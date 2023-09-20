生技快訊：鑽石生技上市首日漲幅19.25％、張鴻仁談政府不敢告訴你的健保危機、BioNTech開發猴痘mRNA疫苗

文：環球生技

台灣：鑽石生技上市，首日漲幅19.25％

昨（19）日，台灣首檔通過上市掛牌的永續型創投鑽石生技（6901）以每股40元正式掛牌上市，開盤後股價一度來到49.60元，最大漲幅24％，收盤價為47.70元，漲幅為19.25％。

鑽石生技預計透過此次上市現增募集40億元新台幣，加上與國內外金控、壽險、基金集資60~120億元，總共集資逾100億元作為併購發展基金，優先支持台灣研發成功的創新藥進攻國際。

台灣：巨生生醫董事會通過，2款MRI顯影劑授權中國藥廠

19日，巨生生醫（6827）表示董事會通過決議，授權董事長蔣為峰及總經理王先知與中國某上市藥廠，簽署MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌/MPB-2043 MRI顯影劑-淋巴結的授權合約，中國某上市藥廠業已完成盡職調查，相關授權條件已通過對方公司審查。由於目前尚在議定授權合約內容，巨生生醫待合約正式簽訂後將另行公告簽約合作對象、合約價金之總金額等訊息。

巨生生醫表示，目前正致力推動新藥MPB-1523肝癌顯影劑的臨床三期試驗，力拼今年底完成與美國FDA臨床二期試驗結束的諮詢會議（end-of-phase 2 meeting）。而MPB-2043可以與MPB-1523共用臨床一期數據，因此正在準備臨床醫師發起的臨床試驗（IIT），為之後的臨床二期試驗做準備。

台灣：張鴻仁發表《健保危機》籲改革，「總額預算」趕不上新科技

曾擔任健保局總經理、衛生署副署長的上騰生技顧問董事長暨總經理張鴻仁，近期出版新書《政府不敢告訴你的健保危機》，並於19日舉行座談暨新書發表會，解析低價健保引發的醫療危機，呼籲健保正面臨幾千億元缺口，改革刻不容緩。癌症希望基金會董事長王正旭、台灣健康經濟學會理事長連賢明、台灣醫務管理學會理事長洪子仁、陽明交通大學醫務管理研究所教授黃心苑等專家學者也參與討論健保現行問題與解決方向。

張鴻仁指出，全民健保的「總額預算」制度是假設醫療需求是固定的，超過預算就跟醫界打折給付，此種作法是政府將醫療財務責任推給醫界；事實上，總額預算制度只能作為中短期措施，但卻實施至今，就如同在「打嗎啡」越來越沒用。

台灣、日本：日本CiRA所長高橋淳現身台灣，曝帕金森氏症、腦中風iPS細胞療法最新成果

日本再生醫學領導人物、京都大學誘導性多潛能幹細胞研究與應用中心（Center for iPS Cell and Application, CiRA）所長——高橋淳（Jun Takahashi）也在19日現身台灣，在台北榮民總醫院分享他的最新iPS細胞神經應用研究成果。現場也聚集了致力於再生醫學的醫師、學者與研究人員，台灣細胞醫療協會榮譽主席陳耀昌、生技中心（DCB）董事長涂醒哲亦到場聽講。

國際：BioNTech獲CEPI資助9000萬美元，開發猴痘mRNA疫苗

美國時間18日，BioNTech宣布與流行病預防創新聯盟（CEPI）建立合作夥伴關係，CEPI將提供其9000萬美元資金，以推進BioNTech在猴痘（mpox） mRNA候選疫苗的開發。該疫苗（BNT166）現已啟動臨床1/2期試驗，預計招募196名健康者。CEPI的合作目標為加速疫苗的開發速度，願景是未來在傳染病疫情發生後，能在100天內開發出疫苗。

美國：《Nature》子刊體學研究新進展，脂質體暗藏疾病、老化細節

近（11）日，史丹佛醫學院遺傳學系（Department of Genetics, Stanford Medicine）教授Michael Snyder團隊發現800種脂質和胰島素阻抗、病毒感染、老化具有關聯性，以及200種脂質的恆定性會受到呼吸道病毒感染的影響。該研究已發表在《Nature Metabolism》。

美國：GE Healthcare獲蓋茲基金會4400萬美元，AI超音波改善中低收入國家產婦健康

美國時間18日，奇異醫療（GE Healthcare）宣布，獲得比爾和梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）超過4400萬美元的補助，支持其人工智慧（AI）超音波子公司Caption Health開發人工智慧超音波影像自動評估工具，讓中低收入國家的人民受惠於超音波檢查。

本文經環球生技月刊授權刊登，原文刊載於此

原標：鑽石生技上市 首日漲幅19.25％；巨生醫董事會通過 2款MRI顯影劑授權中國藥廠；BioNTech獲CEPI資助9000萬美元 開發猴痘mRNA疫苗

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航