2023/09/20,
交通

台鐵工會接受交通部善意，暫緩「中秋不加班行動」

台鐵工會接受交通部善意，暫緩「中秋不加班行動」
Photo Credit: 中央社

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近來，因不滿台鐵公司化相關的子法未法制化、訴求遲遲未獲交通部與台鐵回應，全國火車駕駛產業工會啟動連署，醞釀中秋節與國慶日不加班行動。今工會與交通部協商後，接受交通部的善意與承諾，暫緩不加班行動。但工會也強調，會持續觀察交通部後續有無兌現承諾，如有落實就會完成交通運輸責任。

（中央社）火車駕駛工會理事長黃隆華今（20）日說，與交通部討論協商後，交通部長王國材有做出最大承諾會督促台鐵的行車安全，以及台鐵將修正自主管理津貼的文字等，因此暫緩中秋不加班行動。

國營台鐵公司明（2024）年元旦掛牌，與公司化相關的10多項子法多半還未公布，駕駛更擔心權益受損，全國火車駕駛產業工會一直傳達希望備勤津貼能法制化，遲未獲得答案，醞釀中秋節及國慶日依法休假不加班，並發動連署，趕在連署最後期限送出。

全國火車駕駛產業工會等超過20名工會幹部會員今天與交通部長王國材討論協商，會後全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華接受媒體聯訪表示，針對工會提出的議題，王國材有釋出最大善意跟最大保證。

黃隆華說，王國材就台鐵行車安全跟司機員安全上都有做出最大承諾會督促台鐵落實，不管發生任何事情都會督促台鐵局，因此工會「就接受部長的心意」，暫緩中秋不加班行動。

至於津貼爭議方面，黃隆華表示，工會提出成立行車安全委員會方面已經在研議，機班成員也會加入委員會，因此工會接受這樣的協議，且自主管理津貼上的文字，台鐵局已經承諾會修正並報交通部，這部分只是把既有的東西法制化而已。

黃隆華表示，行車安全委員會已經在籌劃當中，等董事會成立後，才會公布具體架構事項，但目前相關章程都已經有初步內容。

黃隆華強調，後續就會看交通部在會議後有沒有相對回應跟具體做法，都有實現的話，司機員會完成交通運輸責任，若沒有落實，在113年台鐵公司化後，「會把司機員都帶回家。」

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君


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