【國際新聞圖輯】敘利亞難民女孩木偶走入美國、德國醫護示警醫院將迎來破產潮、菲律賓921抗議戒嚴51週年

對台灣人而言，921是地震帶來的震駭與悲傷記憶；對菲律賓人而言，9月21日，是他們噩夢的開始。

1972年9月21日深夜，菲律賓的前獨裁總統斐迪南・馬可仕（Ferdinand Marcos）宣布戒嚴令，開啟九年的獨裁統治。國際特赦組織統計，在殘酷鎮壓中，數千人被殺，數萬人遭受酷刑和監禁。

然而，在2022年，馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）上任總統，壓迫的情況又再度出現。

過去一週，世界各國還有發生什麼事呢？用精彩的照片，一次掌握國際大小事。

Photo Credit: GettyImages

9月19日， 印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）德里分部的女性員工慶祝總理莫迪（Narendra Modi）、人民院（Lok Sabha），也就是印度的下議院，提出《女性保留法案》。

《女性保留法案》中，要求人民院、聯邦院（印度的上議院），以及印度政府所在的德里國家首都轄區（National Capital Territory of Delhi），必須保留33％的席位給女性。同樣的保留制度也可以套用在為表列種性（低種姓）和表列部落（低種姓部落）。

印度的議員們在18號開始的議會會期中，將會針對《女性保留法案》進行討論。印度總理莫迪敦促兩院議員讓法案通過，並表示該法案通過將促進印度的民主，他說：「我向全國的母親、姐妹和女兒保證，我們將會讓這項法案成為法律。」

Photo Credit: GettyImages

高3.6公尺的機關木偶小艾瑪爾（Little Amal），是一名10歲的敘利亞難民女孩，她是名為「The Walk」的全球劇場計畫的主角。這個活動的目的，是為了要喚醒全世界對難民問題的關注。

「Amal」這個名字在阿拉伯文中，象徵著希望。The Walk活動的藝術總監朱亞比（Amir Nizar Zuabi）說：「我們在努力的述說一個10歲的小女孩，行走在世界各地的故事。雖然她感到迷失、困惑、害怕，但她也堅韌和勇敢。她是脆弱但是富有心理韌性的。」

9月19日，艾默爾走到美國華盛頓特區。在敘利亞出生、美國長大的斯庫蒂（Amina Skouti）也是這趟美國遊行的一員，她認為，美國持續面對難民的議題，華盛頓特區這一站對他們而言很重要。直到今年11月5日，小艾瑪爾將繼續在美國各州行走。

Photo Credit: GettyImages

9月20日，環保運動「反叛滅絕」（Extinction Rebellion）、綠色和平組織和其他環保團體在荷蘭的海牙舉行氣候抗議活動，一名抗議者使用充氣企鵝保護自己免受警察的水槍攻擊。

9月初，一份報告揭示政府石油、煤炭和天然氣的企業提供數十億歐元的補助，讓相關環保團體十分不滿。包括反叛滅絕、綠色和平組織等團體，聚集在荷蘭海牙的主要道路「A12號高速公路」抗議。示威活動在20日這天進入第12日，由反叛滅絕所帶領的抗議者們說，他們會繼續封鎖道路，直到政策改變。

Photo Credit: GettyImages

這週三（20日），德國的醫事人員走上街頭，抗議政府的醫療改革和緊縮政策，為醫院爭取更多的資金。遊行的花車，描述衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）將成本（中間的石頭）壓在醫護人員身上。

德國醫生聯合會（German Hospital Federation）在德國首都柏林發起一項抗爭，聚集上百位醫事人員一同示威遊行。德國醫生聯合會主席蓋斯（Gerald Gass）說，因為財務問題，德國的醫院可能在近幾個月內將接續破產。

抗議者諾克（Claudia Noack）指出，德國的通貨膨漲、電費高漲，但是醫院的經費卻沒有隨之調高。諾克說，若政府不提供資金，病患可能會等上數個月才得以就診。另一名示威者艾旻（Barbara Majd Amin）則批評政府在軍事上花費數十億美元，卻沒有適當分配預算與資金給衛生單位。

Photo Credit: GettyImages

9月21日，是菲律賓實施戒嚴的51週年，數百人在首都馬尼拉街頭，高舉戒嚴時期遭迫害的政治受難者畫像示威。

群眾要求2022年當選的現任總統，同時也是實施戒嚴的前獨裁者馬可仕之子小馬可仕，釋放當時「被迫」失蹤的受害者，並廢除前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）所成立的《反恐怖主義法》。

抗議人士表示，在小馬可仕的統治之下，壓迫仍然持續著。人權組織統計，自2022年6月小馬可仕上任以來，已經有8名活動人士「被」失蹤。菲律賓左翼政黨新愛國聯盟（Bayan）秘書長雷耶斯（Renato Reyes）說：「我們仍活在1972年戒嚴的陰影之中，這個政府不在乎人權。」

Photo Credit: GettyImages

9月21日，在以色列貝內貝拉克（Bnei Brak），一群正統猶太教（Ultra-Orthodox Jewish）的男孩將魚放進水池中，成年的正統猶太教男子則圍繞在外祈禱，進行名為「Tashlich」的儀式。

「Tashlich」在希伯來語中是擺脫的意思，傳統上他們會將麵包屑或紙片扔進水裡，象徵著擺脫過去的遺憾獲罪。贖罪日在猶太教的曆法中，是相當重要的一天。男孩們將鯉魚放在水中，讓魚兒吃掉他們的「罪孽」。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航