【國際新聞圖輯】敘利亞難民女孩木偶走入美國、德國醫護示警醫院將迎來破產潮、菲律賓921抗議戒嚴51週年
我們想讓你知道的是
這週三（20日），德國的醫事人員走上街頭，抗議政府的醫療改革和緊縮政策。遊行花車上，衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）笑著將成本（中間的石頭）壓在醫護人員身上，諷刺政府無法適當分配資金，宣告即將面臨醫院「破產潮」。
對台灣人而言，921是地震帶來的震駭與悲傷記憶；對菲律賓人而言，9月21日，是他們噩夢的開始。
1972年9月21日深夜，菲律賓的前獨裁總統斐迪南・馬可仕（Ferdinand Marcos）宣布戒嚴令，開啟九年的獨裁統治。國際特赦組織統計，在殘酷鎮壓中，數千人被殺，數萬人遭受酷刑和監禁。
然而，在2022年，馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）上任總統，壓迫的情況又再度出現。
過去一週，世界各國還有發生什麼事呢？用精彩的照片，一次掌握國際大小事。
9月19日， 印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）德里分部的女性員工慶祝總理莫迪（Narendra Modi）、人民院（Lok Sabha），也就是印度的下議院，提出《女性保留法案》。
《女性保留法案》中，要求人民院、聯邦院（印度的上議院），以及印度政府所在的德里國家首都轄區（National Capital Territory of Delhi），必須保留33％的席位給女性。同樣的保留制度也可以套用在為表列種性（低種姓）和表列部落（低種姓部落）。
印度的議員們在18號開始的議會會期中，將會針對《女性保留法案》進行討論。印度總理莫迪敦促兩院議員讓法案通過，並表示該法案通過將促進印度的民主，他說：「我向全國的母親、姐妹和女兒保證，我們將會讓這項法案成為法律。」
高3.6公尺的機關木偶小艾瑪爾（Little Amal），是一名10歲的敘利亞難民女孩，她是名為「The Walk」的全球劇場計畫的主角。這個活動的目的，是為了要喚醒全世界對難民問題的關注。
「Amal」這個名字在阿拉伯文中，象徵著希望。The Walk活動的藝術總監朱亞比（Amir Nizar Zuabi）說：「我們在努力的述說一個10歲的小女孩，行走在世界各地的故事。雖然她感到迷失、困惑、害怕，但她也堅韌和勇敢。她是脆弱但是富有心理韌性的。」
9月19日，艾默爾走到美國華盛頓特區。在敘利亞出生、美國長大的斯庫蒂（Amina Skouti）也是這趟美國遊行的一員，她認為，美國持續面對難民的議題，華盛頓特區這一站對他們而言很重要。直到今年11月5日，小艾瑪爾將繼續在美國各州行走。
9月20日，環保運動「反叛滅絕」（Extinction Rebellion）、綠色和平組織和其他環保團體在荷蘭的海牙舉行氣候抗議活動，一名抗議者使用充氣企鵝保護自己免受警察的水槍攻擊。
9月初，一份報告揭示政府石油、煤炭和天然氣的企業提供數十億歐元的補助，讓相關環保團體十分不滿。包括反叛滅絕、綠色和平組織等團體，聚集在荷蘭海牙的主要道路「A12號高速公路」抗議。示威活動在20日這天進入第12日，由反叛滅絕所帶領的抗議者們說，他們會繼續封鎖道路，直到政策改變。
這週三（20日），德國的醫事人員走上街頭，抗議政府的醫療改革和緊縮政策，為醫院爭取更多的資金。遊行的花車，描述衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）將成本（中間的石頭）壓在醫護人員身上。
德國醫生聯合會（German Hospital Federation）在德國首都柏林發起一項抗爭，聚集上百位醫事人員一同示威遊行。德國醫生聯合會主席蓋斯（Gerald Gass）說，因為財務問題，德國的醫院可能在近幾個月內將接續破產。
抗議者諾克（Claudia Noack）指出，德國的通貨膨漲、電費高漲，但是醫院的經費卻沒有隨之調高。諾克說，若政府不提供資金，病患可能會等上數個月才得以就診。另一名示威者艾旻（Barbara Majd Amin）則批評政府在軍事上花費數十億美元，卻沒有適當分配預算與資金給衛生單位。
9月21日，是菲律賓實施戒嚴的51週年，數百人在首都馬尼拉街頭，高舉戒嚴時期遭迫害的政治受難者畫像示威。
群眾要求2022年當選的現任總統，同時也是實施戒嚴的前獨裁者馬可仕之子小馬可仕，釋放當時「被迫」失蹤的受害者，並廢除前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）所成立的《反恐怖主義法》。
抗議人士表示，在小馬可仕的統治之下，壓迫仍然持續著。人權組織統計，自2022年6月小馬可仕上任以來，已經有8名活動人士「被」失蹤。菲律賓左翼政黨新愛國聯盟（Bayan）秘書長雷耶斯（Renato Reyes）說：「我們仍活在1972年戒嚴的陰影之中，這個政府不在乎人權。」
9月21日，在以色列貝內貝拉克（Bnei Brak），一群正統猶太教（Ultra-Orthodox Jewish）的男孩將魚放進水池中，成年的正統猶太教男子則圍繞在外祈禱，進行名為「Tashlich」的儀式。
「Tashlich」在希伯來語中是擺脫的意思，傳統上他們會將麵包屑或紙片扔進水裡，象徵著擺脫過去的遺憾獲罪。贖罪日在猶太教的曆法中，是相當重要的一天。男孩們將鯉魚放在水中，讓魚兒吃掉他們的「罪孽」。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。