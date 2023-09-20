侯友宜馬拉松訪美，承諾扮演「和平促進者」，國會議員蘇利文表示對台灣的支持超越黨派

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜今（20）日到美國智庫傳統基金會座談，他在會中表示，台灣是印太地區重要成員，願意成為「負責任的利害關係人」，也就是台灣不會成為麻煩製造者，會扮演好「和平促進者」與「風險降低者」的角色。

與會學者孔明尚會後接受訪問表示，他不認為台灣是世界上最危險的地方，但台灣確實正面臨來自中國大陸相當嚴重的威脅，美、台政府都非常清楚這些威脅。

侯友宜今天繼續在華府的訪問行程，首先到美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）座談，這也是侯友宜此次赴美訪問，參與的第4場智庫座談。與會成員包括傳統基金會亞洲研究中心主任史密斯（Jeff Smith）、亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）、高級政策顧問布拉克（Bryan Burack）等人。

侯友宜參加美國智庫傳統基金會座談，圖為傳統基金會亞洲研究中心研究員孔明尚｜Photo Credit: 中央社

侯友宜在座談中表示，捍衛自由、守護人民，是台美雙方共同的信念與使命，會繼續和理念相同的國際友人一起努力，捍衛台海和平穩定，讓台灣的民主自由一代一代傳下去。

侯友宜也說，此行訪美目的是希望讓美國友人了解，台灣是印太地區的重要成員，並且願意成為「負責任的利害關係人」（responsible stakeholder），也就是台灣不會成為麻煩製造者，會扮演好「和平促進者」與「風險降低者」的角色。

侯友宜強調，經濟發展與包括半導體在內的高科技產業，是台灣生存的命脈，兩岸應該加強對話，增進功能性互動，才能降低衝突的風險，但也不會對北京的意圖，有不切實際的想法，只有讓台灣遠離戰爭，讓台海和平，才有助於區域的穩定與繁榮，也就是「台海安定、台灣安全、世界安心」。

侯友宜競選辦公室透過新聞稿表示，近年來，國際社會憂心台灣或將成為世界大戰的下一個引爆點，甚至提到台灣是地球上最危險的地方，雙方在這場閉門會議中，就相關議題交換意見。

孔明尚會後受訪指出，大家很實質的討論很多議題，基於這是閉門會談，他無法透露細節，但是與會的專家學者，提問很多非常棘手的問題，侯友宜都予回答，包括如何看待台灣、若當選對台灣的願景等，也讓大家有更好的理解，侯友宜非常清楚美國如何看待與台灣的關係，還有台灣現在所處的危急情況。

孔明尚也表示，大家還更深入的了解侯友宜投書「外交事務期刊」的文章，這是一篇非常好的文章。他認為，這次談話幫助大家能更好的去了解侯友宜與國民黨面臨一些議題以及立場，很期待能夠繼續對話。

侯友宜會晤美國國會，參院軍委會成員蘇利文：「對台灣及台灣人民的支持跨越黨派」

國民黨總統參選人侯友宜今天赴美國國會進行馬拉松式拜會，會晤參院軍委會要角韋克爾與蘇利文等人。蘇利文表示，他表達國會對台灣跨黨派支持，但不涉入台灣政治。

侯友宜華府訪問今天最後一天，上午前往保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）與學者進行閉門會談，中午轉赴美國國會進行6.5小時馬拉松式拜會行程；根據國民黨訪團統計，今天拜會加巧遇共11名議員。

侯友宜會晤議員包括參院軍委會共和黨首席議員韋克爾（Roger Wicker）、共和黨籍參院軍委會成員蘇利文（Dan Sullivan）、民主黨籍參院外委會成員默克利（Jeff Merkley）及共和黨籍參議員、前美國駐日大使海格提（Bill Hagerty）等。

侯友宜會晤共和黨籍參院軍委會成員蘇利文（中）、民主黨籍參院外委會成員默克利（右）｜Photo Credit: 中央社

其中蘇利文以抗中挺台立場聞名，2021年6月COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）期間曾旋風式訪台，代拜登政府宣布援贈台灣75萬劑疫苗。

現年58歲的蘇利文1993年加入陸戰隊，1996年爆發台海危機，美國派遣兩艘航母到台海，他當時人就在其中一艘上服役；他近期積極走訪華府智庫，以「台灣為什麼重要」發表演說，呼籲各國擬定制裁法案嚇阻中國。

蘇利文今日與默克利共同會晤侯友宜，兩人會後分別接受媒體訪問。被問到侯友宜提出的嚇阻（Deterence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）「3D戰略」，是否能有效降低台海緊張，蘇利文首先強調自己「不涉入（台灣）政治」。

蘇利文說：「我們只是向他們（侯友宜訪團）分享想法，強調對台灣及台灣人民的支持跨越黨派，包括民主黨及共和黨，這就是（會議）重點。」

蘇利文提到，總統蔡英文還是候選人期間，他也曾與蔡總統會晤，「這算是我們一種慣例」。

默克利雖以會面規定為由，婉拒透露與侯友宜談了什麼。但他表示，美台兩國有許多共同擔憂，最主要的就是確保民主能持續在台灣茁壯。

至於會面氣氛如何，默克利則說「很好」、「很正面」。

侯友宜18日也曾赴美國國會進行拜會，與塞申斯（Pete Sessions）、賈西亞（Mike Garcia）、賽爾夫（Keith Self）3位共和黨籍眾議員會面。加上先前在紐約、紐澤西會面的民主黨籍眾議員孟昭文（Grace Meng）與潘恩（Donald Payne Jr），訪美迄今已見到16位聯邦參眾議員。

結束3天華府行程後，侯友宜今天一早將搭機轉往西岸舊金山，計劃與科技界座談，並出席當地僑界晚宴，21日凌晨搭機返台，結束8天訪美行程。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：邱宜君