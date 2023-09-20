侯友宜馬拉松訪美，承諾扮演「和平促進者」，國會議員蘇利文表示對台灣的支持超越黨派
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國民黨總統候選人侯友宜的訪美行程進入倒數第二天。昨（19）日，侯友宜參加美國智庫座談時承諾，將會扮演好「和平促進者」與「風險降低者」的角色。加上19日的行程，侯友宜此次訪美已會見16名聯邦參眾議員。
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜今（20）日到美國智庫傳統基金會座談，他在會中表示，台灣是印太地區重要成員，願意成為「負責任的利害關係人」，也就是台灣不會成為麻煩製造者，會扮演好「和平促進者」與「風險降低者」的角色。
與會學者孔明尚會後接受訪問表示，他不認為台灣是世界上最危險的地方，但台灣確實正面臨來自中國大陸相當嚴重的威脅，美、台政府都非常清楚這些威脅。
侯友宜今天繼續在華府的訪問行程，首先到美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）座談，這也是侯友宜此次赴美訪問，參與的第4場智庫座談。與會成員包括傳統基金會亞洲研究中心主任史密斯（Jeff Smith）、亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）、高級政策顧問布拉克（Bryan Burack）等人。
侯友宜在座談中表示，捍衛自由、守護人民，是台美雙方共同的信念與使命，會繼續和理念相同的國際友人一起努力，捍衛台海和平穩定，讓台灣的民主自由一代一代傳下去。
侯友宜也說，此行訪美目的是希望讓美國友人了解，台灣是印太地區的重要成員，並且願意成為「負責任的利害關係人」（responsible stakeholder），也就是台灣不會成為麻煩製造者，會扮演好「和平促進者」與「風險降低者」的角色。
侯友宜強調，經濟發展與包括半導體在內的高科技產業，是台灣生存的命脈，兩岸應該加強對話，增進功能性互動，才能降低衝突的風險，但也不會對北京的意圖，有不切實際的想法，只有讓台灣遠離戰爭，讓台海和平，才有助於區域的穩定與繁榮，也就是「台海安定、台灣安全、世界安心」。
侯友宜競選辦公室透過新聞稿表示，近年來，國際社會憂心台灣或將成為世界大戰的下一個引爆點，甚至提到台灣是地球上最危險的地方，雙方在這場閉門會議中，就相關議題交換意見。
孔明尚會後受訪指出，大家很實質的討論很多議題，基於這是閉門會談，他無法透露細節，但是與會的專家學者，提問很多非常棘手的問題，侯友宜都予回答，包括如何看待台灣、若當選對台灣的願景等，也讓大家有更好的理解，侯友宜非常清楚美國如何看待與台灣的關係，還有台灣現在所處的危急情況。
孔明尚也表示，大家還更深入的了解侯友宜投書「外交事務期刊」的文章，這是一篇非常好的文章。他認為，這次談話幫助大家能更好的去了解侯友宜與國民黨面臨一些議題以及立場，很期待能夠繼續對話。
侯友宜會晤美國國會，參院軍委會成員蘇利文：「對台灣及台灣人民的支持跨越黨派」
國民黨總統參選人侯友宜今天赴美國國會進行馬拉松式拜會，會晤參院軍委會要角韋克爾與蘇利文等人。蘇利文表示，他表達國會對台灣跨黨派支持，但不涉入台灣政治。
侯友宜華府訪問今天最後一天，上午前往保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）與學者進行閉門會談，中午轉赴美國國會進行6.5小時馬拉松式拜會行程；根據國民黨訪團統計，今天拜會加巧遇共11名議員。
侯友宜會晤議員包括參院軍委會共和黨首席議員韋克爾（Roger Wicker）、共和黨籍參院軍委會成員蘇利文（Dan Sullivan）、民主黨籍參院外委會成員默克利（Jeff Merkley）及共和黨籍參議員、前美國駐日大使海格提（Bill Hagerty）等。
其中蘇利文以抗中挺台立場聞名，2021年6月COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）期間曾旋風式訪台，代拜登政府宣布援贈台灣75萬劑疫苗。
現年58歲的蘇利文1993年加入陸戰隊，1996年爆發台海危機，美國派遣兩艘航母到台海，他當時人就在其中一艘上服役；他近期積極走訪華府智庫，以「台灣為什麼重要」發表演說，呼籲各國擬定制裁法案嚇阻中國。
蘇利文今日與默克利共同會晤侯友宜，兩人會後分別接受媒體訪問。被問到侯友宜提出的嚇阻（Deterence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）「3D戰略」，是否能有效降低台海緊張，蘇利文首先強調自己「不涉入（台灣）政治」。
蘇利文說：「我們只是向他們（侯友宜訪團）分享想法，強調對台灣及台灣人民的支持跨越黨派，包括民主黨及共和黨，這就是（會議）重點。」
蘇利文提到，總統蔡英文還是候選人期間，他也曾與蔡總統會晤，「這算是我們一種慣例」。
默克利雖以會面規定為由，婉拒透露與侯友宜談了什麼。但他表示，美台兩國有許多共同擔憂，最主要的就是確保民主能持續在台灣茁壯。
至於會面氣氛如何，默克利則說「很好」、「很正面」。
侯友宜18日也曾赴美國國會進行拜會，與塞申斯（Pete Sessions）、賈西亞（Mike Garcia）、賽爾夫（Keith Self）3位共和黨籍眾議員會面。加上先前在紐約、紐澤西會面的民主黨籍眾議員孟昭文（Grace Meng）與潘恩（Donald Payne Jr），訪美迄今已見到16位聯邦參眾議員。
結束3天華府行程後，侯友宜今天一早將搭機轉往西岸舊金山，計劃與科技界座談，並出席當地僑界晚宴，21日凌晨搭機返台，結束8天訪美行程。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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