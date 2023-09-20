藍營縣市禁用液蛋陳吉仲籲先從專業了解，食藥署宣布一週內完成輔導全國液蛋加工廠

（中央社）對藍營縣市長決定禁用液蛋，請辭獲准的陳吉仲今（20）日接受聯訪時表示，希望任何政治人物在做任何決定的時候，是不是可先從專業去了解，再做發言。

專案進口雞蛋風波不斷，昨（19）日臉書貼文請辭的陳吉仲，請辭獲准，將於明（21）日生效。陳吉仲今日出席農業部「第17屆農金獎」頒獎典禮。

會前受訪，媒體詢問如何看待國民黨縣市長禁止使用液蛋。陳吉仲說：「我昨天記者會上不是強調專業嗎？雞蛋的需求15%左右做加工，其中液蛋最重要，我想任何政治人物在做任何決定的時候，是不是可先從專業去做了解，再做發言。」

另外，媒體提問台北市政府收到專案進口雞蛋的資料後，有台北市議員質疑資料殘缺不齊。陳吉仲說，相關新聞資料都有說明。

（中央社）農業部進口雞蛋爭議持續，又衍生液蛋業者涉產地標示不實。食藥署繼日前啟動加強市售雞蛋稽查專案，今日宣布將在一週內針對全國50多家液蛋加工廠完成輔導，依法標示。

因應3月以來缺蛋情形，農業部推動專案進口雞蛋，近日陷入遭疑補助特定廠商、洗選業者標示不實等爭議。衛生福利部食品藥物管理署啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市等進行雞蛋聯合查核，查核內容分為外觀檢查及標示。

食藥署副署長林金富今日上午在例行記者會中說明，自9月14日至19日已查核全國販售通路1533件雞蛋，均符合規定；至於加強市售生鮮雞蛋動物用藥殘留抽驗部分，已抽驗50件，尚在檢驗中。

他強調，雖然日前查獲洗選進口蛋業者效期標示不實，但仍在效期內，蛋品安全無虞，違規業者依法裁處後，會給業者限期改正，蛋品還是可以回到食品鏈，並沒有健康上的疑慮。

由於近期發現有液蛋加工廠曾購入巴西等國家進口蛋品，與國產蛋混合成液蛋，涉違法標產地「台灣」，地方衛生局依法開罰並移送偵辦。林金富表示，本週也會啟動液蛋稽查，約50多家加工廠全部「掃一遍」，全面輔導業者依照食品安全衛生管理法規定正確標示產地。

食藥署今日上午也將逐一清查農業部分布於7個縣市共13個倉儲，查核重點包括逾期品有無依法分區保存並明確標示、溫度管控系統是否正常運作等。

對於雞蛋流向和加工遭質疑，林金富表示，因雞蛋是屬於民生重要的必須物資，倘若未來還有長時間缺蛋與問題蛋品事件，食藥署不排除將比照過往食安風暴的問題油品、問題添加物，嚴格管制，例如將雞蛋列為「非追不可」和「非登不可」的項目，要求食品業者一律須進行食品追溯追蹤管理系統，確保蛋品的安全與流向。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：邱宜君