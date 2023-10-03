《民粹的理性》導讀：在空泛與浮動之間的「人民」，讓基進民主得以落實
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本書指出，當民粹發生時，社會將被一分為二：一方是「人民」，而其敵對陣營則是統治集團。然而，現代社會高度複雜，每個群體都有各自的訴求，要統合它們從來不是一件容易的事。唯有從中確立彼此的「最大公約數」，讓各方團體願意求同存異，並指認共同敵人，「人民」才能被建構起來，進而演變成支配階級不得不正視的力量。
文：林淑芬（國立陽明交通大學社會與文化研究所教授）
【導讀】在空泛與浮動之間的「人民」
I. 「民粹主義」大爆發！？
在以「民粹」指稱各種性質不同的政治現象尚未蔚為流行之前，這個詞彙最常讓人聯想到的是十九世紀末的俄國民粹派與美國人民黨，或者阿根廷的裴隆主義（Peronism），以及當代少數試圖跳脫傳統政黨政治框架、直接訴諸選民的西方政治人物。晚近隨著英國通過脫歐公投與川普當選美國總統，希臘、義大利、匈牙利、波蘭等歐洲國家的右翼政治人物，在經濟危機與難民危機的脈絡下，相繼提出排外、違反憲政法治與人權的政策，以及引發激烈衝突的西班牙加泰隆尼亞地區獨立公投等事件的發生，有越來越多的西方評論家主張，宛如民主闇影的民粹主義，在過去的一、二十年間急遽擴張；民粹主義不再僅是限於一時一地的政治現象，而是一種全球趨勢，除了導致眾多新興民主國家的民主化遲滯不前，乃至倒退之外，也已經根本地撼動了西方社會行之以久的自由民主憲政體制。
在此認知下，不少評論者試圖為當前的民粹主義浪潮尋找原因。其中，包括在共產主義集團解體之際出版的〈歷史終結〉一文中，宣稱自由主義民主大獲全勝的福山（Francis Fukuyama），在晚近的著作中，也不得不修正其早年對於自由主義民主制度全球化的過分樂觀。福山坦承，在被廣泛地稱之為「第三波民主化」的浪潮中，自由主義民主制度的推廣，自始便面臨了各種嚴峻的挑戰，包括民族主義與宗教的持續影響，以及渴望平等、承認而不可得的社會邊緣者，集結而成的負面認同政治所帶來的衝擊等等。
不僅如此，跟其他許多針對代議民主運作失靈、民主正當性逐漸被掏空、民眾普遍不信任傳統政黨等現象而提出警告的學者一樣，福山也直言，以美國為代表的西方民主制度，長期被少數利益集團把持，而制度本身的僵化與不思改革，也加劇了制度崩壞的程度，使其無法發揮自我修補的功能，從而面對前述的種種挑戰。
即使我們暫且不論民粹主義的定義，或根據某個特定的定義，判斷評論者們所稱的民粹主義熱潮是否也已席捲台灣、侵蝕民主根基，我們仍然可以輕易察覺，「民粹」、「民粹主義」等詞彙，確實已經相當頻繁地出現在過去幾年的各種政治修辭、媒體報導與學術論述中。例如，2018年底的地方首長選舉與公投，不論是動員過程或是投票結果，都引發了不少人對於台灣民主的「民粹化」現象感到憂慮，以及隨之而來的諸多針對民眾盲目、不理性、保守、反智、憲政法治素養不足的批評。然而，嚴格說來，在台灣的政治論述場域中，以「民粹」描述、分析或針砭某些政治現象，並不全然是一窩蜂地跟隨晚近西方政治評論炒作民粹主義的結果。事實上，「民粹」與「民粹主義」等詞語在台灣的流行，可說是解嚴之後民主化的產物。
以主流媒體《聯合報》為例，解嚴之前，與「民粹」有關的報導與評論寥寥無幾，其中，除了幾篇頌揚蔣經國的親民風格乃是受到民粹主義影響的報導之外，幾乎都是介紹俄國與美國民粹主義的評論。值得注意的是，在這些報導與評論中，民粹主義既不涉及民眾的政治意向與行為，也未被賦與當前常見的負面意涵。然而，隨著戒嚴體制的逐漸解體，人們可以更公開地爭辯民主的意義、民主的制度化設計、乃至民主是否有其界限等問題，「民粹」與「民粹主義」等詞語出現的頻率急遽上升，同時也進入了意義浮動與負面化的過程。
舉凡1990年代初期的總統制／雙首長制／內閣制之爭、總統直選、李登輝總統任內推動全民健保與對中國採取的戒急用忍政策、陳水扁2004年爭取總統連任時以「公投綁大選」的「防禦性公投」，或者反對運動指標人物林義雄於1994年發動核四公投促進會及2004年修憲時主張的國會減半，以及晚近幾年的廢死爭議、同婚公投，與異軍突起的柯文哲與韓國瑜／韓粉現象，乃至COVID-19期間的疫苗政策，都不乏有政治人物或評論者為之貼上「民粹主義」的標籤。
相較於政治人物往往以「民粹」批評不同陣營的對手以不負責任的政策討好選民，關注民主發展的「反民粹主義者」，則是一方面強調民粹政治人物擅長激化對立、恐懼等負面情感或具排他性的國家認同，以遂其鞏固或贏取支持之政治目的，而非真正的民主；另一方面，即使在民粹主義不直接與國族主義掛勾的情況下，民粹主義（者）透過譁眾取寵的政治修辭與多數暴力的護持，也對仰賴公民社會理性思辯的憲政民主與基本人權保障，構成極大的威脅。
無論我們是否同意民粹主義已然成為自由民主憲政制度最棘手的挑戰，而台灣也無法倖免於難，「民粹」、「民粹主義」顯然已經成為流行的政治詞彙，並且具備了流行詞彙快速流通、大量複製、意義駁雜等特質。在此同時，「如何界定民粹主義？」、「民粹主義的成因為何？」「民粹主義有哪些類型？」、「民粹主義有何解方？」等問題，則也是學術界的熱門研究議題，各種採取政治哲學、比較政治、社會學與人類學等不同途徑的專著與論文數量持續攀升。
II. 作為政治邏輯的民粹主義
《民粹的理性》出版的時間，早於這波學術熱潮，而其對於民粹主義的分析，也與常見的認知相當不同。不同於將民粹主義視為反自由主義、有侵害基本人權之虞的民主缺陷等規範性立場，也不將民粹主義與特定的意識型態立場或者反體制的政黨或政治人物連結，甚至也不特別針對民粹主義的政治、社會、經濟、文化成因進行分析，本書作者阿根廷裔政治理論家拉克勞（Ernesto Laclau）主張，若欲針對民粹主義進行嚴謹的理論化工作，除了必須打破長久以來對於群眾的偏見、避免先入為主地污名化民粹主義之外，也不能僅停留在經驗層次上描述民粹主義的論述或修辭內容。對拉克勞而言，民粹主義既不是民主的變形，也不是非理性的政治亂象，而是一種藉由將社會中各式各樣未被滿足的個別訴求集結轉化成特定政治對抗形式，並在此過程中形塑政治主體與集體認同的政治邏輯。
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
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