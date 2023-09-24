【2023女性影展】《最後三十天》導演劉于瑄專訪：誤認發育為乳癌，女性獨有的生命經驗
我們想讓你知道的是
剛成為姊姊的十歲女孩思婷，認為父母只偏愛襁褓中的弟弟，同時又懷疑自己得了可怕的乳癌，面對心中的恐懼，卻無法獲得父母的關注。在好友育瑄的陪伴下，思婷將如何度過生命最後的三十天倒數？本片改編自導演劉于瑄的童年經驗，細膩描繪女孩面對成長和死亡的心境。
主訪：陳儀蓁
撰稿：顏沛晨
攝影：張羽彤
逐字稿整理：楊芸瑄
剛成為姊姊的十歲女孩思婷，認為父母只偏愛襁褓中的弟弟，同時又懷疑自己得了可怕的乳癌，面對心中的恐懼，卻無法獲得父母的關注。在好友育瑄的陪伴下，思婷將如何度過生命最後的三十天倒數？本片改編自導演劉于瑄的童年經驗，細膩描繪女孩面對成長和死亡的心境。
- 導演一開始是如何找到兩位小演員的呢？
劉于瑄：他們兩位都是專業演員，表演互動上都蠻自然的。飾演思婷的雨霏拍過幾百部廣告，近幾年轉往戲劇發展。我在楊丞琳的〈像是一顆星星LIKE A STAR〉MV第一幕看到他扮演楊丞琳小時候，整個形象跟表現「傻氣又帶有自信」，就是我想要的感覺。
也剛好看到他在《黑風箏》中跟莫子儀一起飾演父女，戲劇表現很內斂，跟思婷這個角色很像。聯絡上後也沒有試鏡就直接合作了，因為他就是我想要的演員。
飾演育瑄的凌辰，大概四、五歲的時候跟陸弈靜一起得到金穗最佳女主角，演技很渾然天成，現場表現很好，所以也邀請他來。後來發現兩位演員竟然是好朋友，就覺得這一切都是最好的安排。
- 兩位小演員在片場拍戲的過程及互動的狀況如何？
劉于瑄：我們有做排戲跟讀本，事先跟他們講每個角色的核心目標。雨霏是屬於會先做好功課的類型，剛開拍比較內斂保守有點放不太開，但他是很聰明的孩子，我會用一些動詞去引導，之後他就可以接續得很好。
而凌辰屬於比賽型選手，開拍前我都還不確定他有沒有聽懂我說的話，就是到處跟大家聊天、跟雨霏玩，但每次開拍後發現他演得很好。他們兩個有各自的個性，熟識之後就很容易合作，蠻慶幸他們在同齡小孩中算是非常專業的演員。
- 在拍攝之前，他們就知道乳癌是什麼了嗎？
劉于瑄：我沒有特別跟小演員講解乳癌，不確定他們理解多少，但是他們知道乳癌會導致死亡，也會對死亡感到恐懼。雨霏好像稍微知道，因為他好像也有一點點在發育了，所以他有跟他媽媽說胸部好像隆起來，然後，他媽媽其實就有跟他講那是在發育的狀態，雨霏的理解程度大概跟角色差不多，他和媽媽也很開心這個角色幾乎是本色演出。
- 《最後三十天》改編自導演的親身經歷，想請問您當初發現自己的身體出現變化時，是否嘗試與父母討論呢？或是跟片中的主角一樣沒有跟爸媽說呢？
劉于瑄：我沒有跟父母說，就是自己擔心。當時我跟製作談這件事。他認為，或許作為小朋友，會因為弟弟的存在，而有了得不到大人關懷的反射想法，而這個沒有認知到的反射動作，讓自己不會去跟父母講。
可能到了長大，才認知到這件事情。所以製片要我回想，小時候是不是有發生什麼事情，讓我很多事情都不跟父母講，尤其是不好的消息。其實我到現在還是這樣，但我自己完全沒有發現這一點，所以後來我的劇本其實有些變動，本來應該是與生死更有關的故事。
- 剛剛有提到不想要跟父母講自己的擔憂，可能是因為得不到父母的理解，所以才會選擇自己吸收。而思婷媽媽的這個角色的設定，我覺得他給人的感覺跟我們一般印象中的媽媽不太一樣，很溫柔，甚至有點完美。想了解當初是如何設定母親的形象？
劉于瑄：應該不是我寫的很完美，是他表演得很完美。我覺得這應該是我問題，我理想型的母親蠻獨立思考又很從容，但再怎麼好的媽媽可能還是會對小朋友有一些疏漏。
當時我想說有這個sample他可能也比較好去參考。但我在現場時，花比較多的心力在小朋友身上，所以真正的大人演員我比較放飛他們。
我覺得其實當時應該要給他多一點的建議，就是不要那麼的好。我認爲我在處理黑暗面時，劇本、人物設定和現場的指導有些許疏漏的部分，媽媽的形象或許可以再煩躁一些。
- 在寫劇本時，有跟其他人聊過「誤認發育為乳癌」的相關經驗嗎？
劉于瑄：在寫這個劇本時還蠻直覺的，沒有特別去跟朋友聊，算是依照自己的生命經驗出發。因為我是在劇本課中將它寫出來，當時老師請大家上台去present這個大綱。班上同學聽完後都很有共鳴，所以我就比較放心。
製作完成後陸續有一些校內播映，有一些女性觀眾看完也都表示自己小時候有這種感覺和經驗。另外，在後期製作時，我的聲音老師也跟我說：「欸，我也是耶，我也都沒有跟我父母講。」
我們兩個都很內斂、超悶，完全不跟別人、朋友講。因為聲音老師覺得他父母也反正也不會在乎，所以他乾脆自己就想辦法解決，想到這件事就抱著娃娃哭。
- 片中乳癌的宣導是以可愛的動畫形式呈現，當初是如何想到此種方式？
劉于瑄：宣導的文字較為死板，因此我決定要加一些較有童趣的配圖進來。再加上公視和我的指導老師也都很擔心會變成衛教短片，而這部以小朋友為主的片其實比較悶一些，所以在最後一刻決定加入動畫。
這個動畫其實本來是我自己先畫畫看，公視看了也說OK，再加上預算考量，就直接用在影片中，畫完才發現其實我的level跟10歲小朋友差不多（笑）。
- 想了解實戰手冊的想法是從何而來的？
劉于瑄：其實是我媽有在寫類似寫實戰手冊的東西，他擔心如果有一天不小心發生什麼事，有個東西可以陪伴、指引我。之前我以為我媽在寫日記，後來他把之前寫的本子交給我，我才知道那不只是日記，他還寫了如果他不在了，我們可以找到從哪裡找到比較貴重的東西，那一方面的內容。所以我就把這個idea延伸到我的戲，做一個傳承跟交代的概念。
- 想了解導演在改編、拍攝自己的故事有沒有覺得很挑戰的部分？
劉于瑄：我的工作主要是拍廣告，相較之下廣告的表現比較重視形式，劇情片就難在寫劇本跟很多角色的刻畫。也因為這是我自己的故事，所以我覺得我還不夠認識自己，也沒有呈現出比較完整的黑暗面，我不確定在這部片有沒有克服，但目前能做到的應該也代表我現在的狀態。
另外，真正的故事比較平淡無趣，要怎麼寫得更精彩確實是需要經過思考。且真實故事也沒有育瑄這個角色，所以我加入生理轉變以及社會角色的變化，進一步促使他的改變。也會捨不得挖自己最內在最黑暗的東西，還有一些部分是因為涉及家人，會需要顧及他們的感受或隱私。
- 請問有沒有哪位導演對您有較深的影響？
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！