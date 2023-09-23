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TNL+ 2023/09/23,
生活

秋田兩三事：意外好吃的稻庭烏龍麵，還有「被日本拋棄」的藤田嗣治

秋田兩三事：意外好吃的稻庭烏龍麵，還有「被日本拋棄」的藤田嗣治
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

夏天的秋田，能夠做什麼呢？天氣暑熱，前一日的弘前城公園已經令人筋疲力盡，聽聞秋田有一縣立美術館，建築師為安藤忠雄，鎮館之寶是藤田嗣治的大壁畫《秋田的行事》，當期特展則是小孩也會覺得有趣的北齋漫畫，遂決定前往一遊......

本來是沒有要拜訪秋田的，秋田是豪雪之地，夏天理不該來。這印象應該是陪小兒看卡通《新幹線機器人》時，角色中有一位酷酷的秋田談起故鄉的天寒地凍所致。但我們還是因為小兒想搭一趟這位秋田駕駛的「こまち」（小町號），硬是更改了行程，在炎炎夏日來到這座城市。

「小町號」是行走秋田新幹線的E6列車，塗裝是秋田代表信仰「生剝鬼」的紅色，以及冬日銀白世界的銀色。內裝座椅是金黃稻穗的顏色，地板則是大地色。跟會在盛岡組合起來的E5「はやぶさ」（隼）不同，小町號的座椅一排是四張，坐起來頗有商務艙的高級感。

秋田新幹線是「在來線」所改，行走秋田到盛岡這段速度比較慢，在盛岡接上「隼」之後才會加速，另外車子從秋田到大曲這段因為路線緣故，是倒退嚕在走，也是一番奇妙風景。

改行程一事純屬意外，肇因於東北之旅出發前沒時間做功課，憑著多年旅遊經驗，想說買了周遊券去哪都很方便。未料東北幅員廣闊，每個城市之間的移動都要超過一小時。

前一天我們為了是否能把蘋果故鄉弘前和太宰治老家金木排在同一天而煩惱時，在特急列車時刻表中意外發現，有從青森經過弘前的「つがる」（津輕）特急，可以快速抵達秋田。

青森前往秋田有幾條路線，搭乘新幹線要在盛岡轉車，大約3小時可以抵達；風景最美的「五能線」則需要耗時超過五小時，搭乘者多會在白神山地一宿。

最快抵達的方式就是我們這班「つがる」，走的是山間的弘前、大鱷溫泉、東能代，需時2小時44分鐘。沿路風景普通，大多是山地和田園，但對沒去過的旅客而言，哪兒都是新景色，尤其結穗中的金黃稻穀尤其美麗。

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