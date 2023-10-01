《跨界奇才伊隆．馬斯克》：教育應該和電玩遊戲越接近越好，你甚至不需要叫小孩去玩電動
我們想讓你知道的是
從馬斯克的個人經歷，或許就能看出他對教育的看法，因為他人生中的重大進展幾乎都來自違反傳統的智慧，甚至是違反傳統的教育。他也表示，在雇用員工時，比起乖乖完成學業的人，他更喜歡放棄大學學業，從事創新或興趣的應徵者。
文：克里斯．麥可納布
馬斯克對智慧本身、智慧的形成、表達和實際產出都深感興趣。這樣的興趣讓他探索數位和人工智慧等重要領域，探究智慧如何在社會中形成，而這意味著關注教育議題。
整體而言，馬斯克對正規教育充滿批判，特別是美國當今教育的體制和實務。教育應該啟發年輕人對學習的熱忱，也應該提供未來需要的知識和工具。對馬斯克來說，公立教育和排他的私立教育系統都完全無法達成上述目標。這樣的失敗擴及大學階段，大專院校每年收取數萬美元的學費，卻無法帶給學生任何認知的提升或就業的優勢。馬斯克以一貫的直白作風，試圖建立自己的教育體系來解決上述的問題。
在探討這項學校實驗前，先更深入來了解馬斯克對教育的觀點。在二○一四年的西南偏南活動，有人詢問馬斯克會如何改變教育系統。他的答案明確反應他「第一性原則」的思考和解決問題方式：
「整體而言，希望教育和電玩遊戲越接近越好，就像是很棒的電玩遊戲。你不需要叫小孩去玩電動——他們整天都會自動玩電動。所以，如果能讓教育的互動性和參與感都提高，就會更有吸引力也更容易推動了。因此，真的要把所謂的分級制度和科目分離，讓學生用能力所及的最快速度前進……在每個科目都是。這應該是很顯而易見的。」
接著，馬斯克點出當今教育都太注重講述，老師會站在教室前方教授重複了好幾年的相同內容。此外，馬斯克也提到他認為學校的教材都和實務相差太遠，無助於現實世界的問題解決。這樣的趨勢會讓學生更遠離學習，也讓畢業的年輕人沒有真正帶來改變的能力。
回到西南偏南的活動，有人接著問馬斯克大學是否「毫無必要」。有鑑於現場大多數聽眾都已經投注數萬美元在大學教育，有些可能還在求學中，他的答案很簡短：
「大學教育通常沒有必要性。這不是說對每個人都毫不必要，但我認為你大概在前一、兩年就把能學的都學了，而且多數是來自你的同儕。」
從馬斯克的個人經歷，或許就能看出他對教育的看法，因為他人生中的重大進展幾乎都來自違反傳統的智慧，甚至是違反傳統的教育。他也表示，在雇用員工時，比起乖乖完成學業的人，他更喜歡放棄大學學業，從事創新或興趣的應徵者。他認為學術上的崇高成就，並不保證轉化為工作上的成就或表現。在另一場演說的結尾，他總結道：「我們必須有更新、更振奮的新方式，來取代嚴重過時的現代教育體系。」
馬斯克對教育的觀點在二○一四年找到了低調的表達方式。據說，他讓五個小孩離開私立學校，開始自己的學校，稱為「Ad Astra」（按：目前學校已改名為Astra Nova），是拉丁文的「到達星際」。恰如其名地，這所學校位在加州霍桑的SpaceX大樓中，算是馬斯克子女的自學計畫，也提供獲選的員工子女加入。這個團體規模很小，最初只有九個學生，老師則來自馬斯克子女的前一間學校，是善於啟發學生的約書亞．達恩（Joshua Dahn），以及另一位教師。
馬斯克的教育免費提供，不以營利為導向，但被二○一八年《華盛頓郵報》（The Washington Post）的一篇文章稱為「全世界最尊貴的學校」。這篇文章和同期另一篇Ars Technica部落格媒體的文章都沒能提供太多額外的資訊——當時，學校唯一的公開資訊就是其領英（LinkedIn）頁面。
到了二○一八年，學校的學生人數仍不到五十人，年齡在七～十四歲之間。根據一份美國國稅局990表格文件（編按：正式名稱為「所得稅免稅組織聲明」），馬斯克本人是該校主要資金來源，在二○一四年和二○一五年分別貢獻了四十七萬五千美元。
Ad Astra教育和傳統教育最關鍵的不同，在於注重現實世界問題的解決。前者並未嚴格將教學計畫以科目來區分（例如英文、歷史、數學等等），而是給予學生複雜、多層次的問題，必須學習知識和技術才能加以解決。這些問題通常和馬斯克真心關注的主題相關，並伴隨著他認為現代世界用得上的技能。
這使得某些課程設計的決定在外人眼中頗有爭議。根據Ars Technica的文章，Ad Astra最重視的是科學、數學、工程學和倫理學，最後這一項頗耐人尋味。不過體育、英樂和語言並不包含其中，後者據說是因為馬斯克相信隨著電腦輔助翻譯的技術發展，語言學習將顯得多餘。
另一項受到重視的領域是人工智慧——無疑的，這就是倫理學發揮的領域，畢竟馬斯克對這項技術有所疑慮。很顯然，課程表每年都會根據學生的體驗和進步來修改，由學生自行決定大約一半的學習內容。
書籍介紹
本文摘錄自《跨界奇才伊隆．馬斯克：創辦SpaceX、特斯拉 從破壞性創新到科技巨富 全面解析智商、情商、膽商》，方言文化出版
作者：克里斯．麥可納布
譯者：謝慈
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查理．蒙格（波克夏‧海瑟威副董事長）：「伊隆．馬斯克是有史以來最勇敢的天才！」
太空巡航不再是燒錢白日夢，怎麼辦到？翻轉造車工藝，創始人之謎與真相？如何利用語義樹，變成心智卓越的根基？
★★揭露矽谷傳奇的背後祕辛！★★
作者克里斯‧麥可納布藉由這本傳記，深入剖析馬斯克的生平經歷以及他如何塑造事業軌跡與發展方向。探討他的心態和人格特質如何影響成功？如何在失敗中獲取經驗並不斷探索創新？此外，還將關注他在龐大的商業版圖，怎麼保持獨特的價值觀與目標追求！
★頑強個性與塑造事業的軌跡
他是創業家伊隆‧馬斯克，引領著科技和創新的浪潮。從年少時的好奇心和冒險精神，到在史丹佛大學的短暫博士生涯，以及隨後的創業歷程，始終將「冒險和學習」作為塑造自己的關鍵元素。
他的商業版圖始於Zip2、X.com和SpaceX等企業，並擴展至特斯拉、太陽能、腦機接口（Neuralink）和無聊公司（The Boring Company），以及買下推特布局社群媒體。
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。