2023/09/20,
教育

台師大產創學院與12企業合作，AI所、綠能所已招收52名碩博士生，估每年產學合作經費逾億

台師大產創學院與12企業合作，AI所、綠能所已招收52名碩博士生，估每年產學合作經費逾億
Photo Credit：台師大

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產創學院今年9月已招收52名碩博士生，其中競爭最激烈的AI所，碩班招收24人，吸引130人報名，錄取率僅18.5%

台灣師範大學成立「跨域科技產業創新研究學院」（下稱產創學院），設置AI所及綠能所，與企業合作進行技術開發及人才培育，今（2023）年已招收52名碩博士生。目前有11家企業和產創學院合作，預計每年投注超過1億元產學合作經費。

台師大近年申請國家重點領域研究學院計畫獲教育部核准通過，結合科技與工程學院、理學院的研究能量，與11家企業技術資源合作設立產創學院，設置兩大重點培育研究所：AI所及綠能所。

AI所的研發方向在人工智慧、物聯網科技、智慧製造技術等，與企業合作技術開發及研究主題；綠能所的研發方向，從發展新興能源至新世代替代能源，再延伸到智慧電網系統、儲能科技、節能科技等，培育綠能高階人才及健全綠電參與制度。

校長吳正己表示，產創學院提供學生多元學術研究、專業技能培養以及產業實習機會，結合多方專業領域，推廣產學合作，讓學生在學習過程中，能夠更加貼近實務需求，增加職場競爭力，藉此培育卓越創新的未來人才。

合作12企業，獎學金最多每月2萬元

產創學院今年9月招收首屆學生，提供學生多元學術研究、專業技能培養以及產業實習機會，結合多方專業領域推廣產學合作。在教學方面高度重視與企業的連結性，希望透過雙指導教授制度以及企業業師共同指導，讓學生接觸到更多元豐富的知識與技能。

師大指出，元太科技、康舒科技、江陵機電、承德油脂、麗台科技、中強光電、友達光電、瑞昱半導體、易晨智能、開酷科技、撼訊科技、趨勢科技皆有參與，預計每年挹注逾1億元合作經費。以瑞昱半導體為例，產業創新學院院長高文忠說，師大有部分教師本來就與該公司合作，而該公司也認為能借助師大在教育領域的影響力，幫他們做更多的晶片教育推廣。

高文忠表示，透過國發基金的協助，只要學生入學報到，並持續做研究，每月可獲得8000元獎學金，如果有參與研究計劃，獎學金最多有2萬元。另外，有幾家廠商採取「綁人」的方式，學生經過挑選、實習，畢業後須在公司服務2年，在學期間即可獲得廠商每月1萬元獎學金，目前正在規劃相關辦法。

產創學院今年9月已招收52名碩博士生，其中競爭最激烈的AI所，碩班招收24人，吸引130人報名，錄取率僅18.5%，新生註冊率100%，綠能所碩班有44人報考，錄取18人。

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核稿編輯：邱宜君


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