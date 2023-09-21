【2023高雄電影節】「導演焦點」潔西卡賀斯樂：冷酷地接受「人們終究不理解彼此」的女性形象
我們想讓你知道的是
名導潔西卡賀斯樂的電影讓人聯想到露柯希亞馬泰所營造的「奇幻的」自然主義場景，其中卻可暗藏著侯麥或漢內克式的嘲諷和提問。今年高雄電影節選擇潔西卡賀斯樂作為「導演焦點」，這名女性影人，有何特別之處？
文：甜寒（影評人）
相較於導演（director）這個身份，我似乎更能夠深刻感受到潔西卡賀斯樂（Jessica Hausner）是一位傑出的藝術總監（director）。——這是我初次觀賞《小魔花》時的心境。這部電影宛如品味好得嚇人的展間：兼具音樂的色彩，和彩色的樂音；異域音樂斑斕的音群和配器，以及冰冷實驗室鮮烈的花。
的確，冷靜而精心構思的鏡頭選擇（包括鏡位和鏡頭長短）以及清晰而富有隱喻的色彩運用，都是她優秀的工具。隨著她的成熟，她在上述各方面都能夠保持平衡，維持著一種曖昧性，正是她獨特的風格所在。
例如，她能夠在「環境氛圍vs.物件質感」、「清晰vs.隱喻」、「群像vs.心像」、「諷刺劇vs.通俗劇」……等方面取得平衡，尤其在《奇蹟度假村》中，這種平衡達到了巔峰，形成了一種相互制衡的效果，給人一種輕盈、也恰好藏拙的感覺。
舉例來說，她更經常使用群像的反應鏡頭來間接描繪主角，而在《奇蹟度假村》所營造的微妙疏離感，不是近乎被害妄想的驚悚，或是荒謬的反諷，能達到——對「不可理解性」的「理解」。
因而電影讓人聯想到露柯希亞馬泰（Lucrecia Martel）所營造的「奇幻的」自然主義場景，其中卻可暗藏著侯麥（Éric Rohmer）或漢內克（Michael Haneke）式的嘲諷和提問。或許也由於開放式的結局策略，她對於以往慣常的虛無結束——不管是直接的遁入虛無，還是反諷再反諷所致——進行了某種程度的緩和。
然而，令人矛盾的是，《小魔花》將「虛無」推向極致，同時又展現極度造作的設計，卻讓我感到更具感染力。影片描繪出人可以很大範圍的「過敏」，包羅萬象的「不適」，既對現代社會感到不適，也對回歸純樸感到不適，對過於親近感到過敏，同時對過於疏離也感到過敏。
而我也仿佛被這種情感所感染，內心映射著她作品中的這種矛盾：究竟是那些「不太像她的」作品更具觀賞性，還是那些「非常她」的作品更具趣味？《小魔花》中的問題——究竟是「一般人」的價值判斷更準確，還是「受感染者」能夠「變得更好的自己」？
從背誦語錄的荒謬劇場《餓之必要》，透過「與感染共生是否能夠變得更好的自己」的實驗室《小魔花》，到探討「不理解是否等同於不愛？而瘋狂（痴人）的愛是否算得上是愛」？的浪漫主義辯證《瘋狂的愛》；從作為旅遊紀念品的聖像畫《奇蹟度假村》、令人戰慄的避難室《鬼飯店》，到藏有驚嚇箱的3D少女日記本《任性天使》……當倒敘著回顧她的作品時，不難發現其中不斷重複出現的母題和元素。
潔西卡賀斯樂作為一位創作者的特質，逐漸變得清晰卻又讓人感到尷尬——我們該如何避免接近心理側寫的方式進行分析？這種清晰幾乎讓她的作品中的某種「代理人」情況變得明顯——普通乖又普通壞的菁英階級／天主教家庭的好女孩，想使壞但整體還是很乖。使壞原因常常源於受傷後的反叛，然而卻無法用一種更健康的方式來照顧自己，形成了一種惡性循環。
尤其在家庭場景中，特別是用餐場景中，女孩的伊底帕斯情節變得更加複雜：她們與母親對抗又串通一氣。造成傷害主要來源是父性權威（包括天主教、神的奇蹟、父母的教養、學校的教育），其僵化傳統和體制，以及一種排斥異己的自我保護機制。然而，當女孩反叛或者採用另一種權威（例如，在新片《餓之必要》中，採用新老師提供的革命性教條）來對抗時，最終結局往往是虛無。
「虛無」是賀斯樂作品中最獨特的核心。初看之下，幾乎每部作品都在不同的議題上進行辯證，然而推進到最後，往往無解的，指向了整個世界的漠然。就像《小魔花》中所展現的，那種籠罩世界的漠然是無法逃避的，近乎無望，無力，無以辯證，只得接受。
「虛無」在《鬼飯店》中體現為存在主義式的焦慮，《瘋狂的愛》中表現為憂鬱氣質的自毀誘惑，而在《奇蹟度假村》中指向為何能「無中生有」的質疑，在《餓之必要》則推向零卡飲食的「零」……而那背後概念仍然是「人註定無法真正理解彼此」的冷漠。
比如，在最為「浪漫」的《瘋狂的愛》中，進行的辯證是——不理解是否等同於不愛；相反地，自以為能理解對象的痴迷愛情，被揭示為荒謬可笑，怎能算是真正的愛？
而《餓之必要》雖然在表面上匯聚了眾多元素，探討的議題也更為當代，但核心態度仍是——父母的進步觀念或者所謂「包容」的外衣下，是放任和漠不關心；同時，學生們盲信著沒有節制的進步主義，缺乏思考和反思的空間。這種情況下，人對於自己所處的世界、他人以及被包裹在之中的自己的行為都感到不理解。
其中，一道鮮亮的橘紅清晰地浮現，同時也具有轉化為其他變奏的潛力。是短片《含苞待放的那天》和《奇蹟度假村》中那種渴望認識世界的羞怯與野心，再說謊、猶豫、矯飾，都有一份真誠。是《任性天使》的性騷動，《小魔花》異化的生命力。橘紅色在賀斯樂的電影象徵著「變異即生命」的代表，雖可能終歸虛無，卻在她作品中，代表了在這漠然、人無法理解彼此的世界中仍然能引發火花的事物。
一方面，賀斯樂讓人聯想到《紀念品》的導演喬安娜霍格（Joanna Hogg），然而，在探討階級、品味以及這些議題所帶來的親子關係困擾時，兩人對於如影隨行的「想使壞的乖孩子藝術家調調」反應是如此不同。
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
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「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！