本土限制和的國內經濟持續下滑，中國企業的影響力不如以往，這些因素也使得一些東協公司在美國股市中脫穎而出。」

據LSEG的報告數據，今年到迄今為止，東南亞公司已透過在美國IPO募得約1.01億美元（約新台幣32.37億元），雖遠低於2022年的9.19億美元（約新台幣294.50億元），但銀行專家預計，各企業在過去幾年依賴私人資本後，將尋找新的資本來源，因此這個數字將在未來1年內逐漸增長。

相較之下，今年以來中國企業透過IPO募得共4.637億美元（約新台幣148.6億元），雖然略高於2022年的水平，但相比於2021年的129.6億美元（約新台幣4兆153億元）和2020年的124.8億美元（約新台幣3兆999億元），仍有明顯落差。

分析師也表示，對於尋求新興市場的投資者來說，東南亞是非常適合的市場，因為該地區經濟成長強勁、人口不斷增加。例如，在政府積極刺激下，東南亞最大經濟體–印尼的經濟在4月至6月期間以3個季度以來的最快的速度成長。

對東南亞公司來說，選擇美國作為 IPO地點也提供了幾項優勢。Funding Societies共同創辦人兼首席執行官Kelvin Teo告訴路透社，美國是該公司的首選地之一，因為美國有龐大的資本和來自全球的投資者；Gushcloud財務長Andrew Lim則指出，美國的投資者「足夠了解快速成長的新公司」也是一個優點。

Photo Credit:GettyImages 美國華爾街。

東南亞當地IPO趨勢

除了赴美 IPO，東南亞當地的IPO市場也有所成長。綜合《CNBC》及《日經新聞》報導，德勤（Deloitte）的報告指出，儘管2023年上半年全球IPO放緩，但東南亞地區IPO市場卻保持成長。

據德勤報告顯示，今年1月至6月，東南亞共有85起IPO項目，共籌得33億美元（約新台幣1兆57億元）；相較去年同期73起IPO、31億美元（約新台幣993.43億元）的資金，2023年上半年，東南亞地區的IPO數量增加16%、收益則成長 5%。

其中，印尼的IPO數量就有44起，泰國和馬來西亞緊接在後，分別有18家與16家公司上市，而印尼募得的資金佔了東南亞IPO募得資金總額的70%，並以三宗上市為亮點：鎳公司PT Trimegah Bangun Persada Tbk、礦物和電動汽車電池材料公司PT Merdeka Battery Materials Tbk以及地熱發電廠運營商PT Pertamina Geo Thermal Energy Tbk。

德勤東南亞爭議事件諮詢單位（Deloitte Southeast Asia Disruptive Events Advisory）主管Tay Hwee Ling則表示，物流、科技、採礦、電動車和再生能源等產業的公司，最有可能在國內外尋求首次公開發行，並補充：「國際投資者逐漸看到東南亞提供的投資組合多元化的價值。」

此外，報告稱：「快速成長的經濟前景使東南亞成為投資者的最愛，因為該區的重新開放、旅遊業復甦及國內需求蓬勃發展，使得外國的直接投資持續湧入東南亞。」

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒