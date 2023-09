一切總有終結時，生命因而無意義？

文:豬文

活地阿倫的電影《安妮荷爾》(Annie Hall)有一幕是這樣的:

主角Alvy Singer小時候被母親帶到診所。母親對醫生說她的小朋友情緒低落,甚麼也不願意做。醫生追問原因。年紀小小的Alvy Singer答道:「因為宇宙正在膨脹。終有一日,這個宇宙會分崩析離。那時候,一切也會終結。」母親聽到後暴怒,罵他不肯做功課,這個宇宙膨不膨漲跟他沒有關係。Alvy Singer再說:「What’s the point?」

這一幕展示了一個與人生意義相關的問題。如果一切總有一天會終結的話,我們所做的一切又有甚麼意義呢?哲學家Samuel Scheffler直接把這個問題稱作「the Alvy Singer problem」。這個因終會結束而感到意義虛無的經驗應該十分普遍,除了《安妮荷爾》之外,也有其他作品曾觸及這個問題,例如托爾斯泰的《懺悔錄》。他曾寫道:

就算不是今天,明天疾病與死亡也終會找上我,找上所有人。除了一團惡臭與蠕蟲之外,沒有任何東西能留下來。無論我做過甚麼事,他們終有一日都會被遺忘。我自己也會消失。那麼,為甚麼我們還要做些甚麼呢?究竟其他人為甚麼可以對這個處境視而不見,繼續生活下去呢?

托爾斯泰更說不少人都只能透過享樂去避開這個至關重要的問題。按這個問題的思路推展下去,有些哲學家主張一種對於人生意義的超自然主義 (supernaturalism)。他們認為,如果人生要有意義的話,我們必須有不朽的靈魂。如果我們只有肉身的話,我們便會像「the Alvy Singer problem」所說一樣,失去一切意義。唯有當我們的肉身消滅之後,我們尚有靈魂和死後生命,我們的人生才有機會有意義。

這種想法並不是說我們真的有靈魂 (這是一個形上學問題),而是強調人生意義必須建基於不朽的生命(這是一個價值哲學問題)。如果我們也曾有「the Alvy Singer problem」的話,很可能正是因為我們既不相信有死後生命,又抱持也同意超自然主義關於意義的立場主張,我們才會陷入虛無。如果我們相信有死後世界,或者認為人生意義不必建基於不朽,「the Alvy Singer problem」便不會出現。

不過,滅亡(無論是個人體的或是整個宇宙的)真的會把一切意義摧毀嗎?為甚麼人生有其大限,所以人生便沒有意義呢?其中一個看法是,我們生命裡的各種活動都有完結的一刻。這杯雪糕終歸會吃完,這場演唱會終歸會聽完,這篇文章也會看完。但似乎這杯雪糕、這場演唱會和這篇文章還是有價值的。

我們並不會因為知道這場演唱會是會完結的而不去聽。如果有人跟你說:「這場演唱會是會完場的,所以我不去看了。」大概你也會覺得他很奇怪。既然如此,為甚少麼人生會完結所以人生便沒有意義呢?為甚麼唯獨是人生這東西件事會因為時間上的限度而影響它的意義呢?故此,人生意義的自然主義 (naturalism)認為我們的人生意義並不會因為時間上的限度而消失,也因此不需要建基於超自然的死後生命。即使這個世界就只有物理事物,我們就只是一些由粒子構成的東西,終歸虛寂也好,我們的人生也是可以有意義的。持這種立場的人認為「the Alvy Singer problem」看似普遍,其實並不是一個真問題。

你又覺得呢?

