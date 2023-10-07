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TNL+ 2023/10/07,
生活

仙台兩三事：牛舌莫名成為仙台名產，要從泡沫經濟開始說起

仙台兩三事：牛舌莫名成為仙台名產，要從泡沫經濟開始說起
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

仙台的老一輩提到牛舌作為名產，都會覺得相當莫名，覺得那明明是新的東西，以前從沒聽過。不過近期牛舌店「利久」的招牌跟著大谷翔平登上洛杉磯天使球場，高速公路來來往往都會看見，仙台牛舌作為名物的地位紅到美國去，也是當年這種出口轉內銷概念的複製。

到仙台的第一個晚餐一定要吃牛舌，有人這樣指定。我們甫下飛機不久，飛機餐很難吃，肚子正餓，晚餐可以早點吃、吃多點。

仙台是東北第一大城，有自己的職業棒球隊東北樂天金鷲隊。主場樂天生命球場就在JR仙石線距離仙台兩站的宮城野原，列車到站時會響起樂天金鷲隊的加油歌。

這支球隊是日職十二隊中年紀最輕的球隊，當家明星田中將大曾在日職創下單季24連勝，跨季26連勝的神鬼紀錄，正向美日通算200勝的紀錄邁進當中。我們這趟仙台行，好運在現場看球時剛好遇到他的先發日，看見心目中的傳奇明星勝投，跟全場一起放煙火歡慶，也算是人生成就解鎖。

仙台熱鬧的站前商店街走沒兩步，就會看到牛舌店「利久」仙台西口店的招牌，時間還早，無人排隊，一家人遂魚貫走入。小兒四年前跟他媽媽來過仙台，那次旅行我因為工作焦頭爛額而取消，因此與杜之都（仙台別名）無緣，倒是看了牛舌的照片垂涎三尺，覺得本次補訪，必然是要吃一下。

儘管很多人都說哪家哪家比利久好吃，但坦白說各店家的牛舌口味其實各有千秋，餐點的安排通常是厚切牛舌、麥飯、牛尾湯和一點醬菜為一份定食，牛舌有鹽燒和味增兩種選擇，千秋之別在於火烤的技術、醃漬的秘方，以及切面的方式，當然也是偶有把牛舌烤過頭的雷包店，但這是後話。

小兒一進店裡就說這家我來過，媽媽不信拿出照片比對，發現小人記性極佳，不但來過，坐的位子還在同個包廂內。

一樣點了三份牛舌定食，份量各有差異，但確實名不虛傳。台灣不少食客會比較其他店家，覺得「利久」普通，我倒覺得可以用中規中矩的「利久」當作基準，來做牛舌烹調比較。厚切牛舌台灣少有，燒烤店的牛舌都是薄切，佐一點檸檬汁和油蔥來吃，奢侈一點一人吃掉一份也還未飽足。

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