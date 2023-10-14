【專訪】主持人尹思愛：喜歡什麼性傾向都可以過得很好，我希望更多大人了解這件事
我們想讓你知道的是
喜歡什麼性向都可以過得很好，尹思愛希望更多大人了解這件事。因為在曾經最徬徨慌張的青春時刻，並沒有人去陪伴這些孩子。「你可以去跟校護阿姨講，她不會罵你。」在台東女中時許多同學帶著各自的感情問題去找校護，而在當時能夠不被批評，就是一種最大的支持。
文：小海｜圖：林靜怡
「的確我會覺得孤單，但是那種孤單的感覺不會影響我太多。」
「因為我更多的感覺是終於遇到一個理解我的人了。」
高中放學後，尹思愛總是和同班女友鑽到當時火車站後方的籬笆迷宮裡。現在被夷平作為台東轉運站的那片草地，過去樹很高、燈很少，有些水泥和銅像。穿著制服的她們可以坐在地上，牽手不會被發現，秘密般的心情也不會被發現。
我可以喜歡女生嗎？
「畢竟，在這裡已經那麼少人，我們可以找到彼此就夠幸運了。」尹思愛回想心情。在當時人口只有十萬不到的台東市、在女同志身份相對隱晦的同儕中，她遇見初戀女友，晶瑩剔透的幸福比外在社會的不諒解還要強大，尹思愛緊緊抓住。
「一開始我是只有喜歡男生。」雙性戀傾向的她對愛慕啟蒙來自異性，不過高中前並沒有正式戀愛經驗，直到遇見同班女友。出生在台東的尹思愛小時跟著家人工作移居高雄，但在學齡前就回到台東。後來考上台東女中，「我還記得剛入學時，面對全是女生的環境，我幼稚地發願希望自己成為男生女生都喜歡的人，沒想到我也真的喜歡上女生。」同班的兩人每天一起自習，女友怕住校的尹思愛吃不慣學校晚餐，幾乎每天親送晚餐；隨著她越了解自己、也越對身邊的女孩動心。這股甜蜜感受尹思愛忍不住和好友傾訴，卻是得到一頓痛罵。
「你又不是沒有男生喜歡，為什麼一定要這樣子？你這樣會造成很多人困擾。 」異性戀好友的責難，複製了社會粗糙地定義正常與不正常、對與錯。尹思愛心裡充滿愧疚，因為她也曾在家族中另個同年女孩身上，看見眾人對同性相愛的不接受。於是和同班女友在一起時有多快樂，她回家就有多羞愧。「我開始覺得罪惡、覺得這一切都不對。」面對父母，她心中的秘密逐漸膨脹到單薄身體再也支撐不住。「所以我決定跟我媽講。」
不一樣就是一種錯誤
尹思愛的家庭相當傳統，擔任警職的父親以高壓方式統馭全家。幼時的她不明白為何父親如此威權強硬，對孩子有著各種嚴格規範，甚至在家族文化上剔除其它部分，獨尊爺爺的漢人血緣作為認同。
「我的爺爺是安徽人，奶奶是排灣族，媽媽是卑南族，但爸爸的認同就一直是漢人。」長大後她終於明白，作為警察的父親在當時漢人社會裡求生其實相當辛苦。那個年代要掩飾自己的身份，才比較能和其他人舒暢交流、不會受到歧視。所以囿於自己的經驗，父親對尹思愛和弟弟的教育僵化又威權，是希望他們不要走自己曾經走過的路。
然而，她還是愛上了另個女孩，這種驚世駭俗的行為絕對不可能獲得父親認同，但一向善解人意、支持家人的母親，或許能夠分擔尹思愛心中的困惑與混亂。
「我跟她講的時候，好像是被接受了，母親可能不想讓我沒有支撐。」尹思愛的媽媽甚至讓她把女友邀請回家，收做自己的乾女兒。在這樣的默許下，尹思愛從原本日益沈重的壓力中緩緩放鬆，與初戀女友的感情也一直穩定到兩人考上不同大學，分住兩地才告一段落。
我了解自己，但世界不了解我
離開台東前往高雄唸書，尹思愛的世界忽然被打開。女同志酒吧、奇摩家族......線上線下的同志社群在大都會裡熱鬧非凡。她眼前有一字排開琳琅滿目的社交選項，卻沒有讓她覺得更靠近幸福。「有次我參加一群拉子聚會，本來聊得很開心，到最後她們卻是想邀請我參加多P。」尹思愛嚇得退出社群，畢竟對於伴侶與愛情，她在尋找的不是什麼經驗累積，而是「一個理解我的人。」
樣貌姣好的她在大學時被指定為班上公關，必須為同學們到處邀約異性學伴。而自己的部分就只能默默醞釀，尹思愛在大學期間又交往了幾位女友。「有些帶回家的，我媽都收做乾女兒。」關於自己的性傾向選擇，家中始終只有母親知道，後來又加上家族裡兩位也是同志的表妹。
「但她們很早就離開台東，所以比較沒有生活在當地的那種壓力。」表妹們對自己的性傾向毫不隱瞞，時常在社群媒體高調張貼消息，這讓仍在家鄉的父母備感壓力，因為常常得面對他人詢問。
「我看到叔叔怎麼承受這些，就更不敢讓我的家人知道太多。」
始終支撐著尹思愛的母親，偶爾也會怨懟。畢竟面對威權高壓的父親，守著這樣天大的秘密就像擔憂河水隨時潰堤，要是發生了，恐怕無法收拾。「我幹嘛要這樣？ 為什麼要造成別人的麻煩？」這時尹思愛又會再次反覆陷入厭惡自己的心境，彷彿只要不這麼選擇，世界上的其他人就會幸福順遂。
幸福是自己能夠打造的
但，真正的幸福是什麼？隨著年紀增長，畢業後的她開創事業、結婚成家，曾經脆弱疑惑的自己，打造出此刻的順遂也為身邊的人帶來幸福。尹思愛的先生、好友，都知道她的性傾向是同時喜歡男生也喜歡女生，也知道她非常關注性別議題。「這樣的我很好呀，生活得很好，工作也很好。」偶爾在聊天間，遇到別人擔心自己的小孩長大後會喜歡同性，尹思愛有時就選擇溫柔地上前搭話。「跟你說喔，我也有跟女生在一起欸，可是這樣的我過得很好，不會影響各種事情喔。」
喜歡什麼性傾向都可以過得很好，尹思愛希望更多大人了解這件事。因為在曾經最徬徨慌張的青春時刻，並沒有人去陪伴這些孩子。「你可以去跟校護阿姨講，她不會罵你。」在台東女中時許多同學帶著各自的感情問題去找校護，而在當時能夠不被批評，就是一種最大的支持。
「校護阿姨不一定可以給你好意見，可是光在那邊聽，對我們來講就是很需要的。」成長於升學時代，尹思愛一週五天住校、連帶早晚自習，生活等於學校，但校園裡卻極少有學習需求以外的支援。「如果有個空間可以讓我放心把這些事情講出來，講出來的事留在那裡，我就能夠回到教室繼續學習。」尹思愛回想十六歲，她好希望有個人像現在的自己，能夠讓那個捧著晶瑩剔透戀愛的女孩，好好傾訴心情，不評價、不催促。甚至能夠讓她知道，未來很大很豐富，不要擔心，什麼樣的妳，將來都會很好很好。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。