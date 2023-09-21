《86不存在的戰區》：還請不要忘記我——我有義務記住他人嗎？
我們想讓你知道的是
名字本身並無任何意義，但這恰恰是名字與個體之間關係緊密的原因：記住一個人的名字，等同於純粹記住那個人本身。而關懷本身，正是需要記住一個人本身，而不只是記住他的某些特質。因此，如果你真的在乎某個人，那你就應該記住他的名字。那麼，我們是否有義務去記住某些事情？
筆者曾經寫過兩篇有關《86－不存在的戰區－》（86―エイティシックス―）的文章，但其實那兩篇文章所提到的情節並不是我最熱愛的部分。這部作品最能打動我的兩段劇情，是賽歐憤怒斥責蕾娜根本就不知道他們的名字，以及辛對蕾娜說「能不能也請少校不要忘記我們？」的那一段。而我一直想要就上面那兩個情節寫點什麼，卻又一直都沒法好好整理自己的想法。
最近，我有幸讀到哲學家Avishai Margalit的小書《The Ethics of Memory》。在翻閱這本書後，我總算可以梳理出一些觀點了。接下來，我想透過《86》的劇情，來討論幾個問題：記住名字的意義是什麼？我們是否有義務去記住某些事情？為什麼我們渴望被他人記住？
名字的意義
在動畫的第三話中，代號「櫻花」的先鋒戰隊成員凱耶在作戰中不幸身亡。對此，蕾娜表示她對「櫻花」的離世感到非常遺憾。而蕾娜隨即被賽歐反問：「遺憾？遺憾什麼？就算死了一兩隻86，這不過是你回家後就能開心食飯的小事吧⋯⋯而且你連我們真正的名字一次也沒有問過吧！」
而接下來的畫面轉向蕾娜與阿涅塔的對話，阿涅塔認為不過是沒問86的名字又怎麼了，更何況蕾娜跟86他們以後也不會見面。容我對阿涅塔的想法進行一些超釋。我認為，阿涅塔實際提出的問題是：記住一個名字到底意味著什麼？如果我只知道你的名字，卻對你的外貌、興趣，乃至你的整個生活都一無所知，這又有何意義呢？對指揮官而言，她的義務應該是記住屬下，而不一定要記住屬下的名字。作為指揮官，蕾娜確實有責任為她的部下感到悲痛，為他們的死亡感到痛心。但蕾娜並沒有忘記「櫻花」，她只是不知道「櫻花」的真名。所以，即使她不知道86的名字，又有何妨？一個名字到底可以包含什麼信息？
對於阿涅塔的提問，蕾娜的回答是：「亨麗埃塔·潘洛斯，這是你的名字，你的名字我是知道的，因為我們是朋友⋯⋯名字代表了那個人本身，而我卻踐踏了他們，我沒有把他們當做人類來看待」。我想，除了最後那句以外，蕾娜的說法都是對的。從語言哲學的角度來看，名字並不能描述它所指涉的對象的特質。舉個例子，大家可能都認識一些名字中帶有「俊」字，但實際上並不英俊的朋友。這個例子清楚地表明，名字除了代表一個人之外，並無其他含義。
但蕾娜的最後那句未免有點陳義過高，假如不知道一個人的名字就是沒有把他當成人類，我們就必須知道所有跟我們有任何互動的人的名字，這實在是不太現實。例如，你是否能記住你接待過的每一位客人的名字？另一方面，我並不認同我們必須知道一個人的名字才能尊重他們作為人的身分。比如，我每天都會到我家附近的茶餐廳食早餐，但我一直都不知道那位茶餐廳阿姨的名字，但我還是有好好尊重她。
愧疚與關懷
回到《86－不存在的戰區－》的劇情，即使蕾娜記住了「櫻花」的英勇事蹟，並對她的犧牲深感痛惜，但這種情感大概只源於蕾娜對於凱耶為共和國所做犧牲的愧疚感。而這種對86的愧疚感在第三集前半的對話中被明確地展現出來：
凱耶問：「你為什麼會對我們這麼在意呢？」
蕾娜回答：「曾經，我在戰場上被某位處理終端的人救了。他對我說，我們是在這個國家裡誕生並成長的共和國國民，衛國而戰既是市民的義務，也是榮耀，所以我們才會戰鬥。救我之人的這番話，讓我覺得我們必須給予他們回應。要求他們去戰鬥，卻不去看他們，不去試著了解他們，這是不可原諒的行為。」
從這段對話中我們可以看出，蕾娜想要了解86，主要是出於對恩人的感恩或愧疚。我想，這也是賽歐對蕾娜發怒的原因。出於愧疚或感恩而記住某人的事，與出於關懷而記住某人，這兩者是完全不同的。前者是基於對方曾為你帶來某種利益，因此你對他們有種虧欠或感激的感覺。從這個角度記住他們，某種程度上是為了自己。而關懷則是一種超越利益得失的情感，例如我關心我的母親，不是因為她為我做了什麼，而是因為她就是我的母親。
同樣地，賽歐和隊伍中的其他人為凱耶的死而哀傷，是因為他們失去了一個與他們一起經歷生死的戰友。他們關心的是凱耶本人，無論她做過什麼，無論她是生或死，他們都會那麼在乎她。然而，蕾娜只記得有個叫「櫻花」的士兵在戰場上英勇犧牲，而那位士兵的死是因為自己的失誤，若是自己能夠早點找到地圖，就能避免這場悲劇。蕾娜的悲傷更像是她對自己無能為力的自我譴責，而這種以愧疚之情冒充關懷的行為，正是賽歐不能接受的。以小說的原文來說，那就是「所以賽歐不能容許那個自以為是聖女的白豬，假裝成和隊長一樣的好人，拿凱耶的死來證明她也會難過」。
在此，我想我們可以回答之前的第一個問題了。名字本身並無任何意義，但這恰恰是名字與個體之間關係緊密的原因：記住一個人的名字，等同於純粹記住那個人本身。而關懷本身，正是需要記住一個人本身，而不只是記住他的某些特質。因此，如果你真的在乎某個人，那你就應該記住他的名字。
我們是否有義務去記住某些事情？
阿涅塔與蕾娜的對話其實還有一點後續，阿涅塔說：「你想太多了，何況蕾娜跟86也不是什麼朋友」。蕾娜則回應說：「可是，他們跟我們一樣是人類」。這段對話展現出兩種不同的人際關係，而這正好對應了Margalit在他的書中提到的「深厚關係」（thick relation）與「淡薄關係」（thin relation）。
深厚關係源於我們與他人的共同經歷，這種關係通常出現在父母、朋友、情人等人之間。而淡薄關係則建立在我們都有的人類身分之上，簡單來說，就是我們與陌生人的關係。這兩種關係對應到的是倫理（Ethics）與道德（Morality）：前者強調的是我們對他人的關懷，後者則注重我們對他人的尊重。
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。