法德專家提「歐盟擴張改革計畫」，英國可能納入「準成員國」但國內意見分歧
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受法國與德國委託的專家為歐盟擬定一項擴張與改革計畫，提議將歐盟劃分為4種組織層級，英國未來有機會以「準成員國」身份參與歐洲單一市場，接受歐洲法院管轄，並為每年向歐盟財政支付一定費用。
法國與德國委託的專家為歐盟擬定一項擴張與改革計畫，提議將歐盟劃分為4種組織層級，以整合有意願加入或參與歐盟的國家。這份報告提到，「準成員國」可能納入已經脫歐的英國，允許其參與歐盟單一市場，強化雙方經濟合作。這份報告也就歐盟現行體制，提出具體的改革建議，如改變歐盟現有投票模式，以多數決取代一致共識決。
英國可能成為準成員國嗎？
歐盟擴張與改革計畫由12名專家的小組撰寫，草擬歐盟新版的組織層級，依整合程度由深至淺分別為，內圈（Inner Circle）、歐盟正式成員國（EU）、準成員國（Associate members）、歐洲政治共同體（European Political Community）。
準成員國將以歐盟單一市場為參與核心，不須配合政治一體化，如司法、內政、移民等政策領域。若英國未來成為歐盟準成員國，將被允許進入歐盟單一市場，卻不需加入關稅同盟，如此一來，英國便得以維持獨立的貿易政策。
不過英國《獨立報》報導，英國首相蘇納克的官方發言人表示，蘇納克並不支持英國成為歐盟準成員國。
英國前副首相、保守黨成員赫索泰（Michael Heseltine）向《獨立報》表示，他支持英國成為準成員國，因為英國絕大多數人認為脫歐是一個錯誤決定，他則認為歐洲一體化的趨勢越來越明顯。
為了吸引留歐派企業和脫歐派選民的支持，英國工黨黨魁施凱爾爵士（Sir Keir Starmer）17日承諾，工黨若能在明（2024）年大選獲勝，將會與歐盟重新討論出「更好」的脫歐協議，但他反對重新加入歐盟關稅同盟或單一市場。
歐盟擴張與改革方向
報告指出，歐盟應徹底改革內部體制，以便在2030年前迎接烏克蘭等新成員國加入。具體建議方向包括增加歐盟年度預算、削減歐洲議會成員數量、廢除一致共識決改為多數決，以及讓小國擁有更多票數。
目前歐盟有8個候選國，包括烏克蘭、摩爾多瓦和6個巴爾幹半島國家。歐洲議會主席6月時表示，期望與烏克蘭在12月前展開歐盟成員資格談判。
德國歐洲事務部部長呂爾曼（Anna Lührmann）指出，「歐盟擴張和改革是齊頭並進的，我們現在就須展開行動。」她還表示，期望在不修改歐盟條約的情況下，達成組織改革目標，儘管過程需要數年時間。
歐盟部長預計於20日討論這份報告，並為10月歐盟領導人峰會奠定基礎，屆時歐盟擴張與改革將成首要討論議題。
準成員國權利與義務
報告寫到，若成為歐盟準成員國，須履行以下權利和義務：
- 單一市場：準成員國將得以進入擁有超過5億消費者的歐盟單一市場，同時也須遵循歐盟市場規範，包括產品安全、動物健康和服務等標準。
- 歐洲法院：準成員國將受到歐洲法院的管轄，當其違反歐盟單一市場相關規定時，歐洲法院有權對準成員國處以罰款。
- 歐盟年度預算：準成員國有義務每年向歐盟繳交費用，但支付金額較正式成員國低，也無需承擔部分高成本計畫，如歐盟共同農業政策（Common Agricultural Policy）。
- 移民政策：準成員國不需參與歐盟司法和內政政策制定，也不需承擔移民庇護的壓力。
- 歐盟代表席次：準成員國無權提名歐盟委員會委員，和參與歐洲議會選舉，也無法針對歐盟決策與立法進行投票。不過，準成員國將有權派代表參與單一市場會議，討論相關標則制定。
新聞來源
- What would joining the EU’s new ‘associate membership’ mean for the UK?（The Telegraph）
- France and Germany back four-speed Europe（Politico）
- Brexit bombshell: UK could rejoin EU as an ‘associate member’（The Independent）
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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