【2023女性影展】《最後三十天》導演劉于瑄專訪：誤認發育為乳癌，女性獨有的生命經驗

主訪：陳儀蓁

撰稿：顏沛晨

攝影：張羽彤

逐字稿整理：楊芸瑄

剛成為姊姊的十歲女孩思婷，認為父母只偏愛襁褓中的弟弟，同時又懷疑自己得了可怕的乳癌，面對心中的恐懼，卻無法獲得父母的關注。在好友育瑄的陪伴下，思婷將如何度過生命最後的三十天倒數？本片改編自導演劉于瑄的童年經驗，細膩描繪女孩面對成長和死亡的心境。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 劉于瑄

導演一開始是如何找到兩位小演員的呢？

劉于瑄：他們兩位都是專業演員，表演互動上都蠻自然的。飾演思婷的雨霏拍過幾百部廣告，近幾年轉往戲劇發展。我在楊丞琳的〈像是一顆星星LIKE A STAR〉MV第一幕看到他扮演楊丞琳小時候，整個形象跟表現「傻氣又帶有自信」，就是我想要的感覺。

也剛好看到他在《黑風箏》中跟莫子儀一起飾演父女，戲劇表現很內斂，跟思婷這個角色很像。聯絡上後也沒有試鏡就直接合作了，因為他就是我想要的演員。

飾演育瑄的凌辰，大概四、五歲的時候跟陸弈靜一起得到金穗最佳女主角，演技很渾然天成，現場表現很好，所以也邀請他來。後來發現兩位演員竟然是好朋友，就覺得這一切都是最好的安排。

兩位小演員在片場拍戲的過程及互動的狀況如何？

劉于瑄：我們有做排戲跟讀本，事先跟他們講每個角色的核心目標。雨霏是屬於會先做好功課的類型，剛開拍比較內斂保守有點放不太開，但他是很聰明的孩子，我會用一些動詞去引導，之後他就可以接續得很好。

而凌辰屬於比賽型選手，開拍前我都還不確定他有沒有聽懂我說的話，就是到處跟大家聊天、跟雨霏玩，但每次開拍後發現他演得很好。他們兩個有各自的個性，熟識之後就很容易合作，蠻慶幸他們在同齡小孩中算是非常專業的演員。

在拍攝之前，他們就知道乳癌是什麼了嗎？

劉于瑄：我沒有特別跟小演員講解乳癌，不確定他們理解多少，但是他們知道乳癌會導致死亡，也會對死亡感到恐懼。雨霏好像稍微知道，因為他好像也有一點點在發育了，所以他有跟他媽媽說胸部好像隆起來，然後，他媽媽其實就有跟他講那是在發育的狀態，雨霏的理解程度大概跟角色差不多，他和媽媽也很開心這個角色幾乎是本色演出。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《最後三十天》劇照

《最後三十天》改編自導演的親身經歷，想請問您當初發現自己的身體出現變化時，是否嘗試與父母討論呢？或是跟片中的主角一樣沒有跟爸媽說呢？

劉于瑄：我沒有跟父母說，就是自己擔心。當時我跟製作談這件事。他認為，或許作為小朋友，會因為弟弟的存在，而有了得不到大人關懷的反射想法，而這個沒有認知到的反射動作，讓自己不會去跟父母講。

可能到了長大，才認知到這件事情。所以製片要我回想，小時候是不是有發生什麼事情，讓我很多事情都不跟父母講，尤其是不好的消息。其實我到現在還是這樣，但我自己完全沒有發現這一點，所以後來我的劇本其實有些變動，本來應該是與生死更有關的故事。

剛剛有提到不想要跟父母講自己的擔憂，可能是因為得不到父母的理解，所以才會選擇自己吸收。而思婷媽媽的這個角色的設定，我覺得他給人的感覺跟我們一般印象中的媽媽不太一樣，很溫柔，甚至有點完美。想了解當初是如何設定母親的形象？

劉于瑄：應該不是我寫的很完美，是他表演得很完美。我覺得這應該是我問題，我理想型的母親蠻獨立思考又很從容，但再怎麼好的媽媽可能還是會對小朋友有一些疏漏。

當時我想說有這個sample他可能也比較好去參考。但我在現場時，花比較多的心力在小朋友身上，所以真正的大人演員我比較放飛他們。

我覺得其實當時應該要給他多一點的建議，就是不要那麼的好。我認爲我在處理黑暗面時，劇本、人物設定和現場的指導有些許疏漏的部分，媽媽的形象或許可以再煩躁一些。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《最後三十天》劇照

在寫劇本時，有跟其他人聊過「誤認發育為乳癌」的相關經驗嗎？

劉于瑄：在寫這個劇本時還蠻直覺的，沒有特別去跟朋友聊，算是依照自己的生命經驗出發。因為我是在劇本課中將它寫出來，當時老師請大家上台去present這個大綱。班上同學聽完後都很有共鳴，所以我就比較放心。

製作完成後陸續有一些校內播映，有一些女性觀眾看完也都表示自己小時候有這種感覺和經驗。另外，在後期製作時，我的聲音老師也跟我說：「欸，我也是耶，我也都沒有跟我父母講。」

我們兩個都很內斂、超悶，完全不跟別人、朋友講。因為聲音老師覺得他父母也反正也不會在乎，所以他乾脆自己就想辦法解決，想到這件事就抱著娃娃哭。

片中乳癌的宣導是以可愛的動畫形式呈現，當初是如何想到此種方式？

劉于瑄：宣導的文字較為死板，因此我決定要加一些較有童趣的配圖進來。再加上公視和我的指導老師也都很擔心會變成衛教短片，而這部以小朋友為主的片其實比較悶一些，所以在最後一刻決定加入動畫。

這個動畫其實本來是我自己先畫畫看，公視看了也說OK，再加上預算考量，就直接用在影片中，畫完才發現其實我的level跟10歲小朋友差不多（笑）。

想了解實戰手冊的想法是從何而來的？

劉于瑄：其實是我媽有在寫類似寫實戰手冊的東西，他擔心如果有一天不小心發生什麼事，有個東西可以陪伴、指引我。之前我以為我媽在寫日記，後來他把之前寫的本子交給我，我才知道那不只是日記，他還寫了如果他不在了，我們可以找到從哪裡找到比較貴重的東西，那一方面的內容。所以我就把這個idea延伸到我的戲，做一個傳承跟交代的概念。

想了解導演在改編、拍攝自己的故事有沒有覺得很挑戰的部分？

劉于瑄：我的工作主要是拍廣告，相較之下廣告的表現比較重視形式，劇情片就難在寫劇本跟很多角色的刻畫。也因為這是我自己的故事，所以我覺得我還不夠認識自己，也沒有呈現出比較完整的黑暗面，我不確定在這部片有沒有克服，但目前能做到的應該也代表我現在的狀態。

另外，真正的故事比較平淡無趣，要怎麼寫得更精彩確實是需要經過思考。且真實故事也沒有育瑄這個角色，所以我加入生理轉變以及社會角色的變化，進一步促使他的改變。也會捨不得挖自己最內在最黑暗的東西，還有一些部分是因為涉及家人，會需要顧及他們的感受或隱私。