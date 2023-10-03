《羅姐談房屋檢驗攻略標竿》：在台灣，中古屋的買賣有需要驗屋嗎？
我們想讓你知道的是
「中古屋難道不需要驗屋嗎？」在美國，以我所瞭解，大多數的州都會在中古屋的買賣過程當中，要求提供驗屋報告。換句話說，驗屋報告不僅是保障買賣雙方，還是銀行貸款的必要條件之一，銀行需要知道這個屋子的真實狀況，才能決定貸款的成數，跟購屋者的信用程度，以及建物本身的坐落地點都會有相關。
文：朱承天
驗屋報告，有助保障買賣雙方
驗屋即將成為一個新話題，大部分集中在新成屋的交屋中。換句話說，就是建商要把新成屋交給購屋者的過程當中，我們對建商可能信任度不足，或是覺得自己的專業度不夠，希望找比較專業的第三方陪同驗屋，才會出現「驗屋公司」這個角色。
「中古屋難道不需要驗屋嗎？」在美國，以我所瞭解，大多數的州都會在中古屋的買賣過程當中，要求提供驗屋報告。換句話說，驗屋報告不僅是保障買賣雙方，還是銀行貸款的必要條件之一，銀行需要知道這個屋子的真實狀況，才能決定貸款的成數，跟購屋者的信用程度，以及建物本身的坐落地點都會有相關。
目前台灣雖然沒有這樣的法令，但我們也期待有一天，能夠在中古屋買賣的時候，把驗屋報告當作是一個必要條件，可能對於都市的「危老更新」會是一個很大的助力，因為很多危老更新都是在不瞭解屋子的狀況下，就轉手賣出去了，導致維修造成另外一個問題。
買賣糾紛，漏水問題最多
話說回來，既然在移轉買賣的過程當中，驗屋報告是一件很重要的事情，我們來談到底在台灣，中古屋的買賣有沒有需要驗屋？
屋主若委託房仲公司出售房屋並驗屋，都會有一張表格，請屋主自行填寫勾選，來確認是否有漏水。若是賣出後，在半年內有漏水狀況，可能需要請原屋主負責維修。
在買賣糾紛當中，漏水問題是造成糾紛最多的原因，很多原屋主不說的真實情況，等到現況交屋以後，出現的任何問題都是買家的事，所以買了這個中古屋的房子的人，其實也有心理準備，因為中古屋總是難免有一些狀況，買到手之後，就請水電師傅或是裝潢設計師，來幫忙一併處理，除非非常嚴重的狀況，否則不一定會因為這樣而回過頭去找房仲，或者是去找原屋主來計較這件事情。
裝修之前，幫中古屋做健康檢查吧！
但是與其到後面裝修，才發現有問題，不如在購買之前就知道，到底屋況是如何，才決定是否購買或如何裝修，這是現在可以具備的新概念。因為如果不瞭解這個屋子的狀況，純粹只是找一個水電師傅說：「我要的很簡單，我沒有要做什麼裝修，請水電師傅來幫我看一看，有沒有什麼問題就好了。」我並不是質疑水電師傅的專業，而是你要叫他來工作這件事情，他有沒有可能只關心自己看到的那個部分，只關心水跟電狀況到底如何，而不是去做整個屋子的檢驗。
第二個，水電師傅可能用「鋸箭法」來檢修。「鋸箭法」就像治療受到射箭傷害的人，醫生只把露在外面的箭鋸掉。水電師傅其實沒有特別需要幫忙溯源，是不是應該要考慮整個管線，以免之後還有別的問題發生，等於說師傅只針對他看到的問題來維修，這也沒有錯！
為了避免這樣的狀況，我們建議就算沒有要做什麼裝修，只是想要找個水電師傅看一看，也都適合在此之前，就找驗屋公司把整個屋況瞭解清楚，就像健康檢查一樣，才能決定要動用多少工程、要用多大範圍，來處理裝潢跟後面的維修，也是一個很棒的參考值。
所以，今天就算買了一間中古屋，應該也是有驗屋的必要跟需求。
書籍介紹
本文摘錄自《羅姐談房屋檢驗攻略標竿：預售交屋、成屋交屋、中古屋驗屋程序輕鬆上手！》，博思智庫出版
作者：朱承天
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驗屋水很深？內行人一眼便知有沒有！深耕房地產的羅姐帶你看懂驗屋細節，房屋檢核標準SOP項目大公開。
朱承天老師持續於「我是青埔人好房」社團撰寫「羅姐談好房」、「羅姐談驗屋」、「羅姐談好地」等專欄，口碑爆棚，文章點閱率超過上萬。
2023年5月創立「中華民國全國驗屋標準推廣協會」，身為發起人之一，不只精準預測房市、房價未來趨勢，目前持續針對「驗屋」新面向進行分析，提供買房投資或自住客與讀者一個有用參考，也期許一起讓房地產業更健康！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%