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2023/09/24,
動物

在萬則評論中拿下5星高分！吸引人們朝聖的波蘭地標，原來是隻胖賓士貓Kot Gacek

在萬則評論中拿下5星高分！吸引人們朝聖的波蘭地標，原來是隻胖賓士貓Kot Gacek
Photo Credit: kotgacekeveryday IG源

我們想讓你知道的是

波蘭的海港城市什切青有一個名為「Kot Gacek」（蝙蝠貓咪）的Google地標，它在多達10263則的評論中，拿下了高達5顆星的評分。好奇之下點開圖片，才發現這處景點並非什麼商店建築或是用來拍照打卡的人造物，而是一隻有的黑白花色的胖賓士貓。

文：古家萱

到陌生的城市旅遊時，多數人都會先做點功課，事先查好當地不可錯過的觀光景點。這些景點可能是壯闊優美的風景、熱鬧繁華的商店街、連在地人都讚譽有佳的餐廳，還有可能是……一隻可愛的街貓。

波蘭著名觀光景點：胖賓士貓Kot Gacek

波蘭的海港城什切青（Szczecin）有一個名為「Kot Gacek」（蝙蝠貓咪）的Google地標，它在多達1萬263則的評論中，拿下了高達5顆星的評分。好奇之下點開圖片，才發現這處景點並非什麼商店建築或是用來拍照打卡的人造物，而是一隻有的黑白花色的胖賓士貓。

根據當地居民表示，這隻以「Gacek」（蝙蝠）為名的貓咪不僅有著可愛外表，個性也相當友善大方，因此受到了大家喜愛。人們不僅會與牠分享食物，還有人特地造了一個迷你的窩，供牠在天氣不佳時有地方可以遮風避雨。而Gacek也順理成章地在此落腳下來，每天以最熱情的姿態療癒居民。

而自從當地一家媒體在2020年時報導了這隻街貓，Gacek便以極快的速度，成為了波蘭家喻戶曉的明星貓咪，而這股旋風也隨著社群媒體上的眾多打卡、標記，吸引了來自其他國家的觀光客，進而讓「Kot Gacek」的所在位置成為Google熱門的5顆星地標。

當地居民解答大家都想問的問題

在這個地標中，我們不僅能看到許多遊客留下的讚美評論，還能看到一連串由網友與當地居民展開的互動問答。舉例來說，有人詢問「這隻貓是這個地址的永久居民嗎？」而下方的回答則表示：「是的，我 每天24小時、每週七天都在觀察牠，牠總是在那裡。牠在同一個崗位上已經至少六年了。」

有人好奇：「Gacek是怎麼度過寒冷冬季的？會有人讓牠進入室內避冬嗎？」當地居民則答覆到：「牠經常在天黑或者寒冷的時候來到我住的公寓門口。我通常會給他一些食物。雖然牠不是一隻容易緊張的貓，但他似乎比較想遠離人類。更重要的是，Gacek並不是一位獨來獨往的貓，牠身邊還有兩隻比較小的夥伴。我上次見到他是在幾天前，他過得很好。」

而或許是因為受到觀光客與居民愛戴，吃得很好的Gacek體型實在很巨大，也引來不少人詢問：「牠到底幾公斤？一次可以吃掉多少飼料？」對此，大家也紛紛留言開玩笑道：「我看大概有200公斤吧！」「應該可以吃掉超過自己的體重吧！」

「貓界金卡戴珊」目前已不再流浪

Gacek的出現，不僅讓不少居民與遊客留下了美好回憶，也因吸引來無數朝聖者而讓當地商家與旅遊業者大大受惠。什切青地方政府甚至在TikTok上稱呼牠為「貓界的金卡戴珊」（Kim Kardashian of the cat world），吸引了無數人注意。

然而，根據其Google地標的近期評論，我們卻得到了令人遺憾的消息——Gacek目前已經消失了。有人表示「牠被不明人士帶走了，目前下落不明」，也有人說「名聲讓牠感到太過疲憊了，Gacek目前居住在別的地方」。而從紀錄Gacek生活的Instagram帳號＠kotgacekeveryday的發文看來，Gacek目前正受到當地的動物保護組織TOZ照顧，目前住在舒適的大房子裡，與其他的動物室友相處融洽。

雖然已無緣再次在街上看到Gacek，但從照片看來，牠仍有著一如既往的亮麗毛髮與肥肚，看到牠如此健康安全，多數粉絲也終於能放下心中的大石。希望Gacek能一直過得幸福快樂，並找個時間再次回到街上走走。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
原標：在萬則評論中拿下5星高分：吸引人們朝聖的波蘭地標，原來是隻胖賓士貓——Kot Gacek

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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