本土登革熱破8000例，未即時治療死亡率高達兩成，疾管署：出現六症狀應盡速就醫
我們想讓你知道的是
典型登革熱的症狀則是會有突發性的高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象；然而，若是先後感染不同型別之登革病毒，有更高機率導致較嚴重的症狀，如果沒有及時就醫或治療，死亡率可以高達20％以上。
國內「登革熱」（Dengue fever）疫情持續延燒，依據疾管署統計，9月12日至18日間新增2016例本土登革熱病例，截至18日國內今（2023）年累計共8481例本土病例，並有12例死亡、46例重症。
目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。今年累計151例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以泰國40例、越南25例及印尼23例為多。
登革熱病毒會「人傳人」嗎？性行為、共用針頭也會傳播？
疾管署進一步說明，登革熱是由「黃病毒科」（Flaviviridae）之黃病毒屬（Flavivirus）中的登革病毒亞屬所引起，並分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四種血清型別，且每一型都具有能感染致病的能力。目前全世界約有一半人口，近39億人生活在登革熱流行區，每年約有3.9億人感染登革熱，其中約9600萬人出現不同嚴重程度之臨床症狀。
全球登革熱流行的地區，在1970年之前，只有9個國家經歷過嚴重的登革熱流行疫情。目前已在世界衛生組織所在區域之非洲、美洲、東地中海、東南亞及西太平洋地區，超過100個國家中流行。又以美洲、東南亞和西太平洋地區影響最為嚴重，其中亞洲地區佔全球疾病負擔的70％。
不少民眾擔憂，登革熱是否會透過「人傳人」方式傳播？疾管署解釋，登革熱的傳染分別2大類：
1. 人與病媒蚊的傳播：台灣重要的病媒蚊為埃及斑蚊（Aedes aegypti）及白線斑蚊（Aedes albopictus），當人被帶有登革病毒的病媒蚊叮咬而受到感染，為主要傳播方式。當病媒蚊叮咬處於可傳染期之登革熱病人後，亦會被病毒感染，此被感染的蚊子再叮咬其他健康人，則造成「社區傳播」。
2. 其他罕見傳播途徑：依WHO資料顯示，母親懷孕時感染登革熱，登革病毒可能於孕程中或生產時垂直傳染給胎兒，造成胎兒早產、低出生體重和死亡。另登革病毒亦有可能透過受感染的血液（如輸血、器官移植、針扎等）或性行為傳播，但上述這些途徑造成傳播情形均極為罕見。
未即時治療死亡率高達兩成，疾管署：出現「六大症狀」應盡速就醫
疾管署指出，典型登革熱的潛伏期約為3－14天，通常為4－7天；感染登革熱時可引起宿主不同程度的反應，從輕微或不明顯的症狀，到發燒、出疹的典型登革熱，或出現嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，甚至可能導致嚴重出血或嚴重器官損傷的登革熱重症。
典型登革熱的症狀則是會有突發性的高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象；然而，若是先後感染不同型別之登革病毒，有更高機率導致較嚴重的症狀，如果沒有及時就醫或治療，死亡率可以高達20％以上。
不只倒空積水、勤噴防蚊液，登革熱居家預防七措施要謹記
若居住地位於登革熱傳染熱區，民眾可主動採取哪些預防方法？疾管署表示，登革熱為「社區病」、「環境病」，且病媒蚊對於叮咬對象無選擇性，一旦有登革病毒進入社區，且生活周圍有病媒蚊孳生源的環境，就有登革熱流行的可能性。因此，民眾平時應做好病媒蚊孳生源的清除工作。
此外，一般民眾應徹底了解登革熱的症狀，主動採取七大居家預防措施。除了有助於及早就醫、適當治療，亦應同時避免再被病媒蚊叮咬，以減少登革病毒「再傳播」的可能：
1. 容器管理與孳生源清除，謹記清除孳生源「巡、倒、清、刷」四大原則
- 「巡」：經常巡檢，檢查居家室內外可能積水的容器。
- 「倒」：倒掉積水，不要的器物予以回收清除。
- 「清」：減少容器，使用的器具也都應該澈底清潔。
- 「刷」：刷除蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊。
2. 清除不需要的容器，如為大型廢棄容器如廢棄輪胎、浴缸或水族箱等，請聯繫環保單位清潔隊協助清運。
3. 把暫時不用的花瓶、容器等倒置，使用時加蓋或以細紗網密封。
4. 家中的花瓶和盛水的容器必須每週清洗一次，清洗時要記得刷洗內壁。
5. 家中的陰暗處、地下室、屋簷排水槽或水溝應定期巡檢與清理。
6. 家中應該裝設紗窗、紗門；睡覺時可掛蚊帳或使用補蚊燈，避免蚊蟲叮咬。
7. 平日至市場、公園或菜果園等戶外環境，宜著淺色長袖衣物，並在身體裸露處或衣物上使用政府主管機關核可含DEET、Picaridin或IR3535之防蚊藥劑。
如民眾自登革熱流行疫區回國，應自我健康監測14天，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，請儘速就醫，並告知醫師您旅遊活動史與暴露史。另外，自登革熱流行地區離境，應暫緩捐血4週，登革熱確定病例痊癒無症狀後4週才可再捐血；確定病例之接觸者則暫緩捐血4週。
未染疫打疫苗恐有重症風險？國內可供施打的登革熱疫苗有哪些？
罹患登革熱該怎麼辦？有哪些治療方法？可以施打疫苗嗎？疾管署表示，目前尚未有針對登革熱疾病防治的抗病毒藥物，僅能針對症狀進行診治。不過國內確實有「CYD-TDV」登革熱疫苗可用。該疫苗為法國Sanofi Pasteur藥廠所生產的Dengvaxia®活性減毒疫苗，可保護四種血清型，適用年齡為9－45歲的兒童及成人，感染過登革熱病毒的人接種本疫苗有效且安全，但未曾感染者於接種後自然感染登革熱，發生登革熱重症風險增加。
另外，「TAK-003」為111年8月上市之登革熱疫苗，為日本武田（Takeda）藥廠所生產的QDENGA®活性減毒疫苗，可保護四種血清型，適用年齡為6－45歲（印尼）及4歲以上（歐盟）的兒童及成人，無論是否感染過登革熱病毒的人皆可接種本疫苗，無需接種前篩檢。目前已於印尼及歐盟核准上市，尚未在台灣核准上市。
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！