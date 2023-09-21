《86不存在的戰區》：還請不要忘記我——我有義務記住他人嗎？

筆者曾經寫過兩篇有關《86－不存在的戰區－》（86―エイティシックス―）的文章，但其實那兩篇文章所提到的情節並不是我最熱愛的部分。這部作品最能打動我的兩段劇情，是賽歐憤怒斥責蕾娜根本就不知道他們的名字，以及辛對蕾娜說「能不能也請少校不要忘記我們？」的那一段。而我一直想要就上面那兩個情節寫點什麼，卻又一直都沒法好好整理自己的想法。

最近，我有幸讀到哲學家Avishai Margalit的小書《The Ethics of Memory》。在翻閱這本書後，我總算可以梳理出一些觀點了。接下來，我想透過《86》的劇情，來討論幾個問題：記住名字的意義是什麼？我們是否有義務去記住某些事情？為什麼我們渴望被他人記住？

Photo Credit： עדנה אולמן-מרגלית , Wikimedia Commons Avishai Margalit

名字的意義

在動畫的第三話中，代號「櫻花」的先鋒戰隊成員凱耶在作戰中不幸身亡。對此，蕾娜表示她對「櫻花」的離世感到非常遺憾。而蕾娜隨即被賽歐反問：「遺憾？遺憾什麼？就算死了一兩隻86，這不過是你回家後就能開心食飯的小事吧⋯⋯而且你連我們真正的名字一次也沒有問過吧！」

而接下來的畫面轉向蕾娜與阿涅塔的對話，阿涅塔認為不過是沒問86的名字又怎麼了，更何況蕾娜跟86他們以後也不會見面。容我對阿涅塔的想法進行一些超釋。我認為，阿涅塔實際提出的問題是：記住一個名字到底意味著什麼？如果我只知道你的名字，卻對你的外貌、興趣，乃至你的整個生活都一無所知，這又有何意義呢？對指揮官而言，她的義務應該是記住屬下，而不一定要記住屬下的名字。作為指揮官，蕾娜確實有責任為她的部下感到悲痛，為他們的死亡感到痛心。但蕾娜並沒有忘記「櫻花」，她只是不知道「櫻花」的真名。所以，即使她不知道86的名字，又有何妨？一個名字到底可以包含什麼信息？

對於阿涅塔的提問，蕾娜的回答是：「亨麗埃塔·潘洛斯，這是你的名字，你的名字我是知道的，因為我們是朋友⋯⋯名字代表了那個人本身，而我卻踐踏了他們，我沒有把他們當做人類來看待」。我想，除了最後那句以外，蕾娜的說法都是對的。從語言哲學的角度來看，名字並不能描述它所指涉的對象的特質。舉個例子，大家可能都認識一些名字中帶有「俊」字，但實際上並不英俊的朋友。這個例子清楚地表明，名字除了代表一個人之外，並無其他含義。

但蕾娜的最後那句未免有點陳義過高，假如不知道一個人的名字就是沒有把他當成人類，我們就必須知道所有跟我們有任何互動的人的名字，這實在是不太現實。例如，你是否能記住你接待過的每一位客人的名字？另一方面，我並不認同我們必須知道一個人的名字才能尊重他們作為人的身分。比如，我每天都會到我家附近的茶餐廳食早餐，但我一直都不知道那位茶餐廳阿姨的名字，但我還是有好好尊重她。

愧疚與關懷

回到《86－不存在的戰區－》的劇情，即使蕾娜記住了「櫻花」的英勇事蹟，並對她的犧牲深感痛惜，但這種情感大概只源於蕾娜對於凱耶為共和國所做犧牲的愧疚感。而這種對86的愧疚感在第三集前半的對話中被明確地展現出來：

凱耶問：「你為什麼會對我們這麼在意呢？」 蕾娜回答：「曾經，我在戰場上被某位處理終端的人救了。他對我說，我們是在這個國家裡誕生並成長的共和國國民，衛國而戰既是市民的義務，也是榮耀，所以我們才會戰鬥。救我之人的這番話，讓我覺得我們必須給予他們回應。要求他們去戰鬥，卻不去看他們，不去試著了解他們，這是不可原諒的行為。」

從這段對話中我們可以看出，蕾娜想要了解86，主要是出於對恩人的感恩或愧疚。我想，這也是賽歐對蕾娜發怒的原因。出於愧疚或感恩而記住某人的事，與出於關懷而記住某人，這兩者是完全不同的。前者是基於對方曾為你帶來某種利益，因此你對他們有種虧欠或感激的感覺。從這個角度記住他們，某種程度上是為了自己。而關懷則是一種超越利益得失的情感，例如我關心我的母親，不是因為她為我做了什麼，而是因為她就是我的母親。

同樣地，賽歐和隊伍中的其他人為凱耶的死而哀傷，是因為他們失去了一個與他們一起經歷生死的戰友。他們關心的是凱耶本人，無論她做過什麼，無論她是生或死，他們都會那麼在乎她。然而，蕾娜只記得有個叫「櫻花」的士兵在戰場上英勇犧牲，而那位士兵的死是因為自己的失誤，若是自己能夠早點找到地圖，就能避免這場悲劇。蕾娜的悲傷更像是她對自己無能為力的自我譴責，而這種以愧疚之情冒充關懷的行為，正是賽歐不能接受的。以小說的原文來說，那就是「所以賽歐不能容許那個自以為是聖女的白豬，假裝成和隊長一樣的好人，拿凱耶的死來證明她也會難過」。

在此，我想我們可以回答之前的第一個問題了。名字本身並無任何意義，但這恰恰是名字與個體之間關係緊密的原因：記住一個人的名字，等同於純粹記住那個人本身。而關懷本身，正是需要記住一個人本身，而不只是記住他的某些特質。因此，如果你真的在乎某個人，那你就應該記住他的名字。

我們是否有義務去記住某些事情？

阿涅塔與蕾娜的對話其實還有一點後續，阿涅塔說：「你想太多了，何況蕾娜跟86也不是什麼朋友」。蕾娜則回應說：「可是，他們跟我們一樣是人類」。這段對話展現出兩種不同的人際關係，而這正好對應了Margalit在他的書中提到的「深厚關係」（thick relation）與「淡薄關係」（thin relation）。

深厚關係源於我們與他人的共同經歷，這種關係通常出現在父母、朋友、情人等人之間。而淡薄關係則建立在我們都有的人類身分之上，簡單來說，就是我們與陌生人的關係。這兩種關係對應到的是倫理（Ethics）與道德（Morality）：前者強調的是我們對他人的關懷，後者則注重我們對他人的尊重。