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日本人的台灣旅遊日記1： 睽違三年重回魂縈夢牽的台灣，踏上土地宛如夢境讓我感到飄飄然

日本人的台灣旅遊日記1： 睽違三年重回魂縈夢牽的台灣，踏上土地宛如夢境讓我感到飄飄然
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

新冠疫情一度讓台灣旅行變得無比遙遠。但2022年底至2023年初的這個新年假期，是放寬出入境限制後的第一個長假。「等好久了！」相信有不少人和我一樣，早就開始計畫台灣旅行了。但，人說「好事多磨」果然有其道理，三年來，終於回到台灣，不料竟遭遇了一連串的麻煩事……

文：加藤秀彥（Kato Hidehiko，出生於名古屋。日台交流沙龍會長、台灣台中夜市實行委員會副委員長。初次海外旅行的目的地是台灣，從此便深受台灣吸引。）
翻譯：Ting Lin

  • 原文發表於2023年1月17日

環繞台灣一周（環島）計畫

讀者可能詫異：「咦？意想不到的麻煩？」不過呢，從結論來說，經歷這些麻煩，反倒讓我更加深受台灣吸引。究竟睽違三年後的台灣旅行遇見了什麼、經歷了什麼，讓我們從旅行計劃開始說起吧。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前，我每年造訪台灣大約5到6次。至今最後一次造訪台灣是2020年1月，所以真的是睽違3年再度造訪台灣。

想去的地方、想見的人多到算都算不完。「好想去那個城市，和那個人見面」、「好想去看看最近新的旅遊景點」、「上次去過的那個地方現在變得怎麼樣了呢？」這樣想來，一次要完成所有願望是有點困難。

為了補足這空白的三年，我決定環繞台灣一周（環島）。抵達桃園機場後，先往台中去，再來是嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭，最後到台北，再到桃園搭機返國。當然難以避免的是沿途有些地方可能只能匆匆停留，但這絕對是能夠見到各地朋友的完美行程。

加上公司的特別假期，我的計畫是從2022年12月28日到2023年1月8日在台灣待足12天，對於環島一周來說，還算是充足的時間。但如一開始所提到的，旅途中發生了一些意想不到的麻煩，所以12天的時間安排真是幫上大忙。至於遇到哪些麻煩呢？還請慢慢讀下去。

行前準備

我從辦公桌抽屜裡拿出三年都沒動過的護照，一翻開便震驚無比。有效期限竟然是2022年12月22日！如果到登機前才發現，我根本哪裡都去不了！太久沒能出國旅行，所以我也完完全全忘記護照的有效期限！我趕緊起身去換發新護照。如果你近期也出國旅行，別忘記盡早檢查護照的有效期限！

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