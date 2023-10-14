【專訪】主持人尹思愛：喜歡什麼性傾向都可以過得很好，我希望更多大人了解這件事

文：小海｜圖：林靜怡

「的確我會覺得孤單，但是那種孤單的感覺不會影響我太多。」

「因為我更多的感覺是終於遇到一個理解我的人了。」

高中放學後，尹思愛總是和同班女友鑽到當時火車站後方的籬笆迷宮裡。現在被夷平作為台東轉運站的那片草地，過去樹很高、燈很少，有些水泥和銅像。穿著制服的她們可以坐在地上，牽手不會被發現，秘密般的心情也不會被發現。

我可以喜歡女生嗎？

「畢竟，在這裡已經那麼少人，我們可以找到彼此就夠幸運了。」尹思愛回想心情。在當時人口只有十萬不到的台東市、在女同志身份相對隱晦的同儕中，她遇見初戀女友，晶瑩剔透的幸福比外在社會的不諒解還要強大，尹思愛緊緊抓住。

「一開始我是只有喜歡男生。」雙性戀傾向的她對愛慕啟蒙來自異性，不過高中前並沒有正式戀愛經驗，直到遇見同班女友。出生在台東的尹思愛小時跟著家人工作移居高雄，但在學齡前就回到台東。後來考上台東女中，「我還記得剛入學時，面對全是女生的環境，我幼稚地發願希望自己成為男生女生都喜歡的人，沒想到我也真的喜歡上女生。」同班的兩人每天一起自習，女友怕住校的尹思愛吃不慣學校晚餐，幾乎每天親送晚餐；隨著她越了解自己、也越對身邊的女孩動心。這股甜蜜感受尹思愛忍不住和好友傾訴，卻是得到一頓痛罵。

「你又不是沒有男生喜歡，為什麼一定要這樣子？你這樣會造成很多人困擾。 」異性戀好友的責難，複製了社會粗糙地定義正常與不正常、對與錯。尹思愛心裡充滿愧疚，因為她也曾在家族中另個同年女孩身上，看見眾人對同性相愛的不接受。於是和同班女友在一起時有多快樂，她回家就有多羞愧。「我開始覺得罪惡、覺得這一切都不對。」面對父母，她心中的秘密逐漸膨脹到單薄身體再也支撐不住。「所以我決定跟我媽講。」

Photo Credit: 林靜怡 via 勵馨基金會台東分事務所提供

不一樣就是一種錯誤

尹思愛的家庭相當傳統，擔任警職的父親以高壓方式統馭全家。幼時的她不明白為何父親如此威權強硬，對孩子有著各種嚴格規範，甚至在家族文化上剔除其它部分，獨尊爺爺的漢人血緣作為認同。

「我的爺爺是安徽人，奶奶是排灣族，媽媽是卑南族，但爸爸的認同就一直是漢人。」長大後她終於明白，作為警察的父親在當時漢人社會裡求生其實相當辛苦。那個年代要掩飾自己的身份，才比較能和其他人舒暢交流、不會受到歧視。所以囿於自己的經驗，父親對尹思愛和弟弟的教育僵化又威權，是希望他們不要走自己曾經走過的路。

然而，她還是愛上了另個女孩，這種驚世駭俗的行為絕對不可能獲得父親認同，但一向善解人意、支持家人的母親，或許能夠分擔尹思愛心中的困惑與混亂。

「我跟她講的時候，好像是被接受了，母親可能不想讓我沒有支撐。」尹思愛的媽媽甚至讓她把女友邀請回家，收做自己的乾女兒。在這樣的默許下，尹思愛從原本日益沈重的壓力中緩緩放鬆，與初戀女友的感情也一直穩定到兩人考上不同大學，分住兩地才告一段落。

我了解自己，但世界不了解我

離開台東前往高雄唸書，尹思愛的世界忽然被打開。女同志酒吧、奇摩家族......線上線下的同志社群在大都會裡熱鬧非凡。她眼前有一字排開琳琅滿目的社交選項，卻沒有讓她覺得更靠近幸福。「有次我參加一群拉子聚會，本來聊得很開心，到最後她們卻是想邀請我參加多P。」尹思愛嚇得退出社群，畢竟對於伴侶與愛情，她在尋找的不是什麼經驗累積，而是「一個理解我的人。」

樣貌姣好的她在大學時被指定為班上公關，必須為同學們到處邀約異性學伴。而自己的部分就只能默默醞釀，尹思愛在大學期間又交往了幾位女友。「有些帶回家的，我媽都收做乾女兒。」關於自己的性傾向選擇，家中始終只有母親知道，後來又加上家族裡兩位也是同志的表妹。

「但她們很早就離開台東，所以比較沒有生活在當地的那種壓力。」表妹們對自己的性傾向毫不隱瞞，時常在社群媒體高調張貼消息，這讓仍在家鄉的父母備感壓力，因為常常得面對他人詢問。

「我看到叔叔怎麼承受這些，就更不敢讓我的家人知道太多。」

始終支撐著尹思愛的母親，偶爾也會怨懟。畢竟面對威權高壓的父親，守著這樣天大的秘密就像擔憂河水隨時潰堤，要是發生了，恐怕無法收拾。「我幹嘛要這樣？ 為什麼要造成別人的麻煩？」這時尹思愛又會再次反覆陷入厭惡自己的心境，彷彿只要不這麼選擇，世界上的其他人就會幸福順遂。

Photo Credit: 林靜怡 via 勵馨基金會台東分事務所提供

幸福是自己能夠打造的

但，真正的幸福是什麼？隨著年紀增長，畢業後的她開創事業、結婚成家，曾經脆弱疑惑的自己，打造出此刻的順遂也為身邊的人帶來幸福。尹思愛的先生、好友，都知道她的性傾向是同時喜歡男生也喜歡女生，也知道她非常關注性別議題。「這樣的我很好呀，生活得很好，工作也很好。」偶爾在聊天間，遇到別人擔心自己的小孩長大後會喜歡同性，尹思愛有時就選擇溫柔地上前搭話。「跟你說喔，我也有跟女生在一起欸，可是這樣的我過得很好，不會影響各種事情喔。」

喜歡什麼性傾向都可以過得很好，尹思愛希望更多大人了解這件事。因為在曾經最徬徨慌張的青春時刻，並沒有人去陪伴這些孩子。「你可以去跟校護阿姨講，她不會罵你。」在台東女中時許多同學帶著各自的感情問題去找校護，而在當時能夠不被批評，就是一種最大的支持。

「校護阿姨不一定可以給你好意見，可是光在那邊聽，對我們來講就是很需要的。」成長於升學時代，尹思愛一週五天住校、連帶早晚自習，生活等於學校，但校園裡卻極少有學習需求以外的支援。「如果有個空間可以讓我放心把這些事情講出來，講出來的事留在那裡，我就能夠回到教室繼續學習。」尹思愛回想十六歲，她好希望有個人像現在的自己，能夠讓那個捧著晶瑩剔透戀愛的女孩，好好傾訴心情，不評價、不催促。甚至能夠讓她知道，未來很大很豐富，不要擔心，什麼樣的妳，將來都會很好很好。