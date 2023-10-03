《教出殺人犯Ⅰ》：「老老實實服刑」這段期間的壓抑，會累積成為出獄時的「能量」
我們想讓你知道的是
華人社會中常用來教導學生的反省日記、反省作文、悔過書、自述書，真能讓孩子學會反思的能力嗎？我們理當認為「做人要將心比心」、「當個成熟穩重的大人」、「不要給人添麻煩」，真的讓我們成為更好的人了嗎？會不會只是活得更壓抑而已呢？岡本茂樹以長年的教育與諮商經驗指出：這正是導致社會上不斷出現犯罪行為與身心症的根本原因。
文：岡本茂樹
「老老實實」服刑會導致再犯
剛開始為受刑人授課時，我告訴他們這堂課的原則是尊重在場所有人說出真心話，結果好幾位受刑人反駁「在這裡（指監獄）不能說真話」，一方面是因為外部協助者的課堂上都有監獄官陪同，說真話會造成觀感不佳；也有人擔心自己的真心話讓其他同伴聽到，可能會傳到別人（其他受刑人）耳裡，不知會被說成什麼樣子。
他們訴說這些理由時，我只是默默傾聽，將這些對說真話的抵抗也視作他們的「真心話」，不論是希望獲得假釋所以想給監獄官好印象，還是擔心被其他人曲解成奇怪的流言而對自己不利，我都能理解。可見受刑人不但要在意監獄官的眼光，對於一同服刑的同伴其實並不信任。簡單來說，他們的心是封閉的。
過了一段時間我開始思考，雖然理解他們無法說真話的理由，但是這樣下去真的好嗎？扼殺自己的情感、堅決不吐露心聲，也不結交知心朋友，每天只是按照監獄官指令乖乖服刑，出獄之後會變成什麼樣子呢？
服刑期間每天聽從指示，不吭一聲執行一個口令一個動作的監獄作業，確實會獲得監獄官的好評，也比較容易獲得假釋，然而問題會發生在出獄之後。一旦好幾年都過著這種有話不明說、只能聽命行事的日子，出獄之後怎麼有辦法和人好好相處呢？透過自我壓抑換來順利出獄的受刑人，回到外面的世界遲早會遭遇挫折，因為習慣有話憋在心裡，自然不想和任何人有所往來，也就變得愈來愈孤立。
在監獄裡，規則和秩序是最重要的，受刑人必須絕對服從監獄官的所有指示和命令。舉例來說，即使認為放在左手邊的工具移到右手邊操作起來會更順手，但是因為不被允許表達意見，只要監獄官一聲令下「工具放左手邊」，只能乖乖照做。
受刑人不被允許表達意見的理由很簡單，一旦採納其中一人的想法，是不是也必須聽取其他人的意見呢？作業現場通常是由個位數的監獄官看管數十位甚至數百名受刑人，光是採納一位受刑人的意見都可能讓情況一發不可收拾，獄方最怕的就是無法維護秩序。這些受刑人過去在社會上放縱惹事，現在也不可能乖乖過團體生活，內部經常處於一觸即發的狀態，作業期間彼此起口角也是常有的事。萬一衝突愈演愈烈，演變成必須向社會大眾公開的事件，對獄方來說是最大汙點。他們絕不容許讓事情演變到這種地步，因此嚴格要求受刑人絕對遵守監獄官的指令。
受刑人若對監獄官的指令表達意見，可能會違反秩序而被處以「懲罰」。而一旦被處以懲罰，受刑人在審查會（實際上是比普通審查更嚴格的說教場面）召開後會移送至獨居房，在裡頭花上好幾天反省悔過，當然也會被扣分，影響假釋的申請。因此，受刑人寧願扼殺自己的情感，表現得識相一點，也不願受到懲罰，換句話說，老老實實服刑才是最聰明的做法。
再補充一點，雖然我前面提到修法後獄方有積極義務提供受刑人改善指導，但實際上能接受改善指導的受刑人數量寥寥無幾，原因如同前述，內部職員沒有輔導能力，協助人力也非常有限。
此外，還有一個更根本的原因。隨著刑罰愈來愈加重，刑期長的受刑人數量不斷增加，而監獄為了節省經費，不僅刪減協助者人數，連監獄官都愈來愈少，畢竟監獄不具備生產力，說穿了，國家公帑最好不要花在這種地方或許才是政府的心聲。
在人力資源有限的情況下，無法讓每位受刑人都能上課，所以許多監獄將課程內容製作成講義，讓他們看完之後寫功課，以取代改善指導。然而不論講義編得再完整，沒有「人」作為媒介，光靠紙本根本不可能讓他們更生。多數受刑人完全沒有接受改善指導，或只受過如沾醬油般的輔導就出獄了。說得極端一點，他們的想法和進來之前完全一樣，不，縱使每個人都心想「絕對不要再來這種地方」，甚至發誓「以後要在社會上好好做人」，現實情況卻是一半以上的人都會再度回到監獄。
這代表什麼意思呢？受刑人出獄時的思考模式和入獄時沒有改變是個問題，但我認為更大的問題是，「老老實實」服刑會對受刑人內心造成重大影響（當然也有不肯老實服刑，反覆違反規定，對假釋不抱期待的受刑人）。
所謂老老實實服刑指的是必須將所有情緒和感受往心裡吞，也就是壓抑，時間愈長，壓抑就愈嚴重，可以說這段期間的壓抑會累積成為出獄時的「能量」，我想很多出獄後又犯下重罪者都是符合這種狀況。
此外，受刑人長期處在必須在意監獄官的評價，也無法對其他受刑人敞開心房的緊繃狀態，回到社會自然會變得時時在意他人目光，容易疑神疑鬼，愈來愈不想和人來往，最後無法在社會上建立良好的人際關係，變得孤立無援，即使好不容易找到工作也很快因為人際關係而碰壁，只好辭職。這些人在監獄服刑數十年，發下毒誓「絕對不會再入獄」，最後卻因為缺錢偷了一塊麵包又重回監獄，這樣的悲劇在現實生活都實際發生過，監獄被揶揄是「社會福利最後一道防線」的原因就在這裡。
刑罰時間愈長，罰則愈重，只會讓接受刑罰的人變得更壞。我不否認受刑人都是做了壞事的罪犯，也認為他們必須接受懲罰，但監獄的角色是什麼？刑罰的目的又是什麼？我認為有必要從根本重新檢討。
絕大多數受刑人都沒有反省
老老實實服完刑，結束在監獄裡的日子，成為所有受刑人的「目標」。照理說他們的目標應該是發自內心反省自己犯下的罪並且更生才是，但很遺憾，現實不如想像，絕大多數受刑人都沒有反省。美達大和就曾表示：
事實上只有極少數的受刑人會反省自己犯下的罪，或深感對不起被害人。儘管每項犯罪案件不盡相同，但我幾乎沒聽過有受刑人會反省自己出於慾望而剝奪他人性命。
（二〇〇九年《實錄 LB監獄：來自無期徒刑受刑人在獄中的最新報導》河出書房新社）
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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