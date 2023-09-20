《MOVING 異能》不只是超能力英雄劇，最扣人心弦的是愛情、親情、友情堆疊出的人情味
我們想讓你知道的是
「《Moving異能》你看了嗎？」成近期最熱的問候語，許多觀眾因為衝著柳承龍、趙寅成、韓孝周主演開追，《Moving異能》也刷新Disney+頻道最高播放記錄。其實，這部劇不只是關於超能力英雄，而是用友情、愛情、親情堆疊充滿人情味的戲劇。
文：臺灣歐妮
「Disney+的《MOVING 異能》你看了嗎？」成近期最熱的問候語，起初還對集英雄、超能力、動作、驚悚、諜戰、愛情題材於一身，可說是大雜燴的戲充滿疑問。
許多觀眾因為衝著柳承龍、趙寅成、韓孝周主演開追，沒想到播出後不只成了每周最期待更新的戲劇，也刷新Disney+頻道最高播放記錄。《MOVING 異能》不只是部超能力英雄的戲劇，而是部用友情、愛情、親情堆疊出充滿人情味的英雄劇。
《MOVING 異能》的愛情
- 金斗植＆李美賢
劇情各主角人物的愛情是《MOVING 異能》的第一個看點，不論那一對，都有會讓人忍不住的露出甜蜜的笑容、心動的過程到最後心疼的結果。
李美賢（韓孝周 飾）因為任務開始接近金斗植（趙寅成 飾），金斗植卻早一步在自己故意失敗的任務裡看見了李美賢的美，在他們的戀情裡，閔次長扮演了重要的角色，是讓兩人有機會真正的相遇，卻又被迫分離造成悲劇的人。
但是越艱辛的愛越是刻苦銘心，說著「死也無所謂」的金斗植，是因為知道自己無可自拔的愛上了李美賢，「我覺得我可能會死」是怕在死之前沒有機會再見到李美賢，不怕死與怕死都是金斗植式的「我愛你」。
因此，為了延續和李美賢的愛，運用了自己一定會被抓的風險，製造與李美賢戀人變仇人的關係，換來幾年的消失，才有機會在下雪的那天走向美賢，諜報夫妻檔成了蘋果農夫，奉晢是他們的血脈連結，可惜一家三口幸福的日子還是迎來了期限。
金斗植將會如何出現在李美賢用回憶堆砌，有著紫色屋頂的南山炸豬排店？
- 張洙源＆黃智熙
自古以來英雄和愛情總脫離不了關係，「武俠故事也是一部言情小說」浩克變身也可能是金庸筆下的男主角。擁有金剛不壞之身的張洙源（柳承龍 飾)，看著《雪山飛狐》時正在黑道幫派裡生來死去，當他鼓起勇氣想連絡黃智熙（郭善英 飾），手裡的書拿的是《射雕英雄傳》，最終黃智熙成了張洙源的歸屬。
張洙源並不在意黃智熙是咖啡廳裡從事特種行業的小姐，他只知道黃智熙是在雪地裡指引他回家之路的女人，黃智熙指的十字架的方向，其實代表的是救贖。
不壞之身讓張洙源告別幫派打殺的日子，進入安企部等於有了穩定的工作，和黃智熙的愛情才有了結果；至於黃智熙知不知道張洙源是再生能力的超能力者，從事的又是什麼工作，這並不重要，她只知道，張洙源是他的浩克，而她是他英雄小說裡的愛情。
一次任務後讓張洙源留下男兒淚，黃智熙離他而去，只留下了遺傳再生能力的女兒張喜秀，這場車禍是意外？有沒有可能事實上是被害？
- 金奉皙＆張喜秀
從小就被媽媽教育著要低調，少與人們交流往來，喜秀（高允貞 飾）的出現，對奉皙（李正河 飾）來說不只是談的來的同學，也是讓他走出媽媽設定的舒適圈裡的女孩。
受傷時小心翼翼在他傷口貼上OK繃、考試前傳來加油的簡訊、分享彼此都是能力者的秘密，激起奉皙心中青澀純粹的愛意，有趣的是，奉皙忍不住飛向來到家門前的喜秀的那天，天空也飄起了雪，父子兩人的愛情中，下雪成了他們的共同點，果然，韓劇的雪從來都都沒有白下。
因為喜秀的差點的意外，學會真正的飛翔是奉皙的決心，掙脫重力沙包後的奉皙會和媽媽擔心的，走向與爸爸金斗植一樣的命運嗎？
《MOVING 異能》的親情
- 李美賢＆金奉皙
親情是《MOVING 異能》也不可忽視的，金斗植離開後，為了守護兒子的李美賢對兒子奉皙做出了極端的教育方式，為了不被世人發現奉皙遺傳的超能力，把奉皙養的胖胖，為了是加重體重減少飛起來的可能，再搭配在腳上、背包都放上了重力沙包，奉皙就在這樣的日子裡長大，這是李美賢愛奉皙、保護奉皙的方式。
紫色的屋頂下賣著南山炸豬排，切著堆滿山的蘋果，這些看似乎李美賢對金斗植的愛，換個角度想，李美賢也在有限的空間裡，為奉皙塑造了父親在身邊的環境，奉皙沒向媽媽說出的夢，就是在這樣的環境裡，兒時真實的回憶才會一再出現在夢境中。
- 張洙源＆張喜秀
雖然總是像被追趕一樣不停的搬家，張洙源的第一順位一直都是女兒喜秀，最愛的女人走了，留下的是最像自己的女兒。張洙源一直獨自扶養喜秀，他知道喜秀遺傳了自己的再生能力，或許這個超能力若沒有事件發生，就不會被發現，他不需要刻意的壓抑喜秀的能力。
在一次喜秀1打17的暴力事件，張洙源沒有怪罪喜秀，他只是付出巨額賠償金，默默地用所有財產替女兒解決這次的事件，只因為看到喜秀身上遺傳自媽媽的路見不平。
劇中的親子關係到目前公開的兩組都是單親，看來超能力者的家庭必須要有缺憾，可以說的故事才會更多啊！那麼本周的即將揭開的能力者李在萬（金成均 飾）、李強勳（金度勳 飾）父子又會是怎麼樣的故事背景呢？
《MOVING 異能》的友情
- 李美賢＆張洙源
角色間各種意想不到的關係也是討論的話題之一，第一個被注意到的是李美賢和張洙源。李美賢第一次和張洙源對話時，就是平語，讓張洙源不得不注意到這個看起來比自己小的女人。
第二次終於忍不住的開口提起輩份的事，雖然李美賢比張洙源小八歲，卻是大4屆的前輩，在其中一幕張洙源對著約會的金斗植和李美賢叫前輩時，李美賢才會開玩笑的說「還以為那聲前輩是在叫我呢」。
劇中李美賢和張洙源互動的戲份並不多，看不出他們到底親不親，但是透過年齡差與前後輩的對話，再到消失的金斗植要李美賢找張洙源幫忙，看來關係是不差的。
- 金斗植＆張洙源
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。