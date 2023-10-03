《教出殺人犯Ⅰ》：「老老實實服刑」這段期間的壓抑，會累積成為出獄時的「能量」

文：岡本茂樹

「老老實實」服刑會導致再犯

剛開始為受刑人授課時，我告訴他們這堂課的原則是尊重在場所有人說出真心話，結果好幾位受刑人反駁「在這裡（指監獄）不能說真話」，一方面是因為外部協助者的課堂上都有監獄官陪同，說真話會造成觀感不佳；也有人擔心自己的真心話讓其他同伴聽到，可能會傳到別人（其他受刑人）耳裡，不知會被說成什麼樣子。

他們訴說這些理由時，我只是默默傾聽，將這些對說真話的抵抗也視作他們的「真心話」，不論是希望獲得假釋所以想給監獄官好印象，還是擔心被其他人曲解成奇怪的流言而對自己不利，我都能理解。可見受刑人不但要在意監獄官的眼光，對於一同服刑的同伴其實並不信任。簡單來說，他們的心是封閉的。

過了一段時間我開始思考，雖然理解他們無法說真話的理由，但是這樣下去真的好嗎？扼殺自己的情感、堅決不吐露心聲，也不結交知心朋友，每天只是按照監獄官指令乖乖服刑，出獄之後會變成什麼樣子呢？

服刑期間每天聽從指示，不吭一聲執行一個口令一個動作的監獄作業，確實會獲得監獄官的好評，也比較容易獲得假釋，然而問題會發生在出獄之後。一旦好幾年都過著這種有話不明說、只能聽命行事的日子，出獄之後怎麼有辦法和人好好相處呢？透過自我壓抑換來順利出獄的受刑人，回到外面的世界遲早會遭遇挫折，因為習慣有話憋在心裡，自然不想和任何人有所往來，也就變得愈來愈孤立。

在監獄裡，規則和秩序是最重要的，受刑人必須絕對服從監獄官的所有指示和命令。舉例來說，即使認為放在左手邊的工具移到右手邊操作起來會更順手，但是因為不被允許表達意見，只要監獄官一聲令下「工具放左手邊」，只能乖乖照做。

受刑人不被允許表達意見的理由很簡單，一旦採納其中一人的想法，是不是也必須聽取其他人的意見呢？作業現場通常是由個位數的監獄官看管數十位甚至數百名受刑人，光是採納一位受刑人的意見都可能讓情況一發不可收拾，獄方最怕的就是無法維護秩序。這些受刑人過去在社會上放縱惹事，現在也不可能乖乖過團體生活，內部經常處於一觸即發的狀態，作業期間彼此起口角也是常有的事。萬一衝突愈演愈烈，演變成必須向社會大眾公開的事件，對獄方來說是最大汙點。他們絕不容許讓事情演變到這種地步，因此嚴格要求受刑人絕對遵守監獄官的指令。

受刑人若對監獄官的指令表達意見，可能會違反秩序而被處以「懲罰」。而一旦被處以懲罰，受刑人在審查會（實際上是比普通審查更嚴格的說教場面）召開後會移送至獨居房，在裡頭花上好幾天反省悔過，當然也會被扣分，影響假釋的申請。因此，受刑人寧願扼殺自己的情感，表現得識相一點，也不願受到懲罰，換句話說，老老實實服刑才是最聰明的做法。

再補充一點，雖然我前面提到修法後獄方有積極義務提供受刑人改善指導，但實際上能接受改善指導的受刑人數量寥寥無幾，原因如同前述，內部職員沒有輔導能力，協助人力也非常有限。

此外，還有一個更根本的原因。隨著刑罰愈來愈加重，刑期長的受刑人數量不斷增加，而監獄為了節省經費，不僅刪減協助者人數，連監獄官都愈來愈少，畢竟監獄不具備生產力，說穿了，國家公帑最好不要花在這種地方或許才是政府的心聲。

在人力資源有限的情況下，無法讓每位受刑人都能上課，所以許多監獄將課程內容製作成講義，讓他們看完之後寫功課，以取代改善指導。然而不論講義編得再完整，沒有「人」作為媒介，光靠紙本根本不可能讓他們更生。多數受刑人完全沒有接受改善指導，或只受過如沾醬油般的輔導就出獄了。說得極端一點，他們的想法和進來之前完全一樣，不，縱使每個人都心想「絕對不要再來這種地方」，甚至發誓「以後要在社會上好好做人」，現實情況卻是一半以上的人都會再度回到監獄。

這代表什麼意思呢？受刑人出獄時的思考模式和入獄時沒有改變是個問題，但我認為更大的問題是，「老老實實」服刑會對受刑人內心造成重大影響（當然也有不肯老實服刑，反覆違反規定，對假釋不抱期待的受刑人）。

所謂老老實實服刑指的是必須將所有情緒和感受往心裡吞，也就是壓抑，時間愈長，壓抑就愈嚴重，可以說這段期間的壓抑會累積成為出獄時的「能量」，我想很多出獄後又犯下重罪者都是符合這種狀況。

此外，受刑人長期處在必須在意監獄官的評價，也無法對其他受刑人敞開心房的緊繃狀態，回到社會自然會變得時時在意他人目光，容易疑神疑鬼，愈來愈不想和人來往，最後無法在社會上建立良好的人際關係，變得孤立無援，即使好不容易找到工作也很快因為人際關係而碰壁，只好辭職。這些人在監獄服刑數十年，發下毒誓「絕對不會再入獄」，最後卻因為缺錢偷了一塊麵包又重回監獄，這樣的悲劇在現實生活都實際發生過，監獄被揶揄是「社會福利最後一道防線」的原因就在這裡。

刑罰時間愈長，罰則愈重，只會讓接受刑罰的人變得更壞。我不否認受刑人都是做了壞事的罪犯，也認為他們必須接受懲罰，但監獄的角色是什麼？刑罰的目的又是什麼？我認為有必要從根本重新檢討。

絕大多數受刑人都沒有反省

老老實實服完刑，結束在監獄裡的日子，成為所有受刑人的「目標」。照理說他們的目標應該是發自內心反省自己犯下的罪並且更生才是，但很遺憾，現實不如想像，絕大多數受刑人都沒有反省。美達大和就曾表示：