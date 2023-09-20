台灣友邦聯大演說，敦促聯合國接納台灣；衛福部長薛瑞元赴紐約分享台灣健保經驗
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台灣友邦瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉19日在聯合國大會為台灣發聲，3國總統一致指出，排除台灣有違聯合國憲章宗旨。捷克也在發言中，譴責中國以軍事行動升高台海緊張情勢。另一方面，今天衛福部長薛瑞元在紐約出席民間會議，向國際社會分享台灣全民健保經驗，展現台灣能協助聯合國實現願景。
（中央社）第78屆聯合國大會總辯論今天（當地時間19日）展開，友邦瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉敦促聯合國體系接納台灣。捷克總統帕維爾維持對中國強硬立場，譴責北京以軍事行動加劇台海緊張。
瓜地馬拉：怎能將台灣拒於門外？
瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei Falla）強調新多邊主義須凸顯聯合國包容性、普遍性，台灣在科學、高科技、醫療、發展等許多方面貢獻良多，聯合國卻不讓台灣人民有代表在這個國際組織中發聲。
他問道：「21世紀了，這個組織怎麼還能將台灣這樣的國家拒於門外？」
近年兩岸關係緊繃，北京加強對台文攻武嚇，頻繁派遣艦機侵擾台灣周邊海空域，引起國際社會關注。賈麥岱說，瓜地馬拉敦促聯合國竭盡所能確保國際和平與台海安全，譴責台灣周邊海空域持續且不斷增加的軍事行動，這些行動危害區域安全且影響國際運輸和貿易。
捷克譴責中國使台海局勢緊張
3月就任捷克總統的帕維爾（Petr Pavel）談及亞太地區時提倡合作，譴責中國在台海升高緊張情勢的軍事行動，以及在南海對捷克多個夥伴的不友善行動。他主張和平解決爭端，並說亞太地區「任何潛在武裝衝突都會對全世界產生負面影響」。
帕維爾對台友善，1月與總統蔡英文通話，6月出席歐洲價值高峰會時與外交部長吳釗燮同台。如同去年的美國，捷克成為在聯大總辯論強調台海和平重要性的中華民國非邦交國之一。
帛琉強調台灣能為世界有所貢獻
帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並敦促聯合國與台海相關各方保持克制，尋求和平解決方案，降低緊張局勢，因為各國經濟福祉、繁榮與全球和平穩定密不可分。
惠恕仁表示，台灣具備卓越領導力和創新解決方案，卻不公正地遭聯合國排除在外。帛琉敦促聯合國讓台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等專門機構和進程。
他說：「台灣2300萬人可為世界提供很多東西。聯合國憲章載明所有人民和國家權利平等，我們敦促聯合國以讓台灣參與、貢獻維護這項願景。」
此外，惠恕仁感謝台灣、美國、日本及澳洲等夥伴國家，在帛琉人口外流阻礙經濟成長之際伸出援手，提供職業訓練協助帛琉度過難關。
巴拉圭支持台灣加入聯合國
8月就任巴拉圭總統的潘尼亞（Santiago Pena Palacios）談到聯合國安全理事會改革時說，巴拉圭認為聯合國的組織與職能架構必須以參與、民主及公平方式反映國際局勢，遵照聯合國憲章平等促進各國和平、安全及繁榮的指導原則。
潘尼亞說：「就這點而言，巴拉圭政府對中華民國台灣成為聯合國體系不可或缺的一部分表達支持。」
根據議程，友邦史瓦帝尼、馬紹爾群島排定明天（當地時間20日）在聯大總辯論發言。
薛瑞元紐約談台灣健保經驗，助聯合國實現願景
聯合國大會舉行之際，衛生福利部長薛瑞元今天在紐約出席民間會議，向國際社會分享台灣全民健保經驗，展現台灣可協助聯合國推動永續發展目標，實現「全民均健」願景。
第78屆聯大本週將召開3場與公共衛生相關的高階會議，其中一場關於全民健康覆蓋（universal health coverage）。薛瑞元應邀出席紐約非營利組織Concordia以此主題舉辦的圓桌會議，介紹台灣全民健康保險特點與面臨的挑戰。
根據駐紐約辦事處新聞稿，薛瑞元說明台灣全民健保是單一保險人制度，民眾納保率已達100%，醫療服務並非單由政府提供，因此，民眾可自由就醫，不受限制。在社會安全精神下，即便積欠保費，也不會失去就醫權益。此外，全台醫療院所多為健保特約，提供民眾所需門診、住院、急診及藥品等服務，政府對藥價有議價能力。
薛瑞元坦言，台灣目前最大挑戰是人口老化與新藥、新科技運用。他說，台灣估計會在2025年邁入超高齡社會。隨著人口老化衍生慢性病、退化性疾病、癌症及長期照護等問題，醫療需求與支出將持續上升。
醫療科技持續發展，藥品、醫材及診療項目推陳出新，民眾對這些技術納入健保給付的期待日深。薛瑞元認為，如何在現有醫療服務支付體制下，讓更多新藥、新醫材、新療法納入健保給付，嘉惠有需要的民眾，同時不排擠其他服務，也是一大挑戰。
根據全球資料庫網站Numbeo公布的2023年醫療保健指數（Health Care Index），台灣連續多年蟬聯世界第一。新聞稿寫道，與會者皆肯定台灣健保良例值得各國參考借鏡。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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