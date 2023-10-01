《跨界奇才伊隆．馬斯克》：教育應該和電玩遊戲越接近越好，你甚至不需要叫小孩去玩電動

文：克里斯．麥可納布

馬斯克對智慧本身、智慧的形成、表達和實際產出都深感興趣。這樣的興趣讓他探索數位和人工智慧等重要領域，探究智慧如何在社會中形成，而這意味著關注教育議題。

整體而言，馬斯克對正規教育充滿批判，特別是美國當今教育的體制和實務。教育應該啟發年輕人對學習的熱忱，也應該提供未來需要的知識和工具。對馬斯克來說，公立教育和排他的私立教育系統都完全無法達成上述目標。這樣的失敗擴及大學階段，大專院校每年收取數萬美元的學費，卻無法帶給學生任何認知的提升或就業的優勢。馬斯克以一貫的直白作風，試圖建立自己的教育體系來解決上述的問題。

在探討這項學校實驗前，先更深入來了解馬斯克對教育的觀點。在二○一四年的西南偏南活動，有人詢問馬斯克會如何改變教育系統。他的答案明確反應他「第一性原則」的思考和解決問題方式：

「整體而言，希望教育和電玩遊戲越接近越好，就像是很棒的電玩遊戲。你不需要叫小孩去玩電動——他們整天都會自動玩電動。所以，如果能讓教育的互動性和參與感都提高，就會更有吸引力也更容易推動了。因此，真的要把所謂的分級制度和科目分離，讓學生用能力所及的最快速度前進……在每個科目都是。這應該是很顯而易見的。」

接著，馬斯克點出當今教育都太注重講述，老師會站在教室前方教授重複了好幾年的相同內容。此外，馬斯克也提到他認為學校的教材都和實務相差太遠，無助於現實世界的問題解決。這樣的趨勢會讓學生更遠離學習，也讓畢業的年輕人沒有真正帶來改變的能力。

回到西南偏南的活動，有人接著問馬斯克大學是否「毫無必要」。有鑑於現場大多數聽眾都已經投注數萬美元在大學教育，有些可能還在求學中，他的答案很簡短：

「大學教育通常沒有必要性。這不是說對每個人都毫不必要，但我認為你大概在前一、兩年就把能學的都學了，而且多數是來自你的同儕。」

從馬斯克的個人經歷，或許就能看出他對教育的看法，因為他人生中的重大進展幾乎都來自違反傳統的智慧，甚至是違反傳統的教育。他也表示，在雇用員工時，比起乖乖完成學業的人，他更喜歡放棄大學學業，從事創新或興趣的應徵者。他認為學術上的崇高成就，並不保證轉化為工作上的成就或表現。在另一場演說的結尾，他總結道：「我們必須有更新、更振奮的新方式，來取代嚴重過時的現代教育體系。」

馬斯克對教育的觀點在二○一四年找到了低調的表達方式。據說，他讓五個小孩離開私立學校，開始自己的學校，稱為「Ad Astra」（按：目前學校已改名為Astra Nova），是拉丁文的「到達星際」。恰如其名地，這所學校位在加州霍桑的SpaceX大樓中，算是馬斯克子女的自學計畫，也提供獲選的員工子女加入。這個團體規模很小，最初只有九個學生，老師則來自馬斯克子女的前一間學校，是善於啟發學生的約書亞．達恩（Joshua Dahn），以及另一位教師。

馬斯克的教育免費提供，不以營利為導向，但被二○一八年《華盛頓郵報》（The Washington Post）的一篇文章稱為「全世界最尊貴的學校」。這篇文章和同期另一篇Ars Technica部落格媒體的文章都沒能提供太多額外的資訊——當時，學校唯一的公開資訊就是其領英（LinkedIn）頁面。

到了二○一八年，學校的學生人數仍不到五十人，年齡在七～十四歲之間。根據一份美國國稅局990表格文件（編按：正式名稱為「所得稅免稅組織聲明」），馬斯克本人是該校主要資金來源，在二○一四年和二○一五年分別貢獻了四十七萬五千美元。

Ad Astra教育和傳統教育最關鍵的不同，在於注重現實世界問題的解決。前者並未嚴格將教學計畫以科目來區分（例如英文、歷史、數學等等），而是給予學生複雜、多層次的問題，必須學習知識和技術才能加以解決。這些問題通常和馬斯克真心關注的主題相關，並伴隨著他認為現代世界用得上的技能。

這使得某些課程設計的決定在外人眼中頗有爭議。根據Ars Technica的文章，Ad Astra最重視的是科學、數學、工程學和倫理學，最後這一項頗耐人尋味。不過體育、英樂和語言並不包含其中，後者據說是因為馬斯克相信隨著電腦輔助翻譯的技術發展，語言學習將顯得多餘。

另一項受到重視的領域是人工智慧——無疑的，這就是倫理學發揮的領域，畢竟馬斯克對這項技術有所疑慮。很顯然，課程表每年都會根據學生的體驗和進步來修改，由學生自行決定大約一半的學習內容。

書籍介紹

本文摘錄自《跨界奇才伊隆．馬斯克：創辦SpaceX、特斯拉 從破壞性創新到科技巨富 全面解析智商、情商、膽商》，方言文化出版

作者：克里斯．麥可納布

譯者：謝慈

查理．蒙格（波克夏‧海瑟威副董事長）：「伊隆．馬斯克是有史以來最勇敢的天才！」

太空巡航不再是燒錢白日夢，怎麼辦到？翻轉造車工藝，創始人之謎與真相？如何利用語義樹，變成心智卓越的根基？

★★揭露矽谷傳奇的背後祕辛！★★

作者克里斯‧麥可納布藉由這本傳記，深入剖析馬斯克的生平經歷以及他如何塑造事業軌跡與發展方向。探討他的心態和人格特質如何影響成功？如何在失敗中獲取經驗並不斷探索創新？此外，還將關注他在龐大的商業版圖，怎麼保持獨特的價值觀與目標追求！

★頑強個性與塑造事業的軌跡

他是創業家伊隆‧馬斯克，引領著科技和創新的浪潮。從年少時的好奇心和冒險精神，到在史丹佛大學的短暫博士生涯，以及隨後的創業歷程，始終將「冒險和學習」作為塑造自己的關鍵元素。

他的商業版圖始於Zip2、X.com和SpaceX等企業，並擴展至特斯拉、太陽能、腦機接口（Neuralink）和無聊公司（The Boring Company），以及買下推特布局社群媒體。