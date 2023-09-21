本土登革熱破8000例，未即時治療死亡率高達兩成，疾管署：出現六症狀應盡速就醫

國內「登革熱」（Dengue fever）疫情持續延燒，依據疾管署統計，9月12日至18日間新增2016例本土登革熱病例，截至18日國內今（2023）年累計共8481例本土病例，並有12例死亡、46例重症。

目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。今年累計151例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以泰國40例、越南25例及印尼23例為多。

登革熱病毒會「人傳人」嗎？性行為、共用針頭也會傳播？

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疾管署進一步說明，登革熱是由「黃病毒科」（Flaviviridae）之黃病毒屬（Flavivirus）中的登革病毒亞屬所引起，並分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四種血清型別，且每一型都具有能感染致病的能力。目前全世界約有一半人口，近39億人生活在登革熱流行區，每年約有3.9億人感染登革熱，其中約9600萬人出現不同嚴重程度之臨床症狀。

全球登革熱流行的地區，在1970年之前，只有9個國家經歷過嚴重的登革熱流行疫情。目前已在世界衛生組織所在區域之非洲、美洲、東地中海、東南亞及西太平洋地區，超過100個國家中流行。又以美洲、東南亞和西太平洋地區影響最為嚴重，其中亞洲地區佔全球疾病負擔的70％。

不少民眾擔憂，登革熱是否會透過「人傳人」方式傳播？疾管署解釋，登革熱的傳染分別2大類：

1. 人與病媒蚊的傳播：台灣重要的病媒蚊為埃及斑蚊（Aedes aegypti）及白線斑蚊（Aedes albopictus），當人被帶有登革病毒的病媒蚊叮咬而受到感染，為主要傳播方式。當病媒蚊叮咬處於可傳染期之登革熱病人後，亦會被病毒感染，此被感染的蚊子再叮咬其他健康人，則造成「社區傳播」。

2. 其他罕見傳播途徑：依WHO資料顯示，母親懷孕時感染登革熱，登革病毒可能於孕程中或生產時垂直傳染給胎兒，造成胎兒早產、低出生體重和死亡。另登革病毒亦有可能透過受感染的血液（如輸血、器官移植、針扎等）或性行為傳播，但上述這些途徑造成傳播情形均極為罕見。

未即時治療死亡率高達兩成，疾管署：出現「六大症狀」應盡速就醫

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疾管署指出，典型登革熱的潛伏期約為3－14天，通常為4－7天；感染登革熱時可引起宿主不同程度的反應，從輕微或不明顯的症狀，到發燒、出疹的典型登革熱，或出現嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，甚至可能導致嚴重出血或嚴重器官損傷的登革熱重症。

典型登革熱的症狀則是會有突發性的高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象；然而，若是先後感染不同型別之登革病毒，有更高機率導致較嚴重的症狀，如果沒有及時就醫或治療，死亡率可以高達20％以上。

不只倒空積水、勤噴防蚊液，登革熱居家預防七措施要謹記

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若居住地位於登革熱傳染熱區，民眾可主動採取哪些預防方法？疾管署表示，登革熱為「社區病」、「環境病」，且病媒蚊對於叮咬對象無選擇性，一旦有登革病毒進入社區，且生活周圍有病媒蚊孳生源的環境，就有登革熱流行的可能性。因此，民眾平時應做好病媒蚊孳生源的清除工作。

此外，一般民眾應徹底了解登革熱的症狀，主動採取七大居家預防措施。除了有助於及早就醫、適當治療，亦應同時避免再被病媒蚊叮咬，以減少登革病毒「再傳播」的可能：

1. 容器管理與孳生源清除，謹記清除孳生源「巡、倒、清、刷」四大原則

「巡」：經常巡檢，檢查居家室內外可能積水的容器。

「倒」：倒掉積水，不要的器物予以回收清除。

「清」：減少容器，使用的器具也都應該澈底清潔。

「刷」：刷除蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊。

2. 清除不需要的容器，如為大型廢棄容器如廢棄輪胎、浴缸或水族箱等，請聯繫環保單位清潔隊協助清運。

3. 把暫時不用的花瓶、容器等倒置，使用時加蓋或以細紗網密封。

4. 家中的花瓶和盛水的容器必須每週清洗一次，清洗時要記得刷洗內壁。

5. 家中的陰暗處、地下室、屋簷排水槽或水溝應定期巡檢與清理。

6. 家中應該裝設紗窗、紗門；睡覺時可掛蚊帳或使用補蚊燈，避免蚊蟲叮咬。

7. 平日至市場、公園或菜果園等戶外環境，宜著淺色長袖衣物，並在身體裸露處或衣物上使用政府主管機關核可含DEET、Picaridin或IR3535之防蚊藥劑。

如民眾自登革熱流行疫區回國，應自我健康監測14天，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，請儘速就醫，並告知醫師您旅遊活動史與暴露史。另外，自登革熱流行地區離境，應暫緩捐血4週，登革熱確定病例痊癒無症狀後4週才可再捐血；確定病例之接觸者則暫緩捐血4週。

未染疫打疫苗恐有重症風險？國內可供施打的登革熱疫苗有哪些？

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罹患登革熱該怎麼辦？有哪些治療方法？可以施打疫苗嗎？疾管署表示，目前尚未有針對登革熱疾病防治的抗病毒藥物，僅能針對症狀進行診治。不過國內確實有「CYD-TDV」登革熱疫苗可用。該疫苗為法國Sanofi Pasteur藥廠所生產的Dengvaxia®活性減毒疫苗，可保護四種血清型，適用年齡為9－45歲的兒童及成人，感染過登革熱病毒的人接種本疫苗有效且安全，但未曾感染者於接種後自然感染登革熱，發生登革熱重症風險增加。

另外，「TAK-003」為111年8月上市之登革熱疫苗，為日本武田（Takeda）藥廠所生產的QDENGA®活性減毒疫苗，可保護四種血清型，適用年齡為6－45歲（印尼）及4歲以上（歐盟）的兒童及成人，無論是否感染過登革熱病毒的人皆可接種本疫苗，無需接種前篩檢。目前已於印尼及歐盟核准上市，尚未在台灣核准上市。