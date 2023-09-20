亞塞拜然在納卡地區發動反恐行動、亞美尼亞外交部譴責封鎖拉欽走廊是以飢餓達成「種族清洗」
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週二，亞塞拜然對亞美尼亞人統治的納卡地區發動「反恐行動」，遭到亞美尼亞政府和納卡地區的統治實權阿爾察赫政府譴責是「種族清洗」。亞美尼亞批評亞塞拜然切斷人道救援走廊，為的是要「餓死」納卡人民。
昨（19）日，亞塞拜然向位在其領土內，由亞美尼雅人統治的納戈爾諾・卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）（簡稱納卡地區）發動攻擊。亞塞拜然政府稱此次攻擊為「反恐」行動，目的在於攻擊軍事基地，並提供平民人道走廊，以離開危險區域。但亞美尼亞外交部譴責：「亞塞拜然以種族清洗為目的，對納卡地區人民發動了另一次大規模侵略。」
納卡地區未被承認的阿爾察赫（Artsakh）政府，在X（舊稱Twitter）上傳城市遭到炮擊的影片，《Politico》轉述阿爾察赫外交部長加札里安（Sergey Ghazaryan）表示：「亞塞拜然正在實踐他們的種族清洗政策，軍隊正在摧毀人民的肉體和民生物資。」
自蘇聯時代埋下的戰爭種子：納卡地區主權問題
納戈爾諾・卡拉巴赫地區（簡稱納卡地區）是一個位在亞塞拜然境內的亞美尼亞控制區域，國際間承認它為亞塞拜然領土，但納卡地區多數居民是亞美尼亞人，這些亞美尼亞的分離主義者（separatists）持續反對亞塞拜然統治。因此，自蘇聯時代，納卡地區的爭議一直與亞塞拜然和亞美尼亞之間緊張局勢有關。
1991年，擁有15萬人口的納卡地區在亞美尼亞的支持下宣布獨立，建立尚未被承認的阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh）與自治政府。納卡地區曾經於1994年和2020年發生兩起較大規模的衝突。2020年，亞塞拜然向納卡地區發起軍事行動，被稱作第二次納卡戰爭。戰爭持續44天，最終在俄羅斯斡旋下停戰。亞塞拜然這次奪回1994年被佔領的7個區域，以及三分之一的納卡地區。
《衛報》報導，俄羅斯是亞美尼亞的盟友，同時也與亞塞拜然保持良好關係，在2020年介入調停，並協議由俄羅斯在納卡地區部署2000名士兵，防衛亞塞拜然境內，聯繫納卡地區與亞美尼亞唯一的陸路通道——拉欽走廊（Lachin corridor）。
亞塞拜然封鎖拉欽走廊，納卡地區糧食短缺引發種族清洗爭議
《衛報》和《Politico》報導，2022年12月，亞塞拜然政府宣稱亞美尼亞人在拉欽走廊進行槍枝走私和非法的資源開採，封鎖該區域，並在拉欽走廊增設檢查站。此舉切斷納卡地區與亞美尼亞的人員和貨物流通，加劇納卡區人道救援情勢的惡化。
《衛報》報導，前國際刑事法庭首席檢察官莫瑞諾─歐堪波（Luis Moreno-Ocampo）說，封鎖拉欽走廊是意圖「餓死」人民，可能構成對納卡地區亞美尼亞人的種族清洗。亞美尼亞外交部也表示，封鎖走廊導致糧食嚴重短缺，指控亞塞拜然的目的是要透過飢餓做到種族清洗。
然而，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）外交政策顧問哈吉耶夫（Hikmet Hajiyev）告訴《Politico》：「拉欽走廊是開放的。」亞塞拜然政府所認可的援助管道，並非經由拉欽走廊，而是行經亞塞拜然西南部城市阿格達姆（Aghdam）的阿格達姆公路。
《Euraianet》指出，自今（2023）年7月以來，亞塞拜然持續推動由該國提供納卡地區援助，當局堅稱，他們能夠向納卡地區提供全部的所需物資。然而納卡地區人民認為，接受亞塞拜然的援助，相當於承認亞塞拜然的合法統治。
阿爾察赫外交部長加札里安告訴《Politico》：「如果我們（納卡地區）接受開放阿格達姆公路和亞塞拜然的援助，我們就使他們所犯的罪行合法化。」加札里安補充：「如果拉欽走廊重啟，我們將重新建立自給自足，且不需要接收阿格達姆的貨物。」
受俄烏戰爭影響，俄羅斯對亞美尼亞的援助逐漸削弱
這次的衝突象徵俄羅斯與西方為該地區所做的外交努力，已經失敗。《衛報》指出，亞塞拜然希望透過這次的「反恐行動」，迫使亞美尼亞承認亞塞拜然對納卡地區的主權。此外，亞塞拜然也不斷尋求可以建造一條公路和鐵路，連結亞塞拜然位於亞美尼亞西部的飛地納希契凡（Nakhichevan）。
週二的反恐行動，除了人道救援問題，各界也關注俄羅斯、土耳其和伊朗等國對外高加索地區影響。《衛報》和《Politico》皆指出，土耳其已宣布堅定支持亞塞拜然，並為其辯護；而俄羅斯則與亞美尼亞建立安全聯盟。
不過《衛報》和《半島電視台》指出，俄羅斯受到俄烏戰爭影響，正在失去對前蘇聯地區的勢力範圍和影響力。
2020年，在俄羅斯斡旋之下結束第二次的納卡地區戰爭，並由俄羅斯部署維和部隊維持拉欽走廊的穩定。《衛報》提到，當時，觀察家曾表示和平協議使俄羅斯當局重新獲得對外高加索的影響力，加固亞塞拜然和亞美尼亞對俄羅斯的依賴。
歐盟智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations）更寬廣歐洲計畫（Wider Europe programme）主任杜穆林（Marie Dumoulin）告訴《半島電視台》，俄羅斯是否有能力調停此次衝突，仍有待觀察，因為這可能會為亞美尼亞政府帶來高昂的政治成本。亞美尼亞當局也指責莫斯科過度專注於入侵烏克蘭，而未履行2020年協議中的維和責任。
對於此次的軍事行動，歐盟、法國、德國譴責亞塞拜然，呼籲重啟談判。據《半島電視台》，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）有可能在未來的24小時內介入調停。
新聞來源
- Azerbaijan launches attack in Nagorno-Karabakh, announces ‘evacuation’ of Armenian population（POLITICO）
- Under siege: Nagorno-Karabakh accuses Azerbaijan of throttling supply lines（POLITICO）
- Why is there dispute over control of Nagorno-Karabakh?（The Guardian）
- Nagorno-Karabakh receives first aid in months, but route to Armenia remains closed（eurasianet）
- Azerbaijan forces attack Nagorno-Karabakh as threat of new war looms（Aljazeera）
- Humanitarian aid enters Nagorno-Karabakh via Armenia, Azerbaijan（Aljazeera）
延伸閱讀
- 外高加索緊張局勢升溫，亞塞拜然宣布在納卡地區進行「反恐作戰」
- 高加索戰爭終章：亞美尼亞「臣服」簽下停戰協議，土、俄賞歐盟一記響亮耳光
- 外高加索衝突勝負已分：亞塞拜然取得「納卡共和國」領土，俄羅斯維和部隊進駐亞美尼亞邊境
- 亞美尼亞與亞塞拜然衝突難解：外高加索三小國與俄羅斯、土耳其的恩怨情仇
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
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本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。