《MOVING 異能》不只是超能力英雄劇，最扣人心弦的是愛情、親情、友情堆疊出的人情味

文：臺灣歐妮

「Disney+的《MOVING 異能》你看了嗎？」成近期最熱的問候語，起初還對集英雄、超能力、動作、驚悚、諜戰、愛情題材於一身，可說是大雜燴的戲充滿疑問。

許多觀眾因為衝著柳承龍、趙寅成、韓孝周主演開追，沒想到播出後不只成了每周最期待更新的戲劇，也刷新Disney+頻道最高播放記錄。《MOVING 異能》不只是部超能力英雄的戲劇，而是部用友情、愛情、親情堆疊出充滿人情味的英雄劇。

《MOVING 異能》的愛情

金斗植＆李美賢

劇情各主角人物的愛情是《MOVING 異能》的第一個看點，不論那一對，都有會讓人忍不住的露出甜蜜的笑容、心動的過程到最後心疼的結果。

李美賢（韓孝周 飾）因為任務開始接近金斗植（趙寅成 飾），金斗植卻早一步在自己故意失敗的任務裡看見了李美賢的美，在他們的戀情裡，閔次長扮演了重要的角色，是讓兩人有機會真正的相遇，卻又被迫分離造成悲劇的人。

但是越艱辛的愛越是刻苦銘心，說著「死也無所謂」的金斗植，是因為知道自己無可自拔的愛上了李美賢，「我覺得我可能會死」是怕在死之前沒有機會再見到李美賢，不怕死與怕死都是金斗植式的「我愛你」。

因此，為了延續和李美賢的愛，運用了自己一定會被抓的風險，製造與李美賢戀人變仇人的關係，換來幾年的消失，才有機會在下雪的那天走向美賢，諜報夫妻檔成了蘋果農夫，奉晢是他們的血脈連結，可惜一家三口幸福的日子還是迎來了期限。

金斗植將會如何出現在李美賢用回憶堆砌，有著紫色屋頂的南山炸豬排店？

Photo Credit: Disney+

張洙源＆黃智熙

自古以來英雄和愛情總脫離不了關係，「武俠故事也是一部言情小說」浩克變身也可能是金庸筆下的男主角。擁有金剛不壞之身的張洙源（柳承龍 飾)，看著《雪山飛狐》時正在黑道幫派裡生來死去，當他鼓起勇氣想連絡黃智熙（郭善英 飾），手裡的書拿的是《射雕英雄傳》，最終黃智熙成了張洙源的歸屬。

張洙源並不在意黃智熙是咖啡廳裡從事特種行業的小姐，他只知道黃智熙是在雪地裡指引他回家之路的女人，黃智熙指的十字架的方向，其實代表的是救贖。

不壞之身讓張洙源告別幫派打殺的日子，進入安企部等於有了穩定的工作，和黃智熙的愛情才有了結果；至於黃智熙知不知道張洙源是再生能力的超能力者，從事的又是什麼工作，這並不重要，她只知道，張洙源是他的浩克，而她是他英雄小說裡的愛情。

一次任務後讓張洙源留下男兒淚，黃智熙離他而去，只留下了遺傳再生能力的女兒張喜秀，這場車禍是意外？有沒有可能事實上是被害？

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金奉皙＆張喜秀

從小就被媽媽教育著要低調，少與人們交流往來，喜秀（高允貞 飾）的出現，對奉皙（李正河 飾）來說不只是談的來的同學，也是讓他走出媽媽設定的舒適圈裡的女孩。

受傷時小心翼翼在他傷口貼上OK繃、考試前傳來加油的簡訊、分享彼此都是能力者的秘密，激起奉皙心中青澀純粹的愛意，有趣的是，奉皙忍不住飛向來到家門前的喜秀的那天，天空也飄起了雪，父子兩人的愛情中，下雪成了他們的共同點，果然，韓劇的雪從來都都沒有白下。

因為喜秀的差點的意外，學會真正的飛翔是奉皙的決心，掙脫重力沙包後的奉皙會和媽媽擔心的，走向與爸爸金斗植一樣的命運嗎？

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《MOVING 異能》的親情

李美賢＆金奉皙

親情是《MOVING 異能》也不可忽視的，金斗植離開後，為了守護兒子的李美賢對兒子奉皙做出了極端的教育方式，為了不被世人發現奉皙遺傳的超能力，把奉皙養的胖胖，為了是加重體重減少飛起來的可能，再搭配在腳上、背包都放上了重力沙包，奉皙就在這樣的日子裡長大，這是李美賢愛奉皙、保護奉皙的方式。

紫色的屋頂下賣著南山炸豬排，切著堆滿山的蘋果，這些看似乎李美賢對金斗植的愛，換個角度想，李美賢也在有限的空間裡，為奉皙塑造了父親在身邊的環境，奉皙沒向媽媽說出的夢，就是在這樣的環境裡，兒時真實的回憶才會一再出現在夢境中。

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張洙源＆張喜秀

雖然總是像被追趕一樣不停的搬家，張洙源的第一順位一直都是女兒喜秀，最愛的女人走了，留下的是最像自己的女兒。張洙源一直獨自扶養喜秀，他知道喜秀遺傳了自己的再生能力，或許這個超能力若沒有事件發生，就不會被發現，他不需要刻意的壓抑喜秀的能力。

在一次喜秀1打17的暴力事件，張洙源沒有怪罪喜秀，他只是付出巨額賠償金，默默地用所有財產替女兒解決這次的事件，只因為看到喜秀身上遺傳自媽媽的路見不平。

劇中的親子關係到目前公開的兩組都是單親，看來超能力者的家庭必須要有缺憾，可以說的故事才會更多啊！那麼本周的即將揭開的能力者李在萬（金成均 飾）、李強勳（金度勳 飾）父子又會是怎麼樣的故事背景呢？

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《MOVING 異能》的友情

李美賢＆張洙源

角色間各種意想不到的關係也是討論的話題之一，第一個被注意到的是李美賢和張洙源。李美賢第一次和張洙源對話時，就是平語，讓張洙源不得不注意到這個看起來比自己小的女人。

第二次終於忍不住的開口提起輩份的事，雖然李美賢比張洙源小八歲，卻是大4屆的前輩，在其中一幕張洙源對著約會的金斗植和李美賢叫前輩時，李美賢才會開玩笑的說「還以為那聲前輩是在叫我呢」。

劇中李美賢和張洙源互動的戲份並不多，看不出他們到底親不親，但是透過年齡差與前後輩的對話，再到消失的金斗植要李美賢找張洙源幫忙，看來關係是不差的。

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