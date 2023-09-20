生技快訊：鑽石生技上市首日漲幅19.25％、張鴻仁談政府不敢告訴你的健保危機、BioNTech開發猴痘mRNA疫苗
我們想讓你知道的是
鑽石生技上市首日漲幅達19.25％；BioNTech獲CEPI資助9000萬美元，以推進猴痘（mpox） mRNA候選疫苗的開發；張鴻仁近期出版新書《政府不敢告訴你的健保危機》，解析低價健保引發的醫療危機，呼籲健保正面臨幾千億元缺口，改革刻不容緩。近期還有哪些醫療生技相關重要事件？一起來關心。
文：環球生技
台灣：鑽石生技上市，首日漲幅19.25％
昨（19）日，台灣首檔通過上市掛牌的永續型創投鑽石生技（6901）以每股40元正式掛牌上市，開盤後股價一度來到49.60元，最大漲幅24％，收盤價為47.70元，漲幅為19.25％。
鑽石生技預計透過此次上市現增募集40億元新台幣，加上與國內外金控、壽險、基金集資60~120億元，總共集資逾100億元作為併購發展基金，優先支持台灣研發成功的創新藥進攻國際。
台灣：巨生生醫董事會通過，2款MRI顯影劑授權中國藥廠
19日，巨生生醫（6827）表示董事會通過決議，授權董事長蔣為峰及總經理王先知與中國某上市藥廠，簽署MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌/MPB-2043 MRI顯影劑-淋巴結的授權合約，中國某上市藥廠業已完成盡職調查，相關授權條件已通過對方公司審查。由於目前尚在議定授權合約內容，巨生生醫待合約正式簽訂後將另行公告簽約合作對象、合約價金之總金額等訊息。
巨生生醫表示，目前正致力推動新藥MPB-1523肝癌顯影劑的臨床三期試驗，力拼今年底完成與美國FDA臨床二期試驗結束的諮詢會議（end-of-phase 2 meeting）。而MPB-2043可以與MPB-1523共用臨床一期數據，因此正在準備臨床醫師發起的臨床試驗（IIT），為之後的臨床二期試驗做準備。
台灣：張鴻仁發表《健保危機》籲改革，「總額預算」趕不上新科技
曾擔任健保局總經理、衛生署副署長的上騰生技顧問董事長暨總經理張鴻仁，近期出版新書《政府不敢告訴你的健保危機》，並於19日舉行座談暨新書發表會，解析低價健保引發的醫療危機，呼籲健保正面臨幾千億元缺口，改革刻不容緩。癌症希望基金會董事長王正旭、台灣健康經濟學會理事長連賢明、台灣醫務管理學會理事長洪子仁、陽明交通大學醫務管理研究所教授黃心苑等專家學者也參與討論健保現行問題與解決方向。
張鴻仁指出，全民健保的「總額預算」制度是假設醫療需求是固定的，超過預算就跟醫界打折給付，此種作法是政府將醫療財務責任推給醫界；事實上，總額預算制度只能作為中短期措施，但卻實施至今，就如同在「打嗎啡」越來越沒用。
台灣、日本：日本CiRA所長高橋淳現身台灣，曝帕金森氏症、腦中風iPS細胞療法最新成果
日本再生醫學領導人物、京都大學誘導性多潛能幹細胞研究與應用中心（Center for iPS Cell and Application, CiRA）所長——高橋淳（Jun Takahashi）也在19日現身台灣，在台北榮民總醫院分享他的最新iPS細胞神經應用研究成果。現場也聚集了致力於再生醫學的醫師、學者與研究人員，台灣細胞醫療協會榮譽主席陳耀昌、生技中心（DCB）董事長涂醒哲亦到場聽講。
國際：BioNTech獲CEPI資助9000萬美元，開發猴痘mRNA疫苗
美國時間18日，BioNTech宣布與流行病預防創新聯盟（CEPI）建立合作夥伴關係，CEPI將提供其9000萬美元資金，以推進BioNTech在猴痘（mpox） mRNA候選疫苗的開發。該疫苗（BNT166）現已啟動臨床1/2期試驗，預計招募196名健康者。CEPI的合作目標為加速疫苗的開發速度，願景是未來在傳染病疫情發生後，能在100天內開發出疫苗。
美國：《Nature》子刊體學研究新進展，脂質體暗藏疾病、老化細節
近（11）日，史丹佛醫學院遺傳學系（Department of Genetics, Stanford Medicine）教授Michael Snyder團隊發現800種脂質和胰島素阻抗、病毒感染、老化具有關聯性，以及200種脂質的恆定性會受到呼吸道病毒感染的影響。該研究已發表在《Nature Metabolism》。
美國：GE Healthcare獲蓋茲基金會4400萬美元，AI超音波改善中低收入國家產婦健康
美國時間18日，奇異醫療（GE Healthcare）宣布，獲得比爾和梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）超過4400萬美元的補助，支持其人工智慧（AI）超音波子公司Caption Health開發人工智慧超音波影像自動評估工具，讓中低收入國家的人民受惠於超音波檢查。
本文經環球生技月刊授權刊登，原文刊載於此
原標：鑽石生技上市 首日漲幅19.25％；巨生醫董事會通過 2款MRI顯影劑授權中國藥廠；BioNTech獲CEPI資助9000萬美元 開發猴痘mRNA疫苗
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！