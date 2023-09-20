台灣友邦聯大演說，敦促聯合國接納台灣；衛福部長薛瑞元赴紐約分享台灣健保經驗

（中央社）第78屆聯合國大會總辯論今天（當地時間19日）展開，友邦瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉敦促聯合國體系接納台灣。捷克總統帕維爾維持對中國強硬立場，譴責北京以軍事行動加劇台海緊張。

瓜地馬拉：怎能將台灣拒於門外？

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei Falla）強調新多邊主義須凸顯聯合國包容性、普遍性，台灣在科學、高科技、醫療、發展等許多方面貢獻良多，聯合國卻不讓台灣人民有代表在這個國際組織中發聲。

他問道：「21世紀了，這個組織怎麼還能將台灣這樣的國家拒於門外？」

近年兩岸關係緊繃，北京加強對台文攻武嚇，頻繁派遣艦機侵擾台灣周邊海空域，引起國際社會關注。賈麥岱說，瓜地馬拉敦促聯合國竭盡所能確保國際和平與台海安全，譴責台灣周邊海空域持續且不斷增加的軍事行動，這些行動危害區域安全且影響國際運輸和貿易。

捷克譴責中國使台海局勢緊張

3月就任捷克總統的帕維爾（Petr Pavel）談及亞太地區時提倡合作，譴責中國在台海升高緊張情勢的軍事行動，以及在南海對捷克多個夥伴的不友善行動。他主張和平解決爭端，並說亞太地區「任何潛在武裝衝突都會對全世界產生負面影響」。

帕維爾對台友善，1月與總統蔡英文通話，6月出席歐洲價值高峰會時與外交部長吳釗燮同台。如同去年的美國，捷克成為在聯大總辯論強調台海和平重要性的中華民國非邦交國之一。

帛琉強調台灣能為世界有所貢獻

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並敦促聯合國與台海相關各方保持克制，尋求和平解決方案，降低緊張局勢，因為各國經濟福祉、繁榮與全球和平穩定密不可分。

惠恕仁表示，台灣具備卓越領導力和創新解決方案，卻不公正地遭聯合國排除在外。帛琉敦促聯合國讓台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等專門機構和進程。

他說：「台灣2300萬人可為世界提供很多東西。聯合國憲章載明所有人民和國家權利平等，我們敦促聯合國以讓台灣參與、貢獻維護這項願景。」

此外，惠恕仁感謝台灣、美國、日本及澳洲等夥伴國家，在帛琉人口外流阻礙經濟成長之際伸出援手，提供職業訓練協助帛琉度過難關。

巴拉圭支持台灣加入聯合國

8月就任巴拉圭總統的潘尼亞（Santiago Pena Palacios）談到聯合國安全理事會改革時說，巴拉圭認為聯合國的組織與職能架構必須以參與、民主及公平方式反映國際局勢，遵照聯合國憲章平等促進各國和平、安全及繁榮的指導原則。

潘尼亞說：「就這點而言，巴拉圭政府對中華民國台灣成為聯合國體系不可或缺的一部分表達支持。」

根據議程，友邦史瓦帝尼、馬紹爾群島排定明天（當地時間20日）在聯大總辯論發言。

薛瑞元紐約談台灣健保經驗，助聯合國實現願景

聯合國大會舉行之際，衛生福利部長薛瑞元今天在紐約出席民間會議，向國際社會分享台灣全民健保經驗，展現台灣可協助聯合國推動永續發展目標，實現「全民均健」願景。

第78屆聯大本週將召開3場與公共衛生相關的高階會議，其中一場關於全民健康覆蓋（universal health coverage）。薛瑞元應邀出席紐約非營利組織Concordia以此主題舉辦的圓桌會議，介紹台灣全民健康保險特點與面臨的挑戰。

根據駐紐約辦事處新聞稿，薛瑞元說明台灣全民健保是單一保險人制度，民眾納保率已達100%，醫療服務並非單由政府提供，因此，民眾可自由就醫，不受限制。在社會安全精神下，即便積欠保費，也不會失去就醫權益。此外，全台醫療院所多為健保特約，提供民眾所需門診、住院、急診及藥品等服務，政府對藥價有議價能力。

薛瑞元坦言，台灣目前最大挑戰是人口老化與新藥、新科技運用。他說，台灣估計會在2025年邁入超高齡社會。隨著人口老化衍生慢性病、退化性疾病、癌症及長期照護等問題，醫療需求與支出將持續上升。

醫療科技持續發展，藥品、醫材及診療項目推陳出新，民眾對這些技術納入健保給付的期待日深。薛瑞元認為，如何在現有醫療服務支付體制下，讓更多新藥、新醫材、新療法納入健保給付，嘉惠有需要的民眾，同時不排擠其他服務，也是一大挑戰。

根據全球資料庫網站Numbeo公布的2023年醫療保健指數（Health Care Index），台灣連續多年蟬聯世界第一。新聞稿寫道，與會者皆肯定台灣健保良例值得各國參考借鏡。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君