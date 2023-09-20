新店裕隆城20日試營運：誠品生活、威秀影城與裕隆商場進駐，大眾運輸、美食品牌資訊一次看

文：Zero圈圈

位於新北市新店區的全新百貨商場「新店裕隆城」於今（20）日試營運、9月28日正式開幕。新店裕隆城採複合式商場的模式經營，結合誠品生活新店、裕隆商場、威秀影城，其中誠品生活新店占地1.9萬坪，預計將有超過250個品牌進駐，同時也是誠品最大規模的亞洲分店。以下介紹新店裕隆城開幕日期、營業時間、大眾運輸接駁車、停車場、餐廳美食品牌資訊，此外於開幕期間新店裕隆城也將推出相關優惠活動，歡迎民眾前往。

誠品生活新店、威秀影城、裕隆商場進駐

新店裕隆城百貨商場位於新北市新店區，為地上8層、地下3層建築，總營業面積達3.3萬坪，在開幕後將成為新店最大的百貨商城。新店裕隆城依照樓層將劃分為3個不同的商場品牌，其中地下1樓至地上4樓由誠品生活新店進駐，5樓規劃為裕隆城商場，至於6樓至8樓則是威秀商場與威秀影城。

其中，誠品生活新店以「眾人之所、明日之城」為商場定位，營業面積達1.9萬坪，是亞洲規模最大的誠品分店。誠品生活新店預計將進駐近250個品牌，類型包括藝文、餐飲、運動、美妝等，搭配戶外近7000坪的綠地還有戶外咖啡座、露天酒吧、寵物友善餐廳等特色餐飲。此外，誠品生活新店也於4樓的誠品書店打造高30公尺天井、長50公尺閱讀大道，讓民眾能夠在通透明亮的空間中閱讀，同時體驗不同的光影變化。

至於喜歡看電影的民眾，威秀影城將於新店裕隆城7樓至8樓打造共14個影廳，包括1座IMAX雷射影廳，總計將提供近2400個座位數。新店裕隆城將於9月20日試營運、9月28日開幕，而在開幕期間，威秀影城也將推出IMAX影廳體驗價、免費看電影抽獎等優惠活動。

新店裕隆城：

時間：9月20日試營運、9月28日正式開幕

地點：新北市新店區中興路三段70號

營業時間：星期日至星期四，上午11點至晚上21點30分

營業時間：星期五、六、國定假日前一天，上午11點至晚上22點

試營運9月20日下午15點開放一般民眾入場

官方網站

新店裕隆城交通：大眾運輸接駁車、停車場資訊

民眾可以搭乘大眾運輸工具前往新店裕隆城。如果民眾選擇搭乘台北捷運，可以在松山新店線「七張站」或是「大坪林站」下車，至於搭乘新北環狀線者，可以於「大坪林站」下車。新店裕隆城距離七張捷運站、大坪林捷運站約600公尺，步行即可抵達，而若是民眾不想走路，也可以轉乘位於大坪林5號出口的裕隆城接駁車，接駁車每班次間隔15分鐘。

開車前往新店裕隆城的民眾可以將車輛停放於裕隆城地下停車場。其中，地下1樓為機車停車場，總計提供1033格機車停車格，至於地下2樓、地下3樓為汽車停車場，總計提供825格汽車停車格。除此之外，新店裕隆城也鄰近綠湖公園地下停車場、中興低碳立體停車場，民眾可以多加利用。

新店裕隆城大眾運輸：

新店裕隆城停車場：

裕隆城地下停車場

綠湖公園地下停車場

中興低碳立體停車場

新店裕隆城餐飲美食品牌、主題餐廳

新店裕隆城將提供多樣化的各國美食料理，類型包括中式、日式、港式、泰式、韓式、美式、義式、星馬料理等，還有各式各樣的輕食甜點、咖啡館與酒吧。以誠品生活新店為例，地下1樓至4樓將進駐超過20間主題餐廳品牌，包括誠品行旅餐飲團隊打造的「聚聚樓」新店、來自台中的「Nini尼尼義大利餐廳」、以及品嚐現煎龍蝦、牛排、干貝、鮑魚等食材，搭配主廚火焰秀的「Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒」等。

其他入駐新店裕隆城的主題餐廳品牌還有點點心、瓦城、新馬辣、涓豆腐、時時香、燒肉chacha、靜岡勝政日式豬排、樂天皇朝、TGI Fridays、金色三麥、蘇杭365餐酒館，以及咖啡輕食甜點品牌CAFE!N、星巴克、NxCoffee、英格莉莉、Mum Mum饅饅好食等。更多餐飲品牌將陸續公布，民眾可以追蹤新店裕隆城官方網站。

新店裕隆城餐廳美食（實際進駐品牌以官方公告為準）：

聚聚樓

點點心

瓦城

新馬辣

涓豆腐

時時香

燒肉chacha

靜岡勝政日式豬排

勝博殿

樂天皇朝

TGI Fridays

金色三麥

蘇杭365餐酒館

Nini尼尼義大利餐廳

青春漢堡

丸亀製麵

Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒

Miacucina

養心沙龍

東華川府重慶老火鍋

小南門

麻膳堂

Bellini Pasta Pasta

水剌韓式宮廷料理

藏壽司

添好運

星馬快餐

Mo Mo Paradise

朱記

涓豆腐

韓姜熙小廚房

滔味

鮮芋仙

Open It.瑪德蓮

日出茶太

日春木瓜牛奶

古典玫瑰園

英格莉莉

香甜生活

星巴克

Mum Mum饅饅好食

迷客夏

天吉屋

誠品酒窖

新店裕隆城開幕優惠：消費滿額抽汽車、威秀會員抽免費電影

新店裕隆城即將於9月20日試營運、9月28日正式開幕，為此裕隆城也推出了開幕優惠活動，民眾只要下載新店裕隆城App並且加入會員，消費累積點數就可以兌換柴語錄和裕隆城聯名贈品。此外於9月28日起，民眾於新店裕隆城單筆消費滿888元，將可獲得裕隆汽車的抽獎機會。

至於威秀影城也推出了豐富的開幕活動，於9月22日至27日間，精選8部IMAX經典電影票價原價440元，優惠價330元，片單包括《捍衛戰士：獨行俠》、《奧本海默》等。除此之外，於9月28日至10月15日期間，於新店裕隆城威秀影城現場掃描QR Code加入LINE好友，參加活動即有機會獲得免費電影票、威秀寶寶家族周邊贈品等，至於iShow會員前往影城觀影消費，符合資格也可享有免費觀影1年份等多項禮品的抽獎機會。其他更詳細的活動內容可參考官方網站。

新店裕隆城開幕活動：

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

原標題：新店裕隆城9月20日試營運 開幕日期、餐廳美食品牌、交通資訊、停車場、優惠內容搶先看

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航