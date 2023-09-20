新店裕隆城20日試營運：誠品生活、威秀影城與裕隆商場進駐，大眾運輸、美食品牌資訊一次看
我們想讓你知道的是
誠品生活新店以「眾人之所、明日之城」為商場定位，營業面積達1.9萬坪，是亞洲規模最大的誠品分店。誠品生活新店預計將進駐近250個品牌，類型包括藝文、餐飲、運動、美妝等，搭配戶外近7000坪的綠地還有戶外咖啡座、露天酒吧、寵物友善餐廳等特色餐飲。
文：Zero圈圈
位於新北市新店區的全新百貨商場「新店裕隆城」於今（20）日試營運、9月28日正式開幕。新店裕隆城採複合式商場的模式經營，結合誠品生活新店、裕隆商場、威秀影城，其中誠品生活新店占地1.9萬坪，預計將有超過250個品牌進駐，同時也是誠品最大規模的亞洲分店。以下介紹新店裕隆城開幕日期、營業時間、大眾運輸接駁車、停車場、餐廳美食品牌資訊，此外於開幕期間新店裕隆城也將推出相關優惠活動，歡迎民眾前往。
誠品生活新店、威秀影城、裕隆商場進駐
新店裕隆城百貨商場位於新北市新店區，為地上8層、地下3層建築，總營業面積達3.3萬坪，在開幕後將成為新店最大的百貨商城。新店裕隆城依照樓層將劃分為3個不同的商場品牌，其中地下1樓至地上4樓由誠品生活新店進駐，5樓規劃為裕隆城商場，至於6樓至8樓則是威秀商場與威秀影城。
其中，誠品生活新店以「眾人之所、明日之城」為商場定位，營業面積達1.9萬坪，是亞洲規模最大的誠品分店。誠品生活新店預計將進駐近250個品牌，類型包括藝文、餐飲、運動、美妝等，搭配戶外近7000坪的綠地還有戶外咖啡座、露天酒吧、寵物友善餐廳等特色餐飲。此外，誠品生活新店也於4樓的誠品書店打造高30公尺天井、長50公尺閱讀大道，讓民眾能夠在通透明亮的空間中閱讀，同時體驗不同的光影變化。
至於喜歡看電影的民眾，威秀影城將於新店裕隆城7樓至8樓打造共14個影廳，包括1座IMAX雷射影廳，總計將提供近2400個座位數。新店裕隆城將於9月20日試營運、9月28日開幕，而在開幕期間，威秀影城也將推出IMAX影廳體驗價、免費看電影抽獎等優惠活動。
新店裕隆城：
- 時間：9月20日試營運、9月28日正式開幕
- 地點：新北市新店區中興路三段70號
- 營業時間：星期日至星期四，上午11點至晚上21點30分
- 營業時間：星期五、六、國定假日前一天，上午11點至晚上22點
- 試營運9月20日下午15點開放一般民眾入場
- 官方網站
新店裕隆城交通：大眾運輸接駁車、停車場資訊
民眾可以搭乘大眾運輸工具前往新店裕隆城。如果民眾選擇搭乘台北捷運，可以在松山新店線「七張站」或是「大坪林站」下車，至於搭乘新北環狀線者，可以於「大坪林站」下車。新店裕隆城距離七張捷運站、大坪林捷運站約600公尺，步行即可抵達，而若是民眾不想走路，也可以轉乘位於大坪林5號出口的裕隆城接駁車，接駁車每班次間隔15分鐘。
開車前往新店裕隆城的民眾可以將車輛停放於裕隆城地下停車場。其中，地下1樓為機車停車場，總計提供1033格機車停車格，至於地下2樓、地下3樓為汽車停車場，總計提供825格汽車停車格。除此之外，新店裕隆城也鄰近綠湖公園地下停車場、中興低碳立體停車場，民眾可以多加利用。
新店裕隆城大眾運輸：
- 台北捷運：七張站、大坪林站下車，步行約600公尺可抵達
- 新北環狀線：大坪林站下車，步行約600公尺可抵達
- 市區公車：台灣銀行站、寶橋中興路口站、寶橋路口站下車
- 接駁車：於大坪林站5號出口搭乘，每班次間隔15分鐘
- 傳送門
新店裕隆城停車場：
- 裕隆城地下停車場
- 綠湖公園地下停車場
- 中興低碳立體停車場
新店裕隆城餐飲美食品牌、主題餐廳
新店裕隆城將提供多樣化的各國美食料理，類型包括中式、日式、港式、泰式、韓式、美式、義式、星馬料理等，還有各式各樣的輕食甜點、咖啡館與酒吧。以誠品生活新店為例，地下1樓至4樓將進駐超過20間主題餐廳品牌，包括誠品行旅餐飲團隊打造的「聚聚樓」新店、來自台中的「Nini尼尼義大利餐廳」、以及品嚐現煎龍蝦、牛排、干貝、鮑魚等食材，搭配主廚火焰秀的「Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒」等。
其他入駐新店裕隆城的主題餐廳品牌還有點點心、瓦城、新馬辣、涓豆腐、時時香、燒肉chacha、靜岡勝政日式豬排、樂天皇朝、TGI Fridays、金色三麥、蘇杭365餐酒館，以及咖啡輕食甜點品牌CAFE!N、星巴克、NxCoffee、英格莉莉、Mum Mum饅饅好食等。更多餐飲品牌將陸續公布，民眾可以追蹤新店裕隆城官方網站。
新店裕隆城餐廳美食（實際進駐品牌以官方公告為準）：
- 聚聚樓
- 點點心
- 瓦城
- 新馬辣
- 涓豆腐
- 時時香
- 燒肉chacha
- 靜岡勝政日式豬排
- 勝博殿
- 樂天皇朝
- TGI Fridays
- 金色三麥
- 蘇杭365餐酒館
- Nini尼尼義大利餐廳
- 青春漢堡
- 丸亀製麵
- Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒
- Miacucina
- 養心沙龍
- 東華川府重慶老火鍋
- 小南門
- 麻膳堂
- Bellini Pasta Pasta
- 水剌韓式宮廷料理
- 藏壽司
- 添好運
- 星馬快餐
- Mo Mo Paradise
- 朱記
- 涓豆腐
- 韓姜熙小廚房
- 滔味
- 鮮芋仙
- Open It.瑪德蓮
- 日出茶太
- 日春木瓜牛奶
- 古典玫瑰園
- 英格莉莉
- 香甜生活
- 星巴克
- Mum Mum饅饅好食
- 迷客夏
- 天吉屋
- 誠品酒窖
新店裕隆城開幕優惠：消費滿額抽汽車、威秀會員抽免費電影
新店裕隆城即將於9月20日試營運、9月28日正式開幕，為此裕隆城也推出了開幕優惠活動，民眾只要下載新店裕隆城App並且加入會員，消費累積點數就可以兌換柴語錄和裕隆城聯名贈品。此外於9月28日起，民眾於新店裕隆城單筆消費滿888元，將可獲得裕隆汽車的抽獎機會。
至於威秀影城也推出了豐富的開幕活動，於9月22日至27日間，精選8部IMAX經典電影票價原價440元，優惠價330元，片單包括《捍衛戰士：獨行俠》、《奧本海默》等。除此之外，於9月28日至10月15日期間，於新店裕隆城威秀影城現場掃描QR Code加入LINE好友，參加活動即有機會獲得免費電影票、威秀寶寶家族周邊贈品等，至於iShow會員前往影城觀影消費，符合資格也可享有免費觀影1年份等多項禮品的抽獎機會。其他更詳細的活動內容可參考官方網站。
新店裕隆城開幕活動：
- 即日起至9月27日，裕隆城App會員連續打卡滿15天，送價值560元的涼感巾組合。
- 9月22日至27日，精選8部IMAX經典電影票價特價330元。
- 9月28日起，於裕隆城單筆消費滿888元，抽裕隆汽車。
- 9月28日起，裕隆城App會員消費掃瞄QR Code累積點數，可兌換柴語錄聯名贈品。
- 9月28日至10月4日，Happy Go App可以330點兌換電影票1張。
- 9月28日至10月15日，於威秀影城掃瞄QR Code加入Line好友，參加活動抽免費電影票、飲料、爆米花、威秀寶寶家族周邊贈品等。
- 9月28日至10月15日，iShow會員至影城觀影消費，符合資格抽真無線耳機、電烤箱、免費觀影1年或3個月、Happy Go點數100點、iShow點數100點等禮品。
- 傳送門（裕隆城活動）
- 傳送門（威秀活動）
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：新店裕隆城9月20日試營運 開幕日期、餐廳美食品牌、交通資訊、停車場、優惠內容搶先看
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！