【2023女性影展】《海都是海》導演郭昕盈專訪：人們不斷衝突，好像都會面臨到問自己「我是誰」的問題

主訪：林琳

撰稿：何慕昀

攝影：賴亭儒

逐字稿整理：林奕慈

《海都是海》在郭昕盈導演清晰的創作意圖中，成為一部在形式以及風格上，都極為主觀且強烈的實驗性劇情短片。影片中虛構的畫家母親，畫家觀點成為一雙優勢的眼，在紙上畫出先被設定好的海、設定好的女兒、設定好的景框，而畫家與被畫者女孩的權力關係，同時也敘述出家庭、社會建構出人的定義的寓言。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 郭昕盈

海都是海與番茄的變與不變

郭昕盈提到，片名《海都是海》出自葉青的詩〈並不能說是寂寞〉，詩中的最後兩行，「什麼樣貌的海都是海／我只能請你記得這個比喻」，使郭昕盈產生反思：「我們人一直衝突，我覺得人好像都會面臨到問『我是誰』這個問題，很想要去定義我自己，我覺得應該說，在這個追尋的過程中，自己這件事情是沒有辦法被定下來的。」

郭昕盈說：「好像各種狀態的海，都被看見了然後也被記錄下來了，所以那時候就是想要以那幾個字作為我的片名。」

人慣於期望以及被期望，在社會中擁有某種定義好的位置，「番茄對我來講它就很想要去找到自己的位置，就是把自己固定下來」。

但郭昕盈發現這種尋求不變定義的努力終究會是徒勞，「我以為可以把自己固定下來，但其實是沒有辦法的，就像海一樣，所以那時候為什麼要從番茄走到海它其實是一個很長的歷程，它不是說我馬上就可以變成，或是我一定可以走到」、「因為它就不純正吧，對我來講是這個概念，就是它想要位置但它好像都只做一半」。

就像番茄並不在蔬菜或是水果的歸類之下，人的本質並不在固定的定義之中，而是在所有的定義之間不斷流變。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《海都是海》劇照

主觀性美術風格實踐

色彩鮮明、宛如人物在動畫中的非寫實童話風格，另外一些逐格動畫的效果和字卡使用，貫穿整部片的視覺效果使《海都是海》成為一部台灣較少見的作品。郭昕盈在形式上採取選擇與設計也是變動的歷程，在開發階段時不斷多看不同的、各種形式的作品與展覽，慢慢滋養著自身創作的出生。

形式的思考，必定成為創作者所欲講述概念之具象化。郭昕盈說：「我想要談我的主觀感受，我沒有要談事情對不對，我只想要告訴大家這就是我的感覺，我身為一個女兒或是我身為一個女性在這個社會長成的我的感覺。所以它本來起始點就是偏，他是有角度選擇，而且是非常明確，明確到我必須讓你知道這樣子。」

郭昕盈繼續補充：「我知道那個東西其實脫離我真實的母親是有一段距離的，就是我母親這麼對待我一定有她的脈絡或是一定有她的立場，而它又是另外一個故事，可是對我來講我接收到的就是一個切片。」

郭昕盈有明確的創作定位，這個定位是提供某種視角，讓出某種導演自身代表的女性空間。不是客觀真實，而是主觀觀點，非寫實就是導演主觀的方法，是出自於這樣的刻意。

另外，以輕快的方式談一件沈重的事，擺脫弱者的指控姿態是另一個創作重點，因此郭昕盈向美術設計說：「想要打造很像童話、很像娃娃屋的東西， 並且要讓大家知道這就是打造出來的，就是人工感要非常重的樣子。」

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供

作品與作者的自主生長

《海都是海》中除了夢幻、童話感、人工感極強的風格影像，也穿插了部分記錄性的影像，包括生產畫面以及疑似導演與母親的訪談畫面。訪談過程中，郭昕盈反覆談到生出自己、長自己的概念。

「我要把我自己生出來，因為可能在一些領域裡面，就是每個人的體內都有內在母親跟內在父親的存在，那我要如何成為我自己的母親，然後我要如何把我自己好好的生出來，是我當初的一個念頭」。透過電影的創作，來重新形塑自我如何在與社會的關係中成為主體，是導演在創作時思考的核心。

郭昕盈提到並非腳本剛開始時，就已經有使用生產過程影像的想法，而是慢慢「長出來」的，並且當時剛好有朋友找郭昕盈幫忙拍攝生產過程，才在過程中逐漸有了在影片中加入生產影像的念頭，因為，「我覺得長出自己某程度就是那個生產者換成自己，是我要生出我自己」。

繼續延伸「長出自己」的概念，儘管在影片中，家庭的、社會的期待儘管對於一個人的生長將是沈重的，但郭昕盈也在真實拍攝生產的過程中獲得禮物般的經驗，「那一天接生小孩的時候，是滿屋子的人都在期待這個孩子出生，然後那時候我就有感受到原來期待是包含愛的」。

生產的影像似乎賦予了《海都是海》某種自我生長的脈動，而這個作品進行自我生長的動態之中，郭昕盈似乎也找尋到一種良好的狀態，也就像葉青說自己的詩，總是可以化約為「我愛你」，或許郭昕盈也在脫離定義的生長，在與作品共同的生長中，找到了以愛回應期待的方式。

另外拍攝母親的部分其實另有前傳，郭昕盈在2016即有拍攝母親紀錄片的計畫，期許透過拍攝能夠透過不同角度來看母親，試圖理解兩人關係張力並緩解。

從2018年，郭昕盈個展《番茄少女善感專輯》第一次成功拿起攝影機，拍攝母親並帶著拍攝的影像，繼續在一些工作坊工作以及劇本開發，到《海都是海》，母親對於郭昕盈為何要拍攝如此的影像，始終抱持懷疑和不理解，但郭昕盈來說，「有很大的意義就是，我透過影像說了我想說的話，儘管這些話不見得每一個人都認同或接受，但我覺得我清楚的說了」。

「我覺得它給我一種empower的感覺，就是自我賦權的那種感覺。我其實是可以說不的，我可以對我媽媽說不要，我也可以對這個社會說不要」。郭昕盈在創作的敘說位置上，反轉了自我與社會他者的發話權力關係，她是主動的、生長的、變動的主體。