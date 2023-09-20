藍營縣市禁用液蛋陳吉仲籲先從專業了解，食藥署宣布一週內完成輔導全國液蛋加工廠
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由於近期發現有液蛋加工廠曾購入巴西等國家進口蛋品，與國產蛋混合成液蛋，涉違法標產地「台灣」，地方衛生局依法開罰並移送偵辦。食藥署副署長林金富表示，本週也會啟動液蛋稽查，約50多家加工廠全部「掃一遍」，全面輔導業者依照食品安全衛生管理法規定正確標示產地。
（中央社）對藍營縣市長決定禁用液蛋，請辭獲准的陳吉仲今（20）日接受聯訪時表示，希望任何政治人物在做任何決定的時候，是不是可先從專業去了解，再做發言。
專案進口雞蛋風波不斷，昨（19）日臉書貼文請辭的陳吉仲，請辭獲准，將於明（21）日生效。陳吉仲今日出席農業部「第17屆農金獎」頒獎典禮。
會前受訪，媒體詢問如何看待國民黨縣市長禁止使用液蛋。陳吉仲說：「我昨天記者會上不是強調專業嗎？雞蛋的需求15%左右做加工，其中液蛋最重要，我想任何政治人物在做任何決定的時候，是不是可先從專業去做了解，再做發言。」
另外，媒體提問台北市政府收到專案進口雞蛋的資料後，有台北市議員質疑資料殘缺不齊。陳吉仲說，相關新聞資料都有說明。
（中央社）農業部進口雞蛋爭議持續，又衍生液蛋業者涉產地標示不實。食藥署繼日前啟動加強市售雞蛋稽查專案，今日宣布將在一週內針對全國50多家液蛋加工廠完成輔導，依法標示。
因應3月以來缺蛋情形，農業部推動專案進口雞蛋，近日陷入遭疑補助特定廠商、洗選業者標示不實等爭議。衛生福利部食品藥物管理署啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市等進行雞蛋聯合查核，查核內容分為外觀檢查及標示。
食藥署副署長林金富今日上午在例行記者會中說明，自9月14日至19日已查核全國販售通路1533件雞蛋，均符合規定；至於加強市售生鮮雞蛋動物用藥殘留抽驗部分，已抽驗50件，尚在檢驗中。
他強調，雖然日前查獲洗選進口蛋業者效期標示不實，但仍在效期內，蛋品安全無虞，違規業者依法裁處後，會給業者限期改正，蛋品還是可以回到食品鏈，並沒有健康上的疑慮。
由於近期發現有液蛋加工廠曾購入巴西等國家進口蛋品，與國產蛋混合成液蛋，涉違法標產地「台灣」，地方衛生局依法開罰並移送偵辦。林金富表示，本週也會啟動液蛋稽查，約50多家加工廠全部「掃一遍」，全面輔導業者依照食品安全衛生管理法規定正確標示產地。
食藥署今日上午也將逐一清查農業部分布於7個縣市共13個倉儲，查核重點包括逾期品有無依法分區保存並明確標示、溫度管控系統是否正常運作等。
對於雞蛋流向和加工遭質疑，林金富表示，因雞蛋是屬於民生重要的必須物資，倘若未來還有長時間缺蛋與問題蛋品事件，食藥署不排除將比照過往食安風暴的問題油品、問題添加物，嚴格管制，例如將雞蛋列為「非追不可」和「非登不可」的項目，要求食品業者一律須進行食品追溯追蹤管理系統，確保蛋品的安全與流向。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：邱宜君
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！