2023/09/20,
歐洲

法德專家提「歐盟擴張改革計畫」，英國可能納入「準成員國」但國內意見分歧

法德專家提「歐盟擴張改革計畫」，英國可能納入「準成員國」但國內意見分歧
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我們想讓你知道的是

受法國與德國委託的專家為歐盟擬定一項擴張與改革計畫，提議將歐盟劃分為4種組織層級，英國未來有機會以「準成員國」身份參與歐洲單一市場，接受歐洲法院管轄，並為每年向歐盟財政支付一定費用。

法國與德國委託的專家為歐盟擬定一項擴張與改革計畫，提議將歐盟劃分為4種組織層級，以整合有意願加入或參與歐盟的國家。這份報告提到，「準成員國」可能納入已經脫歐的英國，允許其參與歐盟單一市場，強化雙方經濟合作。這份報告也就歐盟現行體制，提出具體的改革建議，如改變歐盟現有投票模式，以多數決取代一致共識決。

英國可能成為準成員國嗎？

歐盟擴張與改革計畫由12名專家的小組撰寫，草擬歐盟新版的組織層級，依整合程度由深至淺分別為，內圈（Inner Circle）、歐盟正式成員國（EU）、準成員國（Associate members）、歐洲政治共同體（European Political Community）。

準成員國將以歐盟單一市場為參與核心，不須配合政治一體化，如司法、內政、移民等政策領域。若英國未來成為歐盟準成員國，將被允許進入歐盟單一市場，卻不需加入關稅同盟，如此一來，英國便得以維持獨立的貿易政策。

不過英國《獨立報》報導，英國首相蘇納克的官方發言人表示，蘇納克並不支持英國成為歐盟準成員國。

英國前副首相、保守黨成員赫索泰（Michael Heseltine）向《獨立報》表示，他支持英國成為準成員國，因為英國絕大多數人認為脫歐是一個錯誤決定，他則認為歐洲一體化的趨勢越來越明顯。

為了吸引留歐派企業和脫歐派選民的支持，英國工黨黨魁施凱爾爵士（Sir Keir Starmer）17日承諾，工黨若能在明（2024）年大選獲勝，將會與歐盟重新討論出「更好」的脫歐協議，但他反對重新加入歐盟關稅同盟或單一市場。

歐盟擴張與改革方向

報告指出，歐盟應徹底改革內部體制，以便在2030年前迎接烏克蘭等新成員國加入。具體建議方向包括增加歐盟年度預算、削減歐洲議會成員數量、廢除一致共識決改為多數決，以及讓小國擁有更多票數。

目前歐盟有8個候選國，包括烏克蘭、摩爾多瓦和6個巴爾幹半島國家。歐洲議會主席6月時表示，期望與烏克蘭在12月前展開歐盟成員資格談判。

德國歐洲事務部部長呂爾曼（Anna Lührmann）指出，「歐盟擴張和改革是齊頭並進的，我們現在就須展開行動。」她還表示，期望在不修改歐盟條約的情況下，達成組織改革目標，儘管過程需要數年時間。

歐盟部長預計於20日討論這份報告，並為10月歐盟領導人峰會奠定基礎，屆時歐盟擴張與改革將成首要討論議題。

準成員國權利與義務

報告寫到，若成為歐盟準成員國，須履行以下權利和義務：

  • 單一市場：準成員國將得以進入擁有超過5億消費者的歐盟單一市場，同時也須遵循歐盟市場規範，包括產品安全、動物健康和服務等標準。
  • 歐洲法院：準成員國將受到歐洲法院的管轄，當其違反歐盟單一市場相關規定時，歐洲法院有權對準成員國處以罰款。
  • 歐盟年度預算：準成員國有義務每年向歐盟繳交費用，但支付金額較正式成員國低，也無需承擔部分高成本計畫，如歐盟共同農業政策（Common Agricultural Policy）。
  • 移民政策：準成員國不需參與歐盟司法和內政政策制定，也不需承擔移民庇護的壓力。
  • 歐盟代表席次：準成員國無權提名歐盟委員會委員，和參與歐洲議會選舉，也無法針對歐盟決策與立法進行投票。不過，準成員國將有權派代表參與單一市場會議，討論相關標則制定。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君


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