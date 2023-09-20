2023/09/20,
生活

新店裕隆城20日試營運：誠品生活、威秀影城與裕隆商場進駐，大眾運輸、美食品牌資訊一次看

新店裕隆城20日試營運：誠品生活、威秀影城與裕隆商場進駐，大眾運輸、美食品牌資訊一次看
圖為位於新北市新店區的全新百貨商場「新店裕隆城」。｜Photo Credit: 誠品人 eslite member 

我們想讓你知道的是

誠品生活新店以「眾人之所、明日之城」為商場定位，營業面積達1.9萬坪，是亞洲規模最大的誠品分店。誠品生活新店預計將進駐近250個品牌，類型包括藝文、餐飲、運動、美妝等，搭配戶外近7000坪的綠地還有戶外咖啡座、露天酒吧、寵物友善餐廳等特色餐飲。

文：Zero圈圈

位於新北市新店區的全新百貨商場「新店裕隆城」於今（20）日試營運、9月28日正式開幕。新店裕隆城採複合式商場的模式經營，結合誠品生活新店、裕隆商場、威秀影城，其中誠品生活新店占地1.9萬坪，預計將有超過250個品牌進駐，同時也是誠品最大規模的亞洲分店。以下介紹新店裕隆城開幕日期、營業時間、大眾運輸接駁車、停車場、餐廳美食品牌資訊，此外於開幕期間新店裕隆城也將推出相關優惠活動，歡迎民眾前往。

誠品生活新店、威秀影城、裕隆商場進駐

新店裕隆城百貨商場位於新北市新店區，為地上8層、地下3層建築，總營業面積達3.3萬坪，在開幕後將成為新店最大的百貨商城。新店裕隆城依照樓層將劃分為3個不同的商場品牌，其中地下1樓至地上4樓由誠品生活新店進駐，5樓規劃為裕隆城商場，至於6樓至8樓則是威秀商場與威秀影城。

其中，誠品生活新店以「眾人之所、明日之城」為商場定位，營業面積達1.9萬坪，是亞洲規模最大的誠品分店。誠品生活新店預計將進駐近250個品牌，類型包括藝文、餐飲、運動、美妝等，搭配戶外近7000坪的綠地還有戶外咖啡座、露天酒吧、寵物友善餐廳等特色餐飲。此外，誠品生活新店也於4樓的誠品書店打造高30公尺天井、長50公尺閱讀大道，讓民眾能夠在通透明亮的空間中閱讀，同時體驗不同的光影變化。

至於喜歡看電影的民眾，威秀影城將於新店裕隆城7樓至8樓打造共14個影廳，包括1座IMAX雷射影廳，總計將提供近2400個座位數。新店裕隆城將於9月20日試營運、9月28日開幕，而在開幕期間，威秀影城也將推出IMAX影廳體驗價、免費看電影抽獎等優惠活動。

新店裕隆城：

  • 時間：9月20日試營運、9月28日正式開幕
  • 地點：新北市新店區中興路三段70號
  • 營業時間：星期日至星期四，上午11點至晚上21點30分
  • 營業時間：星期五、六、國定假日前一天，上午11點至晚上22點
  • 試營運9月20日下午15點開放一般民眾入場
  • 官方網站
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Photo Credit: 誠品人 eslite member
誠品生活新店以12公尺巨型圓拱、挑高天井打造出垂直穿透的立體光景，預計將進駐近250個品牌，並且規劃3大展演空間，適合各類型藝文活動和藝術裝置展出。
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Photo Credit: 威秀影城粉絲團
威秀影城進駐新店裕隆城7樓至8樓，總計有14個影廳，包含1個IMAX影廳。

新店裕隆城交通：大眾運輸接駁車、停車場資訊

民眾可以搭乘大眾運輸工具前往新店裕隆城。如果民眾選擇搭乘台北捷運，可以在松山新店線「七張站」或是「大坪林站」下車，至於搭乘新北環狀線者，可以於「大坪林站」下車。新店裕隆城距離七張捷運站、大坪林捷運站約600公尺，步行即可抵達，而若是民眾不想走路，也可以轉乘位於大坪林5號出口的裕隆城接駁車，接駁車每班次間隔15分鐘。

開車前往新店裕隆城的民眾可以將車輛停放於裕隆城地下停車場。其中，地下1樓為機車停車場，總計提供1033格機車停車格，至於地下2樓、地下3樓為汽車停車場，總計提供825格汽車停車格。除此之外，新店裕隆城也鄰近綠湖公園地下停車場、中興低碳立體停車場，民眾可以多加利用。

新店裕隆城大眾運輸：

  • 台北捷運：七張站、大坪林站下車，步行約600公尺可抵達
  • 新北環狀線：大坪林站下車，步行約600公尺可抵達
  • 市區公車：台灣銀行站、寶橋中興路口站、寶橋路口站下車
  • 接駁車：於大坪林站5號出口搭乘，每班次間隔15分鐘
  • 傳送門

新店裕隆城停車場：

  • 裕隆城地下停車場
  • 綠湖公園地下停車場
  • 中興低碳立體停車場
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在捷運以外，民眾也可以搭乘市區公車前往，鄰近站點包括台灣銀行、寶僑中興路口站、寶僑路口站。｜Photo Credit: YES!LIFE裕隆城
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新店裕隆城的地下停車位置有限，自行開車前往的民眾可以多加利用周遭停車場。｜Photo Credit: YES!LIFE裕隆城

新店裕隆城餐飲美食品牌、主題餐廳

新店裕隆城將提供多樣化的各國美食料理，類型包括中式、日式、港式、泰式、韓式、美式、義式、星馬料理等，還有各式各樣的輕食甜點、咖啡館與酒吧。以誠品生活新店為例，地下1樓至4樓將進駐超過20間主題餐廳品牌，包括誠品行旅餐飲團隊打造的「聚聚樓」新店、來自台中的「Nini尼尼義大利餐廳」、以及品嚐現煎龍蝦、牛排、干貝、鮑魚等食材，搭配主廚火焰秀的「Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒」等。

其他入駐新店裕隆城的主題餐廳品牌還有點點心、瓦城、新馬辣、涓豆腐、時時香、燒肉chacha、靜岡勝政日式豬排、樂天皇朝、TGI Fridays、金色三麥、蘇杭365餐酒館，以及咖啡輕食甜點品牌CAFE!N、星巴克、NxCoffee、英格莉莉、Mum Mum饅饅好食等。更多餐飲品牌將陸續公布，民眾可以追蹤新店裕隆城官方網站

新店裕隆城餐廳美食（實際進駐品牌以官方公告為準）：

  • 聚聚樓
  • 點點心
  • 瓦城
  • 新馬辣
  • 涓豆腐
  • 時時香
  • 燒肉chacha
  • 靜岡勝政日式豬排
  • 勝博殿
  • 樂天皇朝
  • TGI Fridays
  • 金色三麥
  • 蘇杭365餐酒館
  • Nini尼尼義大利餐廳
  • 青春漢堡
  • 丸亀製麵
  • Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒
  • Miacucina
  • 養心沙龍
  • 東華川府重慶老火鍋
  • 小南門
  • 麻膳堂
  • Bellini Pasta Pasta
  • 水剌韓式宮廷料理
  • 藏壽司
  • 添好運
  • 星馬快餐
  • Mo Mo Paradise
  • 朱記
  • 涓豆腐
  • 韓姜熙小廚房
  • 滔味
  • 鮮芋仙
  • Open It.瑪德蓮
  • 日出茶太
  • 日春木瓜牛奶
  • 古典玫瑰園
  • 英格莉莉
  • 香甜生活
  • 星巴克
  • Mum Mum饅饅好食
  • 迷客夏
  • 天吉屋
  • 誠品酒窖
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Photo Credit: 迷誠品
在餐飲之外，誠品生活新店也將進駐特色品牌，例如韓系攝影品牌「Holo+Face」、以及藥膳養身漢方茶品牌「登義」。
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Photo Credit: 迷誠品
誠品生活新店進駐咖啡品牌CAFE!N，將與韓國戶外品牌Helinox合作，把戶外限定的露營椅移至室內的咖啡場域。

新店裕隆城開幕優惠：消費滿額抽汽車、威秀會員抽免費電影

新店裕隆城即將於9月20日試營運、9月28日正式開幕，為此裕隆城也推出了開幕優惠活動，民眾只要下載新店裕隆城App並且加入會員，消費累積點數就可以兌換柴語錄和裕隆城聯名贈品。此外於9月28日起，民眾於新店裕隆城單筆消費滿888元，將可獲得裕隆汽車的抽獎機會。

至於威秀影城也推出了豐富的開幕活動，於9月22日至27日間，精選8部IMAX經典電影票價原價440元，優惠價330元，片單包括《捍衛戰士：獨行俠》、《奧本海默》等。除此之外，於9月28日至10月15日期間，於新店裕隆城威秀影城現場掃描QR Code加入LINE好友，參加活動即有機會獲得免費電影票、威秀寶寶家族周邊贈品等，至於iShow會員前往影城觀影消費，符合資格也可享有免費觀影1年份等多項禮品的抽獎機會。其他更詳細的活動內容可參考官方網站

新店裕隆城開幕活動：

  • 即日起至9月27日，裕隆城App會員連續打卡滿15天，送價值560元的涼感巾組合。
  • 9月22日至27日，精選8部IMAX經典電影票價特價330元。
  • 9月28日起，於裕隆城單筆消費滿888元，抽裕隆汽車。
  • 9月28日起，裕隆城App會員消費掃瞄QR Code累積點數，可兌換柴語錄聯名贈品。
  • 9月28日至10月4日，Happy Go App可以330點兌換電影票1張。
  • 9月28日至10月15日，於威秀影城掃瞄QR Code加入Line好友，參加活動抽免費電影票、飲料、爆米花、威秀寶寶家族周邊贈品等。
  • 9月28日至10月15日，iShow會員至影城觀影消費，符合資格抽真無線耳機、電烤箱、免費觀影1年或3個月、Happy Go點數100點、iShow點數100點等禮品。
  • 傳送門（裕隆城活動）
  • 傳送門（威秀活動）
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Photo Credit: 威秀影城粉絲團
慶祝新店裕隆城開幕，威秀影城將推出一系列的優惠活動。
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Photo Credit: YES LIFE 裕隆城
民眾可以前往應用程式商店搜尋「裕隆城」下載App並且加入裕隆城會員。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：新店裕隆城9月20日試營運 開幕日期、餐廳美食品牌、交通資訊、停車場、優惠內容搶先看

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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