【2023女性影展】專訪《瑪麗快跑》導演林世菁：墮胎是困難複雜的議題，小孩生命權跟女性身體自主權真能有絕對標準？
我們想讓你知道的是
《瑪麗快跑》描述移工、母親、家庭的故事，導演林世菁說：「我一開始覺得墮胎是非常困難且複雜的議題，我仍覺得女性的身體是屬於自己的，但小孩的生命權跟女性身體自主權，兩者之間仍會互相影響，尤其當我懷孕之後，我才理解真的很難有絕對的標準。」
主訪：徐若瑄
撰稿：蔡菁芳
攝影：黃琬鈞
逐字稿整理：湯芫芫
- 為什麼會選擇主角的身分是移工？角色的身分在母親和移工之間存在比重嗎？ 拍完這部作品後是否有對移工議題有一些想法？
林世菁：那時候閱讀了《我們》，書中的移工將小孩交由他人照顧，自己出外工作，其實許多台灣的媽媽也是如此；所以比起移工這個身分，我較專注在「母親」本身，但兩者皆很重要。
當我是台藝大的學生時，其實很想要避免拍移工，因為此議題很容易被放大；但從田調到拍攝完之後，我認為移工族群也是台灣的一部分，不需要特別避免這件事情。
- 選角過程中跟試鏡的菲律賓女性的交談上有什麼需要注意的地方嗎？
林世菁：初始故事是瑪麗的女兒要去墮胎，所以她在奔跑的意象是在關心女兒；後來有修改，是因為我原先沒有那麼清楚菲律賓的宗教和法律，菲律賓如果墮胎的話會犯法，所以我發現她們都會有點避免談墮胎，而且她們覺得小孩是上天給的禮物。
訪談時，菲律賓人對於墮胎的思考跟台灣人是不一樣的，而我先入為主地以台灣人的思想去思考她們，後來了解環境背景相異，所以我便以談論墮胎這件事進行改動；此外她們也非常開朗，所以我找Kelly是因為她富有溫暖、生命力，我不希望做的很苦情。
- 小寶是比較不可控的演員，那要怎麼跟他溝通角色之間的進行？哪些環節是跟演員互動之後才加進去的？
林世菁：小孩會把我們說的劇情當成真的，所以需要格外小心，同時也無法叫他再重複一次，以至於我們嘗試了許多引導的方法，而小寶的反應都非常真實，因為我沒有跟他講對戲的角色會作何反應；其實一開始我都有設定場景，可是小孩不一定能做到，所以我們要等待時機、抓緊拍攝。
後來我們很驚訝的是小寶其實有理解故事內容，因為有一次他問我能不能跟敬美一樣先把小孩拿掉，然後跟小寶對戲的演員幾乎都是即興，看劇本的只有小美；至於Kelly是講菲律賓語，所以我現場需要跟她說明，也有提前溝通過台詞會是什麼。
- 是什麼原因軟化瑪麗，最後決定讓敬美去墮胎？
林世菁：田調時，我詢問一名女性關於墮胎這件事，她表示：「不行，祂在看。」但她們也說如果是非自願懷孕還是會去墮胎，只是沒有明說而已。我覺得這很正常，因為身為一個人，不是說非黑即白，當她真的想要這樣做，那我還是會去幫她完成，我覺得瑪麗就是如此。
- 那雇主跟敬美的關係是如何？
林世菁：雇主以為了解敬美，但她其實不知道女兒想要什麼，我覺得這是我聽到很多媽媽的處境，因為在試鏡菲律賓女性時，她們說是為了孩子才離開，我可以理解，但這樣其實對女兒不公平，因為是媽媽選擇了自己覺得對女兒好的方式，可是留在家鄉的女兒卻是被迫接受沒有母親的陪伴。
- 許多移工來台工作後，對於離開家庭的心境為何？道具中瑪麗要送給女兒的禮物是什麼？
林世菁：不只是離開家庭很難，真正困難的是要回家鄉，因為當他們錯過孩子成長的時光，其實關係很難修復；像是禮物有CD跟T恤，可能女兒小時候跟媽媽說在聽這個音樂，但是寄回去時她已然成長，而爸媽卻還停留在某一個過去。另外一點是家人都覺得Kelly是去賺錢，當我問她會寄什麼回去時她說錢最實用。
- 片中的演員現在都在做什麼？
林世菁：這是Kelly第一次演戲，她本來在工廠上班，後來《粽邪》的導演請她去演長片；然後敬美本來就是有在接案的演員；小寶是我朋友的小孩，現在在上幼稚園。
- 請問女性視角對這部作品的影響，身為女導演是否相較於男導演會有不同的闡述方式？
林世菁：我一開始覺得墮胎是非常困難且複雜的議題，在田調生命之光時，有一名女性在青少年時被迫墮胎，她非常痛苦且記憶一直揮之不去。
我仍覺得女性的身體是屬於自己的，但小孩的生命權跟女性身體自主權，兩者之間仍會互相影響，尤其當我懷孕之後，我才理解真的很難有絕對的標準。
而片中我是站在女兒的立場，先前瑪麗在車上說的話其實語帶諷刺，所以以女性來講，我覺得是到我懷孕並且身為母親之後才有點不一樣。
- 在導演的想像中，尤其又當了母親之後覺得「母親」會是如何？
林世菁：母親其實沒有一個標準，生而為人，「人」這個部份較「何謂母親的標準」更重要，所以我說的「失敗」不是真的失職，而是她們內心可能覺得自己沒有如此理想，但仍是會朝往心中希望的方向。
- 成為母親之後，再次審視這部作品會有更多的共鳴嗎？是否對拍攝方式產生不同的想法？
林世菁：作品是作品、人生是人生。我在製作後期懷孕，當再次詳閱角色的對談，我會覺得在諷刺自己，一般觀眾可能不太會發現其中的隱諱，但只有身為創作者才會有感。如果是因為懷孕然後再回去拍此片，可能就會創作截然不同的東西。
- 電影圈裡女性是否較容易因為家庭的因素而有時需要作出取捨？
林世菁：體力上會很辛苦，像我懷孕三個月時幾乎無法睡眠，我在思考如果要拍片，那要如何進行？因為拍片只有短暫十天，但是養育小孩會需要好幾年。
- 導演在作品入選前對女性影展的認識？
林世菁：之前有看女影的一部片《花好月圓》。後來我在台藝大上了一門女性相關的電影課程，在那之前我覺得為什麼要分女影跟同志影展？
因為對我來講就是被特別標籤，雖然我身為女性導演，但我覺得也許男性或是多元性別來探討女性的議題也會有不同的見解，那身為女性的我，也有可能非常男性，所以對我來講入圍女影非常有趣。
而男、女性導演能做的事相同，只是每個人思考的觀點和磨練相異罷了，所以就創作來說性別並沒有太大的區別；但是成為母親之後，我就知道有些經歷是母親這個身分獨有。
- 參與金馬電影學院之後，創作上會有什麼新的啟發嗎？
林世菁：我覺得創作上沒有，但對於導演的態度還蠻有趣，當時有中國學生，比起我遇到的台灣學生導演，我會覺得他們好任性，因為我們有預算上的限制所以就會想辦法解決、協調，可是中國學生不是。
那時候覺得原來要去balance「你真的要達成的」跟「你可以妥協」這兩者，至於最後為何會選擇妥協，也是要去進行思考的部分，但有時任性或許是有點重要的，可能某一個東西就是導演的標記，並且使其成為自己的片子。
- 在新生命的到來下，導演還在思考未來要如何規劃嗎？
林世菁：正在思考如何「繼續進行」，因為我想要維持小孩和創作兼具的生活，但來回幾次後我已精疲力盡。可是生產及住在醫院這件事就很有趣，現在生育率只是數字，但因為我是親身經歷，所以我才知道這間醫院只有四個新生兒。
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
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「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！