《羅姐談房屋檢驗攻略標竿》：在台灣，中古屋的買賣有需要驗屋嗎？

文：朱承天

驗屋報告，有助保障買賣雙方

驗屋即將成為一個新話題，大部分集中在新成屋的交屋中。換句話說，就是建商要把新成屋交給購屋者的過程當中，我們對建商可能信任度不足，或是覺得自己的專業度不夠，希望找比較專業的第三方陪同驗屋，才會出現「驗屋公司」這個角色。

「中古屋難道不需要驗屋嗎？」在美國，以我所瞭解，大多數的州都會在中古屋的買賣過程當中，要求提供驗屋報告。換句話說，驗屋報告不僅是保障買賣雙方，還是銀行貸款的必要條件之一，銀行需要知道這個屋子的真實狀況，才能決定貸款的成數，跟購屋者的信用程度，以及建物本身的坐落地點都會有相關。

目前台灣雖然沒有這樣的法令，但我們也期待有一天，能夠在中古屋買賣的時候，把驗屋報告當作是一個必要條件，可能對於都市的「危老更新」會是一個很大的助力，因為很多危老更新都是在不瞭解屋子的狀況下，就轉手賣出去了，導致維修造成另外一個問題。

買賣糾紛，漏水問題最多

話說回來，既然在移轉買賣的過程當中，驗屋報告是一件很重要的事情，我們來談到底在台灣，中古屋的買賣有沒有需要驗屋？

屋主若委託房仲公司出售房屋並驗屋，都會有一張表格，請屋主自行填寫勾選，來確認是否有漏水。若是賣出後，在半年內有漏水狀況，可能需要請原屋主負責維修。

在買賣糾紛當中，漏水問題是造成糾紛最多的原因，很多原屋主不說的真實情況，等到現況交屋以後，出現的任何問題都是買家的事，所以買了這個中古屋的房子的人，其實也有心理準備，因為中古屋總是難免有一些狀況，買到手之後，就請水電師傅或是裝潢設計師，來幫忙一併處理，除非非常嚴重的狀況，否則不一定會因為這樣而回過頭去找房仲，或者是去找原屋主來計較這件事情。

裝修之前，幫中古屋做健康檢查吧！

但是與其到後面裝修，才發現有問題，不如在購買之前就知道，到底屋況是如何，才決定是否購買或如何裝修，這是現在可以具備的新概念。因為如果不瞭解這個屋子的狀況，純粹只是找一個水電師傅說：「我要的很簡單，我沒有要做什麼裝修，請水電師傅來幫我看一看，有沒有什麼問題就好了。」我並不是質疑水電師傅的專業，而是你要叫他來工作這件事情，他有沒有可能只關心自己看到的那個部分，只關心水跟電狀況到底如何，而不是去做整個屋子的檢驗。

第二個，水電師傅可能用「鋸箭法」來檢修。「鋸箭法」就像治療受到射箭傷害的人，醫生只把露在外面的箭鋸掉。水電師傅其實沒有特別需要幫忙溯源，是不是應該要考慮整個管線，以免之後還有別的問題發生，等於說師傅只針對他看到的問題來維修，這也沒有錯！

為了避免這樣的狀況，我們建議就算沒有要做什麼裝修，只是想要找個水電師傅看一看，也都適合在此之前，就找驗屋公司把整個屋況瞭解清楚，就像健康檢查一樣，才能決定要動用多少工程、要用多大範圍，來處理裝潢跟後面的維修，也是一個很棒的參考值。

所以，今天就算買了一間中古屋，應該也是有驗屋的必要跟需求。

書籍介紹

本文摘錄自《羅姐談房屋檢驗攻略標竿：預售交屋、成屋交屋、中古屋驗屋程序輕鬆上手！》，博思智庫出版

作者：朱承天

驗屋水很深？內行人一眼便知有沒有！深耕房地產的羅姐帶你看懂驗屋細節，房屋檢核標準SOP項目大公開。

朱承天老師持續於「我是青埔人好房」社團撰寫「羅姐談好房」、「羅姐談驗屋」、「羅姐談好地」等專欄，口碑爆棚，文章點閱率超過上萬。

2023年5月創立「中華民國全國驗屋標準推廣協會」，身為發起人之一，不只精準預測房市、房價未來趨勢，目前持續針對「驗屋」新面向進行分析，提供買房投資或自住客與讀者一個有用參考，也期許一起讓房地產業更健康！

Photo Credit: 博思智庫

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航